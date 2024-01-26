«Охраняли клубни от крыс, мороза и голодающих»: доктор наук Игорь Лоскутов — о работе Всесоюзного НИИ растениеводства в Блокаду Ленинграда

Только при наступлении зимы институт начал частичную эвакуацию, хотя подготовка к ней велась в течение долгого времени. Зимой директор института Иоган Эйхфельд, который был назначен после ареста Вавилова в 1940 г., и некоторые сотрудники эвакуировались в Красноуфимск, увозя в своих вещевых мешках малую часть коллекции. Эвакуация сотрудников была осуществлена в два этапа: 17 января и 19 февраля 1942 года с первыми грузовиками, которые пошли по Дороге Жизни через Ладогу. Часть коллекции — около 40 000 пакетов с семенами весом около полутонны — была переправлена в Красноуфимск на самолете.

Самая большая и наиболее важная часть коллекции была оставлена в осажденном городе, где сотрудники были вынуждены работать в тяжелейших условиях блокады, в не отапливаемых помещениях. Институт продолжал функционировать, несмотря на жестокие условия зимы 1941-42 гг.

С наступлением холодов был забит главный вход, окна первого этажа были закрыты досками. Комнаты с коллекциями опечатали и входить в них поодиночке категорически воспрещалось. Работали комиссиями в составе 3-4 человек. Ключи от комнат хранились в сейфе у руководителя ленинградской группы Пантелеевой. Было установлено круглосуточное дежурство по зданию. Раз в неделю дежурные в присутствии главного хранителя мировой коллекции Рудольфа Яновича Кордона открывали двери, проверяли состояние жестяных коробок с семенами.

Январь и февраль были наиболее тяжелыми месяцами в блокадном городе, когда температура воздуха опускалась до рекордно низкой отметки — 36-40°C.

В жестоких условиях блокадной зимы Ленинграда дневная норма выдачи хлеба по карточкам на работающего человека составляла всего 250 г хлеба пополам с отрубями, а на служащих и иждивенцев 125 г.

Зимой 1942 года, полчища мышей и крыс собрались в здании по ул. Герцена 44. Все меры защиты от грызунов не спасали положение. Крысы стали проникать в металлические коробки через отверстия и поедать зерно и семена. В это трудное время ослабленными сотрудниками было принято решение связывать коробки в пачки и устанавливать их между стеллажами, занимая весь объем помещений. Таким образом, в институте было использовано 18 комнат. Работа по связыванию коробок и укладка пачек протекала в промерзших полутемных помещениях института при свете керосиновых ламп, так как окна были забиты фанерой из-за выбитых стекол во время обстрелов, а так же для большей безопасности коллекции. Все комнаты опломбировывались и сотрудники ежедневно проверяли пломбы и ежемесячно вскрывали каждую комнату и осматривали ее внутреннее состояние. Весной 1942 года было несколько случаев хищения семенного материала. Похитители проникали в комнаты, выламывая заколоченные окна, но потери при этом были незначительные. Окна сразу же заделывались, а материал переносился в более надежное место.