«Единственный показатель правоты — финансовая выгода». Миллиардер Аркадий Теплицкий – о криминальных авторитетах, детях и силе слова

Первопроходец девелопмента, вице-президент компании «Адамант» вместе с сооснователями радикально изменил карту города, построив 20 офисных пространств, тридцать тысяч квадратных километров логистических хабов и 22 ТЦ-гиганта — от всех «Континентов» до самого большого фудмолла в Европе Vokzal1853. С прошлого года Теплицкий выступает как медиалидер, транслируя бесценные знания о масштабировании бизнеса на лекциях форумов Сбера, Т-банка и клубов предпринимателей — от НИУ ВШЭ до «Атлантов» (всегда с солдаутами!). Собака.ru заполучили для читателей бонусную стратсессию о том, как за 35 лет стотысячекратно преумножить обороты и, что самое восхитительное, не расстаться на этом пути ни с одним из партнеров.
Вице-президент «Адаманта» Аркадий Теплицкий — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Бизнес».
Аркадий сфотографирован в Соляном пе-реулке, у здания Академии Штиглица. Дворец в стиле неоренессанса построили в 1878–1881 годах для Центрального училища технического рисования. Первым директором нового учебного заведения стал архитектор Максимилиан Месмахер.
Ментор
Аркадий Юрьевич, вы же не ради гонораров выступаете?
Правильно. Ради радости. Приятно делиться тем, что знаешь. Студенты профильных вузов могут послушать мои лекции, предприниматели — прийти на менторскую программу, а вообще кто угодно — задать вопросы о насущном боту-наставнику «Аркадий Юрьевич в каждый дом». Это натренированный на моих же цитатах с помощью ИИ цифровой двойник.
Хотим узнать красную нить и главную тему ваших публичных выступлений!
Рассказываю о бизнесе и о связи бизнеса с нравственным законом внутри нас. Мне кажется, я вообще единственный спикер, кто эти сферы не разделяет. Убежден, что правила и этическая модель у каждого человека неизменны — что в делах, что в личной жизни. Невозможно обманывать партнеров и быть кристально честным с женами. Наоборот тоже не получится.
Еще вы учите вести переговоры (как играющий тренер!). Какую самую важную мысль донесли бы даже тем, кто не купил ваш продукт?
Бесплатное будет очевидным. Но пожалуйста: в любом диалоге надо увидеть ситуацию глазами оппонента. Сразу все проясняется — и его позиция, и какими аргументами выгоднее подчеркнуть свою. 90 % конфликтов перенасыщены эмоциями как раз потому, что люди не поняли друг друга, не спросили себя: «Да почему, черт побери, он это несет?» А вопрос совсем не риторический.
У нас с партнерами лет тридцать назад споры случались не во имя результата, но чтобы отстоять свою точку зрения. Бодались молодыми рогами, кто главнее, кто умнее. Пока не дошло: единственным показателем правоты в нашем общем деле (сколько и где брать рекламы, как «нарезать» торговые площади) будет финансовая выгода. Получили ее благодаря твоему предложению? Уважение, аплодисменты. Не получили? Тема закрыта.
А кто был вашим наставником?
Родители, старшие товарищи и книги. Даже те, которые не понравились, — вроде «Черной риторики» коммуникативного тренера Карстена Бредемайера. Все, о чем он говорит, понятно и логично. Но мне кажется, что частью его рекомендаций пользоваться не стоит. Манипуляции — это мерзко.
Мы точно знали, как правильно: не врать, не красть, почитать родителей. Причем правила сохранились даже в самые смутные постперестроечные времена.
Переговорщик
Сегодня, когда все в курсе про токсичное общение и личные границы, переговоры стали более экологичными?
Вообще нет. Это с партнерами по «Адаманту» у нас обсуждение сделки занимает теперь секунд двадцать: созвон — не согласны / согласны — передаем юристам. А молодые предприниматели в половине случаев смотрят на тебя как на жирную рыбу, которую надо поскорее разделать от костей. Вторая половина приходит без явной хищнической цели, но зато с максимально непристойными предложениями. Например, хотят взять 100 % инвестиций, но отдать 20 % прибыли. А почему? Я же делюсь не только деньгами, но и юридической инфраструктурой, платежными системами, связями, в конце концов. Так что сейчас большую часть сообщений (абсолютную чушь!) блокирую в связи с неадекватностью. Сериал «Беспринципные» какой-то.
Но не сериал же виноват? Откуда у ньюкамеров бизнеса такие замашки?
