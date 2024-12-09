Игристое с рассолом и красное вино с колой: барные профи пробуют вирусные рецепты из интернета

Два барных профи Петербурга Николай Орехов («География», Gaijin, Mojo, Nomad) и Василий Марков (основатель и идеолог коктейльного бюро «Авангард») решили повторить завирусившиеся рецепты из соцсетей. Гастроотдел Собака.ru все зафиксировал и резюмировал, что стоит пробовать! Итак, игристое с рассолом или красное вино с молоком?
1. Красное вино с молоком
По рецепту нам потребуется 80% молока и 20% вина. Видео с дегустациями напитка по такой формуле разлетелось по интернету и даже задало тренд на сочетание красного вина с мороженым. Мы решили попробовать версию такого напитка наоборот, где 80% в бокале — это вино.
Василий Марков
Основатель и идеолог «Авангард»
«Это похоже на черносмородиновый алкогольный йогурт. Я понимаю, зачем используется молоко в алкоголе, но данное сочетание очень странно по вкусу. Пино нуар и молоко вместе абсолютно точно не работают. Я не рекомендовал бы. Хотя красиво по цвету!»
2. Розовое вино с рассолом халапеньо
Такой тренд запустила тиктокер из США Allyssa в своем канале с рецептами Allyssa in the Kitchen. Во время прямого эфира она пила розовое вино и один из подписчиков ей предложил добавить туда халапеньо. Ее видео, где она в розовом бикини пьет острое розе, разлетелось по всему миру (о нем даже писали британский таблоид The Sun, американская газета San Francisco Chronicle и журнал Elle).
Наши герои Вася и Коля оценили такое сочетание подходящим для тех, кто любит острое. Но при дегустации добавляли рассол, а не кусочки халапеньо (спойлер: так острее!). Поэтому мы решили спросить фидбэк сомелье, номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, и получили один ответ: «острота убьёт рецепторы, при этом не важно, какое будет вино».
Николай Орехов
3. Светлое пиво с эспрессо
В соцсетях такой напиток называют Beer Americano. И хоть в Англии уже давно придумали пиво, сваренное на основе кофейных зерен, добавлять свежеприготовленный двойной эспрессо в светлое стало популярным только сейчас. Мы взяли вайцен и смешали с кофе — по вкусу мало отличалось от портера. Поэтому мы просто советуем вам выпить стакан темного без всяких экспериментов.
4. Красное вино с колой
Довольно популярный напиток калимо́чо (баск. Kalimotxo) — это алкогольный коктейль, состоящий из равных частей красного вина и колы. Придумали его в 70-х годах в стране Басков как альтернативу популярной сангрии. Получается кофейно-ягодный вкус.
Для дегустации мы взяли органическую колу и пино нуар. Вкус получившегося напитка напомнил руби ламбик. Советуем пробовать!
5. Игристое с огуречным рассолом
Тренд появился не сейчас: на форумах мы нашли вопросы на тему сочетания этих двух ингредиентов аж двухлетней давности! А еще узнали, что одним из любимых напитков Александра III было шампанское с квасом, у Дуа Липы — кола с рассолом. Наша версия событий: все смешалось в доме! Наливаем в бокал примерно две трети игристого и одну треть рассола. Среди всех напитков этот оказался фаворитом наших барных профи. Плюс такого рецепта — можно закусить огурчиком!
Василий Марков
Основатель и идеолог «Авангард»
«Да, это прям вкусно. Я бы такое пил летом в жаркую погоду, либо в похмелье, когда потряхивает!»
Николай Орехов
Шеф-бармен баров «География», Gaijin, Mojo, Nomad
«Супер, класс! Как мы обсуждали до этого, должен быть эффект умами: сладкое, кислое, соленое — тут все есть. Очень хорошо. С огурцом получается настоящий фудпейринг (смеется)»
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