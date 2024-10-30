Где искать лахмаджун, канеле бордоле и коктейль из шейк-машины? Рестораторы и шефы Петербурга — любимых блюдах

Личный топ баров. Nola (Волынский пер., 2) и «Полторы комнаты» (Маяковского, 34/4)

В «Полутора комнатах» всегда знают, что предложить, достаточно назвать несколько ассоциаций и вкусов. Ребята никогда не ошибаются. Нравятся их вариации на гимлет.

Nola вообще один из моих любимых проектов в Петербурге, там все продумано до мелочей: форма персонала, луизианская кухня, шикарная барная стойка. К тому же я очень люблю джаз, а его там можно послушать вживую. Из коктейлей приятно удивил Absinthe Drop: крепкий, терпкий и освежающий. А еще Ramos Gin Fizz — крайне редкий коктейль в барах нашего города. Его готовят в специальной шейк-машине и подают на подносе в виде золотого крокодила — символа Нового Орлеана.