Да просто больше нет никакого общего кодекса. А ведь он существовал всегда. Советская идеология была сильна: мы в детстве были счастливы, что живем в лучшей стране мира. Вера в тот строй и его идеалы была почти религией — и в наше воспитание реально перекочевали все библейские заповеди, кроме трех первых (про несотворение кумира, единого Бога и упоминание Его имени всуе). Мы точно знали, как правильно: не врать, не красть, почитать родителей. Причем правила сохранились даже в самые смутные постперестроечные времена. «Понятия» действительно были понятны, и их придерживались все — не только люди из мира криминала, но и бизнесмены, которые так или иначе с ними взаимодействовали. Потом парадигма резко сменилась, а никакой идеологии на новой почве не выросло.
Параллелей между нашим временем и 1990-ми, которые масскульт форсит через «Слово пацана» и фильм «Коммерсант», вы не видите?
Нет-нет-нет. Это же обычная рефлексия по американской российской мечте. «Слово пацана» притом — чистое искусство. Дело даже не в фантастической актерской игре — я и правда их узнаю, всех этих казанских в пальто. Примерно через десять лет после описываемых событий я с ними встречался, и совпадение с прототипами считываю процентов на 99.
Но все же я думаю, что этот сериал опасен. Мы сочувствуем его главным героям, как Тони Монтане, как крестному отцу, но главное — сочувствуем неприкрытому фашизму. Кто-то в Казани конца 1980-х взял и решил, что ему можно больше, чем другим. Они пацаны, остальные чушпаны, и по этому праву они могут делать с ними и с их семьями, что сочтут нужным, прикрываясь только что сочиненным сводом правил. Все это — от одиночества и жажды признания. А итог — хуже мафиозного. Потому что на Сицилии наркотрафик, разборки между кланами и коррупция не касаются будничной жизни — ни островитян, ни туристов. Там вообще всегда был (и остается!) самый низкий зарегистрированный уровень преступности по всей Италии. А в Казани и Петербурге 1990-х — увы.
То есть по прошлому совсем не ностальгируете?
Только по своей молодости и по тому, какие мы все были веселые дураки. Но точно не по устройству общества. Единственный плюс: диалоги с криминальными авторитетами научили меня сверхответственности за произнесенные слова. Потому что буквально каждое использовалось как крючок, чтобы «подтянуть» бизнесмена и спровоцировать его на конфликт. Пришлось начать курить и брать благословенные паузы: ме-е-едленно щелкать зажигалкой, еще медленнее затягиваться — и использовать эту легализованную дурной привычкой минуту на обдумывание ответа.
Провидец
Ваша дочка Анна в книге «Все их деньги» написала, что успешные бизнесмены сегодня — это выжившие в 1990-е кооператоры с даром предвидения. Хотелось бы обратиться к этому дару — что нас ждет? Даже так: ЧТО НАС ЖДЕТ?
Ну, это разговор не на час, и я не пророк. Склоняюсь к космологической теории появления человечества — какие-то развитые парни привезли нас сюда и оставили. В шумеро-аккадской мифологии та же идея. И на глиняных табличках той эпохи, которые нашли в Месопотамии, оказался текст с интересной для меня мыслью: семь из десяти цивилизаций на Земле уничтожат сами себя. И мы, я вам скажу, прицельно метим в эту семерку. Настолько конфликтный мир долго не протянет. Во время Карибского кризиса человечество уже было в пяти сантиметрах от ядерной кнопки. Сейчас — в двух. Так что либо готовимся к апокалипсису, либо верим в утопическое счастливое будущее, где люди возьмутся за руки, обо всем договорятся, поделят блага на равные кучки для каждого и выберут справедливое мировое правительство.
Не верите, что удастся примирить конфликтующие стороны общими ценностями (или заповедями)?
Великий гуманист Иисус все-таки создавал свое учение не как свод правил для жизни, а как методичку по плавному переходу в Царствие Небесное. Там нет почти ничего об отношениях между людьми — все сосредоточено на отношениях с Богом.
Мы что, движемся к анархии?
Дарт Вейдер, который прибывал на разные планеты и выкачивал оттуда все ресурсы, к анархии не стремился. «Ничего личного, просто бизнес» — эта фраза звучит во всех американских фильмах (обычно перед вы- стрелом в голову). Так что нет, нынешние вейдеры тоже мыслят стратегически, хаос им не нужен. Другое дело, что через полвека ресурсы закончатся и следующему поколению правителей придется устанавливать новый миропорядок. А пока живем без правил. Даже дипломатия откатилась в первобытно-общинный дискурс — никаких норм и нот, только односторонние разрывы любых договоренностей и клоунада разного уровня.
Сегодня детей воспитывают не школа и не родители, а соцсети. И бороться с ними за влияние на становление личности все сложнее.
Отец
Противостояние отцов и детей, вокруг которого ваша дочь завертела интригу своей книги, для вас актуальная тема?
