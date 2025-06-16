Знакомьтесь, микроблогер-хроникер пены дней Петербурга и Москвы saint crazy diary! Его сравнивают с Довлатовым, фолловит Сысоев и хейтит Балаев

Ты попросил не раскрывать твою личность. Инкогнито — наше все?

Именно. Судя по тому, что я наблюдаю в светской жизни Москвы и Петербурга, люди сейчас очень любят, когда от них что-то скрывают.

Псевдоним — тоже способ эпатировать публику? Почему «дневник святого сумасшедшего»?

В нашем мире нужно либо сойти с ума, либо стать святым, чтобы выжить и при этом остаться собой. Я решил попробовать пойти обоими путями.

Расскажи подробнее про формат блога.

Идея в том, чтобы собирать мимолетные наблюдения, рассказывать про места и лица. Например, бывает, что я сижу на ужине с друзьями, замечаю за соседним столом интересную цитату или взгляд, а потом вокруг них выстраиваю историю. Я бы назвал это хрониками городской жизни глазами человека, который любит оставаться в тени.

И как тебе роль наблюдателя?

Она помогает быть более точным в заметках и создает легкую отстраненность, когда ты находишься внутри какой-то сцены. По сути, я просто не хожу с табличкой «пресса» или не хочу кичиться: мол, я блогер, мне нужно внимание. Наоборот, мне оно немного наскучило.