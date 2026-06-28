«Единственный показатель правоты — финансовая выгода». Миллиардер Аркадий Теплицкий – о криминальных авторитетах, детях и силе слова

Переговорщик

Сегодня, когда все в курсе про токсичное общение и личные границы, переговоры стали более экологичными?

Вообще нет. Это с партнерами по «Адаманту» у нас обсуждение сделки занимает теперь секунд двадцать: созвон — не согласны / согласны — передаем юристам. А молодые предприниматели в половине случаев смотрят на тебя как на жирную рыбу, которую надо поскорее разделать от костей. Вторая половина приходит без явной хищнической цели, но зато с максимально непристойными предложениями. Например, хотят взять 100 % инвестиций, но отдать 20 % прибыли. А почему? Я же делюсь не только деньгами, но и юридической инфраструктурой, платежными системами, связями, в конце концов. Так что сейчас большую часть сообщений (абсолютную чушь!) блокирую в связи с неадекватностью. Сериал «Беспринципные» какой-то.

Но не сериал же виноват? Откуда у ньюкамеров бизнеса такие замашки?

Да просто больше нет никакого общего кодекса. А ведь он существовал всегда. Советская идеология была сильна: мы в детстве были счастливы, что живем в лучшей стране мира. Вера в тот строй и его идеалы была почти религией — и в наше воспитание реально перекочевали все библейские заповеди, кроме трех первых (про несотворение кумира, единого Бога и упоминание Его имени всуе). Мы точно знали, как правильно: не врать, не красть, почитать родителей. Причем правила сохранились даже в самые смутные постперестроечные времена. «Понятия» действительно были понятны, и их придерживались все — не только люди из мира криминала, но и бизнесмены, которые так или иначе с ними взаимодействовали. Потом парадигма резко сменилась, а никакой идеологии на новой почве не выросло.

Диалоги с криминальными авторитетами научили меня сверхответственности за произнесенные слова.

Параллелей между нашим временем и 1990-ми, которые масскульт форсит через «Слово пацана» и фильм «Коммерсант», вы не видите?

Нет-нет-нет. Это же обычная рефлексия по американской российской мечте. «Слово пацана» притом — чистое искусство. Дело даже не в фантастической актерской игре — я и правда их узнаю, всех этих казанских в пальто. Примерно через десять лет после описываемых событий я с ними встречался, и совпадение с прототипами считываю процентов на 99.

Но все же я думаю, что этот сериал опасен. Мы сочувствуем его главным героям, как Тони Монтане, как крестному отцу, но главное — сочувствуем неприкрытому фашизму. Кто-то в Казани конца 1980-х взял и решил, что ему можно больше, чем другим. Они пацаны, остальные чушпаны, и по этому праву они могут делать с ними и с их семьями, что сочтут нужным, прикрываясь только что сочиненным сводом правил. Все это — от одиночества и жажды признания. А итог — хуже мафиозного. Потому что на Сицилии наркотрафик, разборки между кланами и коррупция не касаются будничной жизни — ни островитян, ни туристов. Там вообще всегда был (и остается!) самый низкий зарегистрированный уровень преступности по всей Италии. А в Казани и Петербурге 1990-х — увы.

То есть по прошлому совсем не ностальгируете?

Только по своей молодости и по тому, какие мы все были веселые дураки. Но точно не по устройству общества. Единственный плюс: диалоги с криминальными авторитетами научили меня сверхответственности за произнесенные слова. Потому что буквально каждое использовалось как крючок, чтобы «подтянуть» бизнесмена и спровоцировать его на конфликт. Пришлось начать курить и брать благословенные паузы: ме-е-едленно щелкать зажигалкой, еще медленнее затягиваться — и использовать эту легализованную дурной привычкой минуту на обдумывание ответа.