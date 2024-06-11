Как глава ресторанной Dreamteam Алексей Буров завел телеграм-канал, стал гастротерапевтом и метит в градостроители

Нигири или дзадзики? Вафля или веллингтон? Лагер или сакэ? Как найти себя, если ты ресторатор и креативщик

Из ботлшопа для биргиков в законодателей гастрономических и пивных мод: петербургская ресторанная группа Алексея Бурова Dreamteam родилась в 2008 году, а сейчас у них 11 заведений — том числе в Москве, Екатеринбурге и на Кипре. Как так получилось? Буров — гений концепций! От первой в Петербурге бельгийской брассерии «Траппист» (200 сортов пива и под каждый свой бокал!) до современного английского паба-ресторана Blackchops (и фиш-н-чипс, и 5 o'clock). От премиальных японских сетов-омакасе Self Edge Japanese до шумных застолий с сувлаки из осьминога в Pane. Все проекты Dreamteam—ручной сборки, с душой и продуманными смыслами. Это особенно ценно сейчас, в 2024 году — когда все новые рестораны не отличишь друг от друга: копипастят одно и то же меню с крудо, мезе и баскскими чизкейками.

Мыслит Алексей глобально (запустил Porto Ydra на Кипре), но будущее связывает с Россией — и разрабатывает франшизу демократичных пабов, чтобы строить от Пскова до Владивостока. Эспертиза в пиве серьезная. У Бурова есть собственная большая пивоварня Dreamteam Brew, и она выдает базовые сорта крафта такого уровня, что их поставили в карту, кажется, в каждом уважаемом заведении страны. А еще «Команда мечты» — классные гастроурбанисты. Озеленяют, облагораживают территории вокруг себя и организуют локальные фестивали.

Неудивительно, что Алексей Буров стал лидером мнений: в своем телеграм-канале Burov by Dreamteam.fm терапевтично поддерживает оптимизм для всей индустрии. По-другому Буров и не умеет: мы собрались узнать у него о главных летних премьерах, а ушли проработанные по всем острым вопросам от ИИ до Петербурга будущего