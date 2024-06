Как глава ресторанной Dreamteam Алексей Буров завел телеграм-канал, стал гастротерапевтом и метит в градостроители

Гирос-маркет, raw&roll-бар, боксы с брискетом для пикника: Буров готов к лету и строить Петербург будущего

Ну как, уже заразились сдержанным оптимизмом? За ним к Бурову в блог каждый день приходят 6000 подписчиков. Гастрогид по Екатеринбургу, плейлист от хандры и памятка ресторанному инвестору: Алексей выпускник факультета журналистики СПбГУ и свое микромедиа ведет как профи. Наша любимая рубрика — программные заявления в духе «Как нам обустроить Россию?», а ­конкретно Петербург. У солженицынских тезисов было важное уточнение «Посильные соображения», и буровские именно такие. Пересказываем своими словами: город нужно отмыть, уважать и обожать — такое нам по плечу, верно?

Замечтавшись о перспективах Бурова-градостроителя, едва не забыли расспросить, как Dreamteam проведет это лето. Итак! Тишайшая терраса «Трапписта» на Радищева врывается в выходные с бранчами, паэльей и уличным raw&roll-баром: сифуд и редкие сорта на кране. Здесь же Izakaya Party 3.0 — свой день рождения 13 июля отметит в «Трапписте» соседний Self Edge Japanese. В Smoke BBQ для пикников подготовили боксы с брискетом и закусками. В Forno Bravo Centrale нальют to go солнечные спритцы. В здании Круглого рынка ресторан Pame запустит гирос-маркет с греческим стритфудом и диджей-сеты в баре. Терраса Blackchops напротив цирка — одна из лучших в центре, но с середины июня ищите нас в распахнутых на Фонтанку окнах этого паба: чемпионат Европы по футболу сам себя не посмотрит.

Наш город для начала достаточно отмыть и показать, что им будут системно заниматься.

«Мой телеграм-канал — это такой практичный способ поддерживать потребительские привычки. Вот ты проснулся, новости полистал, ужаснулся. А потом у меня почитал, что по всей стране, оказывается, классные инвестпроекты затеваются. Ну, думаешь, не все так плохо, пойду выпью пивка. Меня самого заземляет, когда вижу запуск новой гидрофермы или двигателя. Мотивирующих примеров много! Нравится, что делает архитектор Максим Рымарь: по сути, он строит новую курортную Россию. Восхищает, как ресторатор Марина Орлова («Библиотека» в Переделкине, The Rink в Skolkovo) к социальным проектам прикручивает бизнес-часть. Девелоперы из “Брусники” в Новосибирске создали прототип идеальной средней школы: кайф! На Алтае и в Минводах, в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге — везде происходит что-то интересное. И только Петербургу, увы, не так повезло.

Что делать? Наш город для начала достаточно отмыть и показать, что им будут много, долго и системно заниматься. Все остальное обеспечат огромные база и потенциал Петербурга. Инвесторы, увидив серьезность и последовательность намерений, придут с ресурсами, изменения к лучшему последуют по нарастающей. Компетентных и неравнодушных людей достаточно— в бизнесе, в социальной сфере, в политике. Да, у нас много проблем, но над ними можно и нужно работать! Отреставрировать исторический центр, поддерживать большие инвестиционные проекты. Так, глядишь, развитие Петербурга пойдет с опережением графика».

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: Василий Швецов