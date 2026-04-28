Солевой, устричный, сырный: почему сомелье может быть не только винным

Оценка устриц

В мире существуют около 50 биологических видов устриц и тысячи товарных наименований, в России сегодня можно попробовать около 25 привезенных из разных стран. Пул задач устричного сомелье широк: это не только популяризация культуры потребления моллюсков, но и способность определять вид, их товарное наименование, зону происхождения, помогать с выбором ассортимента устриц и других моллюсков (в соответствии с сезонностью), разбираться в условиях перевозки и хранения.

Дарья Киселева рассказывает, что при выборе устриц важно обращать внимание на то, чтобы створки были плотно закрыты: «Если мы оцениваем уже открытую устрицу в ресторане, то в первую очередь слушаем аромат: в нем не должно быть никаких посторонних нот — например, подвальной сырости или запаха разлагающегося белка, затем смотрим на внешний вид. Мясо моллюска не должно выглядеть так как будто его уже кто-то пожевал. Как только провели этот предварительный анализ, можно пробовать». В слепой дегустации разных устриц тоже можно отличать друг от друга — в России есть школа устричных сомелье «Моллюстра» Регины Борисовой, где обучают этим тонкостям.

Как мерруар влияет на вкус

Степень изучения устриц по уровню глубины можно сравнить с виноделием. Мерруар (от англ. sea — море и фр. terroir — терруар) и климат где вырос моллюск напрямую влияет на вкус: близко к берегу — ярко выраженные йодистые оттенки (в Марокко и на Дальнем Востоке), в толще воды — более легкий и фруктовый оттенок. Устрицы из соленых вод имеют плотную текстуру. Выращенные вблизи лиманов и речных вод устрицы — обладатели речного вкуса, а глубоководные индивиды (например, атлантические) — минерального. Моллюски из Краснодарского края и Крыма отличаются низкой соленостью и нежной текстурой в отличие от устриц с Сахалина и Дальнего Востока.