В семье — нет. Но вообще-то зумеры правда другие. Даже чисто биохимически. Есть же открытые данные, что средний уровень тестостерона в мужской популяции снижается каждый год на процент. И по сравнению с нами, альфаменами 1960-х годов рождения, которым больше всего на свете хотелось зависти врагов, восхищения друзей, завоевания женщин, нынешние ребята — само спокойствие. Мой сын Миша сейчас отказался от романов: решил «сосредоточиться на бизнесе», что бы это ни значило. Для меня влюбленность — это, наоборот, мотивация. Но у них все устроено по-другому. Такой человечество выбрало себе вектор развития. Слава богу, я успел застать другие времена!
А ценностный конфликт между зумерами и бумерами чувствуете?
Он сущностный! Это же первое поколение людей, которые выросли с интернетом. И первое поколение, в котором случайный, как удар молнии, залет на миллиард просмотров тикток-видео, где ты смешно пописал на забор, дает иллюзию всемогущества. Им кажется, что работать не нужно, двигаться к цели поступательно нет смысла. А реального успеха достигают из всей толпы десять человек. И те — поэты типа Вани Дмитриенко. Остальные миллионы падают в бездну. Сегодня детей воспитывают не школа и не родители, а соцсети. И бороться с ними за влияние на становление личности все сложнее. Я в миллениум еще сказал, что все проблемы человечества по сравнению с интернетом покажутся фигней.
А с поколением альфа, которые трясли айпады вместо погремушек, у вас есть коннект?
Через внуков. С семнадцатилетней Евкой — чудесные отношения. Она часто устраивает вечеринки у меня дома, и я знаю многих ее друзей. Аркаше пятнадцать — читать книги я его заставить не смог, но он настоль- ко большой спец по «Формуле-1», что мне столько не узнать ни в одной библиотеке.
Кроме детей и внуков, вкладываетесь душевно в других людей? Или там слишком низкие процентные ставки?
У меня не вклады, у меня клады: друзья, однокурсники — мои родные ребята. Выпуск из Института инженеров железнодорожного транспорта буду отмечать в июне два раза. Потому что учился на двух потоках: с первого меня выгнали (играл в карты, прогуливал!), и я восстановился с потерей года. Обожаю эти встречи. Но с душевным вложением в незнакомых людей мне сложнее. Участвую в благотворительных программах «Адаманта», курирую все направления (в том числе патронажные, образовательные) как вице-президент Регионального еврейского конгресса Петербурга. Восхищаюсь людьми, которые делают добро лично, своими руками. У меня не хватает на это внутренних сил — просто перевожу деньги. Дающий должен быть более благодарен, чем берущий. Я и благодарен, что могу помочь хотя бы так.
Цель — не строить новое, а спасти что есть.
Предприниматель
Пять из семи новых пространств вы открыли в коллаборации с метрополитеном — вестибюли станций и холлы ТЦ соединены. Городские власти и бизнес нашли точки соприкосновения?
Поверьте, только кажется! Метро — структура большая, но не административная. А прямой диалог с властями в тупике еще с пандемии. Тогда все наши площади стояли пустыми, но за газ, свет, воду, охрану надо было исправно платить. И несмотря на наши просьбы пересмотреть тарифы на содержание всех ТЦ (в сумме пять миллионов долларов в месяц!), ничего не произошло. Налог на собственность обещали не повышать, но в этом году он подскочил с 1,5 % до 2 %. Мы объединились с шестью организациями, отправили в Кремль просьбу отмотать это решение назад. Но письмо спустили обратно в городскую администрацию, и в итоге налог стал для нас 2,2 %. Угорели просто за инициативу.
Куда девелопмент двинется дальше? Открыто и построено примерно все.
Несколько лет назад квадратных метров торговых площадей на петербургскую душу было больше, чем в Москве — на московскую. Так что цель — не строить новое, а спасти что есть. В торговых центрах снизилась проходимость, из-за санкций вынуждены уйти некоторые бренды. Офисные помещения наслаждаются последствиями ковида — то есть пустуют: сотрудники ушли на удаленку. Так что в коммерческом направлении перспектив не вижу.
«Адамант» пережил четыре экономических кризиса. Нынешний от них чем-то отличается?
В кризис 1998-го мы только приобрели (буквально по анекдоту: «Марья Ивановна, как вы стали валютной проституткой?» — «Не поверите, просто повезло!»). 2008-й — не заметили, потому что не брали больших кредитов в евро или долларах, а торговля тогда усилилась. В 2020-м страдали, но знали правила (маски, кьюар-коды!) и видели хоть какую-то перспективу. А нынешний, затяжной — хуже всех, потому что никто не разрабатывает вакцину и не объясняет, чего ждать впереди. Планов не строим. Есть время разбрасывать камни и время собирать. Сейчас — со- бираем и осмысляем.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Василий Швецов
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Лашкова
Свет: Равиль Исламов, Михаил Чудаков Octa light
Ретушь: Софья Полякова
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