Знакомьтесь, микроблогер-хроникер пены дней Петербурга и Москвы saint crazy diary! Его сравнивают с Довлатовым, фолловит Сысоев и хейтит Балаев

Блог @saint.crazy.diary — наблюдения в Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) за жизнью петербуржцев и москвичей (его читают гастро- и арт-гуру Александр Сысоев, Артем Балаев и многие другие!). В постах автор иронизирует над богемным лайфстайлом, обозревает новые и проверенные временем гастролокации, а также ведет личный дневник. Редакция Собака.ru узнала у «святого сумасшедшего», почему ему важно сравнение с Сергеем Довлатовым, как сохранять анонимность и где искать вдохновение в Петербурге.
Портрет @saint.crazy.diary
Ты попросил не раскрывать твою личность. Инкогнито — наше все?
Именно. Судя по тому, что я наблюдаю в светской жизни Москвы и Петербурга, люди сейчас очень любят, когда от них что-то скрывают.
Псевдоним — тоже способ эпатировать публику? Почему «дневник святого сумасшедшего»?
В нашем мире нужно либо сойти с ума, либо стать святым, чтобы выжить и при этом остаться собой. Я решил попробовать пойти обоими путями.
Расскажи подробнее про формат блога.
Идея в том, чтобы собирать мимолетные наблюдения, рассказывать про места и лица. Например, бывает, что я сижу на ужине с друзьями, замечаю за соседним столом интересную цитату или взгляд, а потом вокруг них выстраиваю историю. Я бы назвал это хрониками городской жизни глазами человека, который любит оставаться в тени.
И как тебе роль наблюдателя?
Она помогает быть более точным в заметках и создает легкую отстраненность, когда ты находишься внутри какой-то сцены. По сути, я просто не хожу с табличкой «пресса» или не хочу кичиться: мол, я блогер, мне нужно внимание. Наоборот, мне оно немного наскучило.
Когда я читала твой блог, сложилось ощущение, что ты учился на журфаке и работал в глянце.
Без комментариев.
Хорошо, но по фразе «мясо вымачивали в тоске» мы все-таки о чем-то догадываемся. А с чего вообще начался блог?
Я записывал мысли и фразы в заметках, а однажды просто показал их друзьям. Они сказали, что это очень здорово и нужно начать их выкладывать. Я попробовал. Кажется, получается неплохо: аудитория пока небольшая, но приходит органически.
То есть это мысли вслух? Или у блога есть более глобальная задача?
Мне кажется, это отдушина и для меня, и для людей, которые блог читают. Всем уже поднадоели напыщенные обзоры на гастроточки. Блог — это способ говорить с миром. Тут речь не о лайках и охватах, а чтобы человек, который прочитает мой пост, на секунду остановился и подумал: «Это ведь и про меня тоже!»
Кто твоя аудитория?
Это люди, которые многое видели и читали и внимательны к деталям.
Какую реакцию чаще получаешь на посты — критику или поддержку?
Вообще мне в блоге нравится быть честным, но некоторые это считают обидным. Например, Артем Балаев, про которого я написал довольно откровенный пост (соавтор «Кабаре "ШУМ"». — Прим.ред.). В личных сообщениях, в основном, такая динамика: одни пытаются долго и упорно угадать кто я; другие — соглашаются с постами и находят их умилительными. Ну а кто-то пишет, что мой слог напоминает им Довлатова.
Сравнение с Довлатовым — это всегда лестно.
Очень уважаю его творчество. Я бы сказал, что он повлиял на меня. Люблю короткий жанр, что-то а-ля его сборник рассказов «Чемодан». В нем есть магическая связь физического и метафизического.
Кто формировал твой литературный вкус?
Сборная солянка из старого парижского света: Модиано, Генассия, Гари, Виан, Кено, Косери, Саган, Перек. Иногда у меня в текстах и правда проскальзывают довлатовские интонации, а иногда — вайбы того самого разговора в три часа ночи на кухне, когда вы с другом пьете вино.
Кстати, о вине. В своих публикациях ты много пишешь про гурманов и эстетов. Причисляешь себя к их числу?
Не могу сказать, что непривередлив в еде. Но не считаю, что с закрытыми глазами отличил бы хорошее вино от плохого. Разве что от очень плохого! Эстетские наклонности у меня есть, но не могу сказать, что я posh (аристократичный. — Прим.ред.) и кичусь своим статусом.
Назови три своих места силы в Петербурге: гастрономические и не только.
Я обожаю Главный штаб, потому что там импрессионисты, а мы с ними в чем-то схожи. Только они писали маслом, а я — заметки на айфоне. Второе место силы — квартира моего друга N. Когда мы там собираемся, это великолепные вечера. И третья локация, как ни странно, «Подписные издания». Я живу неподалеку и люблю там бывать во время вечерних прогулок.
Что касается гастрономии, отмечу такое нетривиальное место, как ресторан «Шаляпин». У него классический русский вайб, некитчевый. Еще мне симпатично кафе Aster — причем не из-за еды, а потому что другие люди сидят к тебе очень близко, и ты можешь краем уха слушать их диалоги. И — последнее — Probka. Это классика.
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