Где искать лахмаджун, канеле бордоле и коктейль из шейк-машины? Рестораторы и шефы Петербурга — любимых блюдах

Бренд-шеф italy&co. Евгений Энгельке, создатель туркменского бистро baht Аман Оразов и идеолог ресторана Marché Али Мамедов делятся гастрономическими рекомендациями.
Евгений Энгельке, бренд-шеф italy&co.
- Лучшая локация за городом? «Точка на карте» в Приозерске
В отеле есть и маленький ресторанчик со вкусными завтраками и русским меню. Борщ, солянка, жареная картошка с балтийской сельдью в окружении сосен и Ладожского озера — что может быть идеальнее? Отдельного посещения заслуживает их винная гостиная с прекрасным видом на воду. Впечатляющая коллекция вин от ведущих домов, сеты с закусками, а также классные VR-экскурсии, переносящие к берегам солнечного Крыма.
Ресторан для свидания? Salone pasta & bar (наб. Фонтанки, 30)
Конечно, наш Salone! Во-первых, это красиво. А во-вторых, я без преувеличения могу сказать, что тут лучшая паста в городе. У нас ее уже 4 года делают две бабушки — вы их можете застать в зале за лепкой. Прямо как в Италии! Оттуда мы и привезли наш нестандартный рецепт пасты из мягких сортов пшеницы.
- Любимый бар в Петербурге? Xander (Вознесенский пр., 1)
Негрони — мой самый любимый коктейль. А самый вкусный готовят в баре при отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Там решили, что каждый чистый алкогольный напиток уникален, и смешали в одном бокале 5 видов джина, 6 типов вермута и 5 разных биттеров. Сильно!
Аман Оразов, создатель туркменского бистро baht
Аман Оразов
- Любимый стритфуд? Lale (Невский пр., 91)
Обожаю турецкий лахмаджун — восточный аналог пиццы. Лахмаджун и айран — союз, заключенный на небесах. Найти блюдо сложно, но возможно! Например, в ресторанчике Lale, о котором мало, кто знает: хрустящее тесто, хорошая начинка и свежая зелень.
- Где есть за городом? «Сельский паб» (2-я Дачная ул., 3Б)
Выступаю за сельский нормкор — конечно не удивлю выбором чебуреков в «Сельском пабе». Здесь отличный плов, а осенью ребята разводят костры и ставят тепловые пушки — самое то после долгой прогулки
Ramos Gin Fizz в Nola
- Личный топ баров. Nola (Волынский пер., 2) и «Полторы комнаты» (Маяковского, 34/4)
В «Полутора комнатах» всегда знают, что предложить, достаточно назвать несколько ассоциаций и вкусов. Ребята никогда не ошибаются. Нравятся их вариации на гимлет.
Nola вообще один из моих любимых проектов в Петербурге, там все продумано до мелочей: форма персонала, луизианская кухня, шикарная барная стойка. К тому же я очень люблю джаз, а его там можно послушать вживую. Из коктейлей приятно удивил Absinthe Drop: крепкий, терпкий и освежающий. А еще Ramos Gin Fizz — крайне редкий коктейль в барах нашего города. Его готовят в специальной шейк-машине и подают на подносе в виде золотого крокодила — символа Нового Орлеана.
Али Мамедов, идеолог ресторана Marché Али Мамедов
Али Мамедов
- Где есть за городом? Flamand Rose (Комарово, ул. Отдыха, 2)
Мне уже много лет нравится ресторан «Фламандская роза» — когда приезжаю погулять в Комарово и полюбоваться конями в конно-спортивном клубе, неизменно захожу к ним перекусить и обязательно выпить чаю с вкуснейшими французскими канеле бордоле — что-то среднее между пирожным и кексом.
- Куда идти на завтрак? Friends of Friends (Дегтярная ул., 1)
Утреннее меню работает на протяжении всего дня. Любую кашу — рисовую, пшенную, овсянку или киноа — приготовят на воде, коровьем молоке или альтернативном. Манную — взбивают и подают с маскарпоне и ванильным круассаном. А еще там очень красиво: за интерьер отвечала Анастасия Хальчицкая.
- Любимый стритфуд? La Biga (Гороховая ул., 16/71)
Если мне хочется перехватить какой-нибудь пиццы, то это однозначно римская у Антона Исакова в «Ла Биге». В меню много оригинальных начинок, но мой фаворит — с артишоком и трюфельным пате.
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