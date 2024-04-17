Только вода или холодная свекла раз в день: как соблюдают Великий пост профессиональные петербуржцы и рестораторы

«Собака.ru» выяснила, как Великий пост отражается на питании и образе жизни создательницы курорта «Первая линия» Марии Грудиной, девелопера Георгия Рыкова, шефа и ресторатора Алексея Алексеева.
Мария Грудина
Создательница курорта «Первая линия»
Много лет я постилась по монастырскому уставу, когда в первую неделю ты не ешь до первой литургии, максимум вареную холодную свеклу один раз в день. В целом, было классно! Правда с точки зрения особенностей каждого человека и показателей здоровья, пост подходит не всем. Я же в обычной жизни и так практически не ем мясо, цельное молоко вообще не употребляю, заменяю альтернативным. То есть мой привычный рацион достаточно приближен к постному, но я все-таки за идею! Для меня больше важна не сосредоточенность на еде, а духовная составляющая, преображение, воздержанность, ментальный уровень.
Сейчас фокус больше смещен на то, чтобы быть добрее к себе и к окружающим, на поиск красоты и вдохновения. Ведь пост — больше про расширение, чем ограничение.
Георгий Рыков
Девелопер, ГК «БестЪ»
Я начал соблюдать пост в 1989 году по религиозным причинам. По всей строгости получалось только с Великим постом. Меня это очень вдохновляет. Чем строже правила, тем больше отдача и наполнение, причем пост — это не только диета, но в первую очередь комплекс духовных переживаний. Раньше я готовил себе рис с овощами и иногда грибы и чувствовал себя замечательно, трудно было только первые 7-9 дней. Сейчас же очень много ресторанов предлагают прекрасные постные меню, это радует!
Ксения Милюкова
Жена ресторатора Марка Лапина (Grecco, Mio, Mercado)
Для меня Великий пост всегда имел особый смысл. Родители — верующие, каждый год обязательно его держат.Сама я в первый раз осознанно пришла к этому два года назад. Соблюдение поста принесло мне спокойствие и позволило, как спортсменке, получить отличные успехи в тренировках и поддержать здоровье. Планирую и дальше продолжать традицию.
Поскольку в целом придерживаюсь правильного образа жизни, отказ от скоромных блюд не вызывает трудностей. Тем, кто ищет «лайфхак», как не пить вино в это время, предлагаю чаще напоминать себе, что Великий пост — не диета, во время которой ты ограничиваешь себя в каком-то напитке или продукте, а история о духовном, где в первую очередь уходишь от праздности. В самые строгие моменты — первую и последнюю недели поста — в моем меню появляется больше овощей, легких салатов и блюд с рыбой. Например, очень люблю овощные салаты, оладьи из цукини и гречку.
Алексей Алексеев
Ресторатор (Futurist, Inner)
Пару лет назад, когда я еще работал шефом в Nordic, решил изучить вопрос — что такое пост, зачем он и для чего. Я устроил себе такое испытание, хотелось максимально честно подойти к делу, поэтому соблюдал все правила монастырского устава. Только так я действительно понимал, что можно, а чего нельзя.
Совмещать с работой, конечно, было тяжело. Особенно в те дни, когда у тебя есть только сухоядение и вода, а вокруг — соблазны, запахи. У меня не получалось наесться сырыми овощами, они не давали особой энергии, а вот хлеб и армянский лаваш очень помогали. В некоторые дни, когда была разрешена рыба и икра, я был максимально счастлив и по-настоящему кайфовал. Еще было здорово, когда можно было есть готовую пищу с маслом. До сих пор помню ароматную жареную картошку с грибами — мое самое любимое постное блюдо.
Я стал лучше и проще просыпаться по утрам, даже несмотря на то, что засыпал с трудом из-за голода. А еще Великий пост дал мне внутреннее чувство чистоты и легкость в организме.
Ирина Романова
Владелица ресторана Atlas Vin Bistro
Пост, а точнее движение к посту, у меня начиналось, как и у многих, с диеты. То есть изначально я воспринимала это как ограничение в еде, в алкоголе, отчасти в праздниках. Но мое отношение поменялось благодаря моему другу — наставнику отцу Алексию Кабанову и настоятелю Троицкого храма в селе Афанасьево. Он мне открыл смысл соблюдения поста: суть не в пищевом ограничении, не в том, чтобы взять аскезу, а в том, что пост — это время, когда ты можешь и должен побыть наедине с собой, время, когда ты должен честно оценить свои мысли, поступки, дела, насколько они чисты, праведны, правильны. С таким настроем это гораздо легче переносить.
Безусловно, пост для меня начинается с традиционных русских блюд. Это постные щи на квашеной капусте, жареная картошка с луком — это просто восхитительно. Но учитывая то, что у нас ресторан с французскими мотивами и с уклоном в европейскую кухню, то, естественно, это рататуй, разнообразные овощные рагу. Из итальянской кухни, например, я обожаю пасту Алио-Олио с оливковым маслом, чесноком, красным перцем и петрушкой. В ближневосточной кухне это, конечно, хумус, а в китайской — жареный тофу, пророщенные ростки сои, овощные салаты. Стараюсь сильно не увлекаться китайской едой, потому что они в соусы добавляют очень много сахара.
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