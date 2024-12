Игристое с рассолом и красное вино с колой: барные профи пробуют вирусные рецепты из интернета

1. Красное вино с молоком

По рецепту нам потребуется 80% молока и 20% вина. Видео с дегустациями напитка по такой формуле разлетелось по интернету и даже задало тренд на сочетание красного вина с мороженым. Мы решили попробовать версию такого напитка наоборот, где 80% в бокале — это вино.

Василий Марков Основатель и идеолог «Авангард» «Это похоже на черносмородиновый алкогольный йогурт. Я понимаю, зачем используется молоко в алкоголе, но данное сочетание очень странно по вкусу. Пино нуар и молоко вместе абсолютно точно не работают. Я не рекомендовал бы. Хотя красиво по цвету!»

2. Розовое вино с рассолом халапеньо

Такой тренд запустила тиктокер из США Allyssa в своем канале с рецептами Allyssa in the Kitchen. Во время прямого эфира она пила розовое вино и один из подписчиков ей предложил добавить туда халапеньо. Ее видео, где она в розовом бикини пьет острое розе, разлетелось по всему миру (о нем даже писали британский таблоид The Sun, американская газета San Francisco Chronicle и журнал Elle).

Наши герои Вася и Коля оценили такое сочетание подходящим для тех, кто любит острое. Но при дегустации добавляли рассол, а не кусочки халапеньо (спойлер: так острее!). Поэтому мы решили спросить фидбэк сомелье, номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, и получили один ответ: «острота убьёт рецепторы, при этом не важно, какое будет вино».