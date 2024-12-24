«Бару 8» Кати Бокучавы — 10 лет! Софья Эрнст, Анна Семак, Кирилл Шишков и другие гости объясняют его феномен и поздравляют с юбилеем!

Совладелица «Максидома»

«О "Баре 8" можно рассказывать бесконечно, он уникален: несмотря на то, что здесь нет ни коктейлей, ни еды, Кате и команде удалось найти свою целевую аудиторию, которая и без всего вышеперечисленного всегда оставалась довольна и предана заведению. Во-первых, это чудовищно красивое круглое помещение, расположенное в эркере парадной дома Колобовых на улице Ленина. Во-вторых, у них феерические потолки — не все на них смотрят трезвыми, но когда выпьют — поднимают голову (Смеется). Еще у них прекрасные широкие подоконники, где можно поставить и dj-пульт, и 5-6 пляшущих человек. Одним словом, прекрасно все — и снаружи, и внутри!

Секрет бара — он разноплановый: хотите тусовку и дикий отжиг — заходите в пятницу или субботу. Хотите спокойствия — вас ждут в среду, четверг и воскресенье. Я в будние там могу засесть с бокалом и даже почитать книжку, сбежав от домашней суеты. А еще помню, как во время ковида, когда все были на удаленке, я, вооружившись американо, даже вела из "Бара 8" онлайн-лекцию для студентов по поведенческой экономике. Бармены были в полном восторге! Катя, надо бы повторить!».