Big Wine Freaks 10 лет! Как Артем Цхакая и Владимир Басов научили нас пить вино и задали всероссийский тренд на органику и биодинамику

Через какие еще фишки гость может почувствовать ваш подход?

Артем: Красота в деталях. Знаешь, есть бренд бокалов ручной работы Zalto, любимец всех сомелье и общепризнанный эталон. Произведение искусства! И есть много других, очень похожих, но сделанных машинным способом. Чаще всего только эксперт может их отличить. Так вот, несмотря ни на что, мы всегда используем Zalto. Никому не заявляем с порога их стоимость, просто хотим, чтобы люди пили из них. Один раз пришел парень, сел на стол и раздавил бокал. Ему друг говорит: «Да ты не парься, он пластиковый». Я попросил управляющего включить им в счет 3500 рублей — себестоимость бокала, чтобы они убедились, насколько он пластиковый.

Владимир: Раньше была такая мода в ресторанах — всем все объяснять. Сидишь и 15 минут слушаешь, какую соль использует шеф, откуда привезены эти шторы. Мы договорились действовать по-другому. Не бухтим лишний раз, ничего никому не рассказываем, но стараемся, чтобы люди сами все осознавали через вкус, картинку и качество. Максимум, что мы можем сказать – это креветки, это рыба, это красное вино.

Так вот, несмотря ни на что, мы всегда используем Zalto. Никому не заявляем с порога их стоимость, просто хотим, чтобы люди пили из них.

У меня готов заголовок — Владимир Басов: «Если надо объяснять, то не надо объяснять»

Владимир: И то правда! Глобальный тренд — демократизация всего: сервиса, вина, даже больше — самого понятия «люкс». Представить себе такое отношение к роскоши 20 лет назад было, наверное, невозможно. Сейчас в брендовых вещах ходят все. А когдато Dior был маркой исключительно для богатых. Так же и в гастрономии. Думаю, самый известный в мире ресторан Noma в Копенгагене вывел люкс на новый уровень — когда к сильнейшим мира сего могут обратиться словом «ребята». Команда Рене Редзепи стерла эту грань!

Артем: Взломали четвертую стену! Помню, когда мы создавали фирменный стиль Big Wine Freaks с Алексеем Курчиным, главой дизайн-студии Hattomonkey, в сегмент люкса ворвалось граффити. В Европе тогда уличный художник Kidult расписал магазин Maison Martin Margiela. Это было вау!

Владимир: Все крутые бренды подхватили эту тему: стрит-культура ворвалась в люкс!

Артем: И мы тоже ей вдохновились. Представь: 2014 год, Петербург, мы приглашаем молодого художника расписать стену будущих «Фриков» за одну ночь. Имя Покрас Лампас тогда далеко не каждому было знакомо. Получилась очень оригинальная, необычная для него работа — бомбил из огнетушителя! Даже после глобального рестайлинга в 2021 году, к которому мы привлекали наших друзей из флорентийского архитектурного бюро b-arch, мы сохранили эту роспись Покраса.

На «Фриках» вы не остановились — сегодня в вашем портфеле 16 проектов: бары «На вина!», гигантский гипермаркет «Винный Склад», винно-рейверские фестивали, куда вы даже в самые непростые времена привозите топовых европейских виноделов, и студия сомелье «Горизонт», рестораны в Москве, Петербурге и Сингапуре — настоящая экоэносистема. Какой у вас разряд по делегированию?

Артем: Тут главное не жадничать.

Владимир: И не бояться. (Смеются.)

Как тост прозвучало.

Владимир: Я родоначальник делегирования у нас в компании. Такого, безответственного немного. Опасно начинать думать, что команда в один момент может что-то провалить. Вот позвонит какой-нибудь важный гость, пожалуется: «Какие дебилы у тебя работают и ничего вообще не умеют!» Можно бесконечно сидеть в ожидании этого звонка. Рано или поздно обязательно случится. (Смеется.) В такой перманентной загрузке любой из нас совершенно неэффективен. Важно научиться смотреть на все сверху, а не изнутри. Я в работе за доверие и четкое понимание, что нельзя требовать от человека того, что он сделать не может. Сколько на него не ори, сколько денег в него не пихай — результата ноль. Главная сила, которую мы выработали, состоит в попытке разобраться, кто есть кто и у кого какие возможности. Делим всех как минимум по их специальности, дальше каждый получает свой уровень доступа.

Артем: Мы к нашей команде относимся как к соратникам, единомышленникам. Некоторые из них становятся партнерами и получают доли в бизнесе, но вместе с ними приобретают и серьезную ответственность. Пытаемся раскрыть потенциал команды!