Только вода или холодная свекла раз в день: как соблюдают Великий пост профессиональные петербуржцы и рестораторы

Ресторатор (Futurist, Inner)

Пару лет назад, когда я еще работал шефом в Nordic, решил изучить вопрос — что такое пост, зачем он и для чего. Я устроил себе такое испытание, хотелось максимально честно подойти к делу, поэтому соблюдал все правила монастырского устава. Только так я действительно понимал, что можно, а чего нельзя.

Совмещать с работой, конечно, было тяжело. Особенно в те дни, когда у тебя есть только сухоядение и вода, а вокруг — соблазны, запахи. У меня не получалось наесться сырыми овощами, они не давали особой энергии, а вот хлеб и армянский лаваш очень помогали. В некоторые дни, когда была разрешена рыба и икра, я был максимально счастлив и по-настоящему кайфовал. Еще было здорово, когда можно было есть готовую пищу с маслом. До сих пор помню ароматную жареную картошку с грибами — мое самое любимое постное блюдо.

Я стал лучше и проще просыпаться по утрам, даже несмотря на то, что засыпал с трудом из-за голода. А еще Великий пост дал мне внутреннее чувство чистоты и легкость в организме.