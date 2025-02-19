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Где искать лучшего налима или тянутую лапшу ламянь? Рестораторы и шефы Петербурга — о любимых блюдах и гастрономических hidden gems

Знатоки гастрономического Петербурга и области рассказывают, куда ехать за копченым терпугом, окунем или сигом, где есть китайское мабо с соусом из ферментированных бобов, а у кого самая вкусная шаверма в городе.

Леонард Конвишер, бренд-шеф Umami

Куда идти за китайской кухней?

  • За уткой в пекинском стиле (потому что за уткой по-пекински — только в Пекин) идем в «Пищу династии Минь» (китайский бар и закусочная от команд Follow The Rabbits и музея Бродского стал победителем номинации «Лучшая утка по-пекински» премии «Что где есть в Петербурге — 2024». — Прим. ред.)
  • Любимая китайская чуфанька «Фэн Вэй» находится на Московском проспекте — в цокольном этаже дома номер 7. Лакмусовая бумажка, по которой определяется успех китайской кухни, — это жареный рис с яйцом. Там он просто восхитительный. Еще берем тянутую лапшу ламянь, кисло-сладкую свинину и мабо тофу из мясного фарша и соуса из ферментированных бобов.
  • За лапшой — к моему другу и партнеру по Ramen Dealers Пете Долгих в японскую лапшичную Supersonic на Думской. Готовят сверхбыстро: 3 минуты — и говяжий, кимчи или сливочный рамен у вас на столе!

Алена Мельникова, гастропродюсер и автор бистро Crevette

Данил Ярощук

Где в Петербурге дают лучший завтрак?

  • Люблю Aster, Zoe и завтраки в «Гранд Отеле Мойка 22», забравшие отельную пальму первенства. Но если нужен идеальный омлет из белков — идите в семейное кафе Chez Jules (Гангутская ул., 16).

Куда идти за стритфудом?

  • За шавермой – на угол Литейного и Невского, за шашлыком — в «Шашлычный магазин N° 1» на Васильевском острове, ну а за пышками — в «Пышечку» на Сенную (наб. канала Грибоедова, 56-58) — серьезная рекомендация для тех кто хочет избежать очередей на Желябова (то есть Конюшенной). Если пиццу отнести к стритфуду, то любимое место —  Castelsardo (10-я Линия В. О., 17). Очень аутентично и по-настоящему!
Пицца из Castelsardo
Архивы пресс-служб

Пицца из Castelsardo

Что где есть в Шлиссельбурге? 

  • Два раза в неделю я бываю в Шлиссельбурге по рабочим делам.  Близость к Ладоге дает свои плюсы:  свежую и копченую рыбу частенько продают вдоль Петровского канала.  Я беру копченого терпуга, окуня или сига. Кстати местная рыба тут тоже свежее и дешевле – рипус, налим, палия, судак и ладожский лосось. 
  • В магазине «Светофор», что на въезде в город есть мясная лавка, куда два-три раза в неделю туда привозят свежую баранину и говядину с местной фермы, а в остальные дни там же делают самсу с мясом, за которой всегда очередь.
  • Часто заезжаю к своему другу и бывшему коллеге по 7Sky шефу Виталику Токареву в его небольшой ресторан «Хочу еще» (Староладожский Канал, 16). На стене у него изображен портрет Патрика Морена, шефа, который повлиял на всех нас. Из еды точно стоит попробовать драники с лососем, уху с местной рыбой и котлеты из судака.

Алексей Ермаков, концепт-шеф группы Bona People (рестораны BONA, Must, MZE, «Склад 22») 

Фото предоставлено пресс-службой Bona People

Любимый стритфуд?

  • Больше всего я люблю вкусную шаверму и ее производные, например, денеры. Одно из самых модных мест Technodöner (Некрасова, 28), это просто бомба! Порции — огромные. А одно из самых трушных мест — «Шаверма12» (Полтавская ул., 12), очень аутентично. Но есть нюанс! Никаких напитков в меню нет, работают четыре дня в неделю, а если у них заканчивается, к примеру, мясо они просто закрывают свое окошко. Но при этом — очередь почти всегда! 
Предоставлено пресс-службой Jerome

Куда идти выпивать?

  • Bolshoy bar (Большой проспект П.С., 45) — мой любимейший бар. Мне кажется, единственное место в Петербурге, где тихо играет музыка, там спокойно и действительно можно отдохнуть. 

Где завтракать?

  • В Jerome (Большая Морская ул., 25) действительно кайфовые сытные завтраки.  Ресторан держит марку уже очень много лет. Рекомендую панини прямиком из печи — с тунцом и пармезаном или с отменной салями милано и сыром скаморца. А еще здесь самая правильная фриттата, то есть яичница будто из итальянской деревни — с колбасками и картофелем.
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