«Бару 8» Кати Бокучавы — 10 лет! Софья Эрнст, Анна Семак, Кирилл Шишков и другие гости объясняют его феномен и поздравляют с юбилеем!

Если бы нам нужно было выбрать самый петербургский бар во всем городе — это был бы «Бар 8». Во-первых, локация. Заведение занимает парадную в необарочной ротонде дома лесопромышленников Колобовых 1908–1910 годов постройки. Во-вторых, хозяйка бара — носительница петербургского ДНК Катя Бокучава: первый редактор «Светской хроники» в журнале «Собака.ru», ресторатор, амбассадор Петроградской стороны, неравнодушный гражданин и строгий критик окружающей действительности. В-третьих, гости: миллиардеры и кураторы Русского музея, креативная молодежь и премьеры Мариинского театра, заслуженные труженики арт-индустрии, бонвиваны и лучшие меццо-сопрано России. Короче, чего только не видели эти стены! Редакция поздравляет Катю и всю команду «Бара 8» с юбилеем — и к нашим поздравлениям присоединяются давние гости заведения.
А лично это можно и нужно сделать сегодня: 24 декабря на улице Ленина, 8, будут греметь! В 21:00 выступит группа RUBY ROSE , в 23:00 стартует шотландский диджей Freque Boutique.
Катя Бокучава
Софья Эрнст
Актриса
«"Бар 8" — это место, где я всегда могу найти свою любимую подругу, его владелицу Катю Бокучаву. Это место, где мне всегда хорошо. И это одна из точек моего Петербурга. В свои редки визиты я почти каждый раз там бываю!».
Анна Семак
Писательница
«"Бар 8" я помню с открытия. Это, несомненно, культовое место в Петербурге. Каким образом удалось достичь стойкого сладковатого запаха портвишка, как в советском питейном заведении — Катин секрет. У меня с этим запахом связаны самые приятные воспоминания детства, потому что помимо портвейна в рюмочных наливали молочный коктейль. Сколько незабываемых вечеров просижено нами на подоконнике бара! Сколько дивных музыкантов, поющих под гитару, видели эти стены! Все певцы проходили строгий отбор, ведь хозяйка — по совместительству оперный критик — не терпит фальшивых нот и самодеятельности. В "Баре 8" при маленькой площади никогда не возникало ощущения тесноты. Видимо потому что люди там собираются особенные, каждый посетитель — яркая личность. Загадка атмосферы этого места, возможно, в том, что "Бар 8" — бывшая старинная парадная, хранящая в себе немало секретов»
Кирилл Шишков
Бизнесмен
«"Бар 8" — это такое знаковое место, где кто-то потерял здоровье, а некоторые нашли свою судьбу (Смеется). 10-летний успех проекта — большая заслуга команды и, конечно, лично Кати Бокучавы. Без нее ничего бы не было! Без ее радушия, без ее — что уж тут скрывать — накопленных долгими годами дружеских связей, не случилось бы столь оглушительного успеха у такого небольшого места в Петербурге на другой стороне от основгого трафика ночных гостей. В юбилей хочу пожелать Кате и, разумеется, всей команде дальнейшего процветания и, конечно, хороших гостей!»
Мария Евневич
Совладелица «Максидома»
«О "Баре 8" можно рассказывать бесконечно, он уникален: несмотря на то, что здесь нет ни коктейлей, ни еды, Кате и команде удалось найти свою целевую аудиторию, которая и без всего вышеперечисленного всегда оставалась довольна и предана заведению. Во-первых, это чудовищно красивое круглое помещение, расположенное в эркере парадной дома Колобовых на улице Ленина. Во-вторых, у них феерические потолки — не все на них смотрят трезвыми, но когда выпьют — поднимают голову (Смеется). Еще у них прекрасные широкие подоконники, где можно поставить и dj-пульт, и 5-6 пляшущих человек. Одним словом, прекрасно все — и снаружи, и внутри!
Секрет бара — он разноплановый: хотите тусовку и дикий отжиг — заходите в пятницу или субботу. Хотите спокойствия — вас ждут в среду, четверг и воскресенье. Я в будние там могу засесть с бокалом и даже почитать книжку, сбежав от домашней суеты. А еще помню, как во время ковида, когда все были на удаленке, я, вооружившись американо, даже вела из "Бара 8" онлайн-лекцию для студентов по поведенческой экономике. Бармены были в полном восторге! Катя, надо бы повторить!».
Владимир Басов и Артём Цхакая
Создатели Big Wine Freaks
«Катя, мы знаем, что такое быть владельцем бара! Нужно пролить десять потов, потратить в десять раз больше денег, чем планировал, десять раз спросить у себя "зачем мне все это?" Десять раз отмерить и десять раз отрезать. И может быть на десятом проекте ты получишь то, что хотел! Ты прошла эти десять кругов. Твои проекты известны (кажется уже в десяти поколениях) своей неповторимой атмосферой и особой энергией! Ты умна и красива, упорна и трудолюбива! Ты одно из чудес питерского общепита! Будь всегда».
Комментарии (0)