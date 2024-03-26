Кто стоит за прогрессивным гастрономическим Петербургом прямо сейчас? Вот 5 новых лиц

В ресторане Regions, посвященном современной кухне российских регионов, смена шефа! Вместо Рустама Тангирова, запускавшего кухню проекта, у руля теперь Евгений Далдин — экс су-шеф Harvest и Recolte Дмитрия Блинова, а также триумфатора премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 Алексея Алексеева и его авторского Futurist.

Представляя гастрономию Северо-Запада, Евгений использует основательные блюда: если пирог, то с уткой, белыми грибами и черными лисичками. За Сибирь у него отвечает индигирка из свежемороженого муксуна и, конечно, марал. Из этого благородного оленя делает ростбиф с картофельными клецками и луковым муссом. А в разделе «Дальний Восток» — сердце косули, отваренное в масле с можжевеловой ягодой, затем обжаренное на углях, с конфи из жимолости.