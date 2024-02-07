Бывший топ менеджер нефтяной компании увлекся вином и создал хозяйство «Шумринка» близ Анапы. У него уже «двойная платина» от Decanter!

«Шумринка» — самая молодая винодельня среди статусных, но именно ей удалось получить «двойную платину», наивысший балл международного конкурса журнала Decanter. Что лучше: «вино по науке» или «вино от бога», рассказывает создатель «Шумринки» Александр Кислицын.
Александр, с чего начиналась «Шумринка»? Как вы пришли к идее создания винодельни?
Я сам себе отвечаю так: это было желание заниматься всепоглощающим, интересным проектом, в среде интересных людей. Всегда важен круг общения, а виноделы — в основном, увлеченные, образованные люди. Мои встречи с Алексеем Толстым, Петром Романишиным, визиты в винные хозяйства разных стран мира от Bolgheri в Тоскане, до Purcari в Молдове убедили меня в правильности выбора этой темы. Также неизгладимое впечатление произвел тур в хозяйство Leflaive — подарок моей сестры (она знала, что мне нравятся бургундские вина). В конце визита владелец хозяйства сказал: «Видите, как просто делать вино? Но хорошее вино делать гораздо сложней. Как именно, я вам не расскажу, к этому каждый должен прийти сам».
Моя работа всегда была связана с реализацией сложных технологичных проектов в крупной компании, с тем, что сейчас принято называть «бесшовная системная интеграция», «цифровая трансформация». Десять лет назад таким проектом для меня стало виноделие.
Что было сложней, работа с высокими технологиями или создание вина?
Есть общие черты: и высокие технологии, и виноделие требуют не только вдумчивости, но и умения погрузиться в процесс. Не нужно самому становиться виноделом. Для того, чтобы получить великое вино, винодел должен пройти, может быть, десятки урожаев. Но если создать правильные условия, достичь желаемого можно быстрее. Найти людей, которые думают с тобой в одном направлении, стремятся сделать вино, как минимум, лучше, чем у других, а потом не мешать им работать. Наблюдать, накапливать и использовать опыт, а там, где возможно — науку.
Расскажите о людях, которые создают вино «Шумринки». Удается им работать с таким научным подходом?
Наука — это, в первую очередь, повторяемость результата. Роман Логунов — винодел «Шумринки», обучался в аспирантуре, писал диссертацию. Как у каждого талантливого винодела, у Романа есть цель: не просто сделать хорошее вино, а делать его постоянно, повышая уровень. И развиваться в нюансах, в деталях виноделия. Продлить жизненный цикл вина, его развития в бутылке.
Ученый человек и наш агроном, Владо Юричич. В «Шумринке» не только выращивается виноград, но и проводятся эксперименты. Владо следит за достижениями современной науки, участвует в семинарах, изучает профильную литературу. Но все-таки, мы не научное учреждение, мы производим вино, поэтому и у наших научных занятий есть свои пределы.
Работа в команде дает понимание, что наш общий результат зависит от правильности соблюдения всех этапов создания хорошего вина. Теперь и рабочие на винограднике, и коллектив винодельни знают, что и как правильно делать, не совершают ошибок. Больше времени остается для творчества, развития стиля.
Какова лично ваша роль в этой команде?
Владелец винного бизнеса не должен, на мой взгляд, забывать о финансовых результатах своего проекта, чтобы он не превратился в хобби. Моя личная роль — риск-менеджмент, создание условий для комфортной творческой работы, обеспечение самыми современными средствами производства.
Вы говорите о виноделии как о процессе «научного конструирования». А что думаете о том, что «вину не нужно мешать» и тогда сама природа «подарит виноделу» все самое лучшее?
В этом утверждении есть доля истины: как бог дал, так вино и получилось. Но мой опыт показывает, что если вы делаете вино для настоящих ценителей и продаете его за определенные деньги, работать нужно гораздо больше, чем если делать недорогое вино. Про «божий дар» можно сказать и словами, которые приписывают Луи Пастеру: самое естественное состояние, к которому стремится виноградный сок от природы, — это уксус. Задача винодела найти такой путь в развитии вина, чтобы оно попало в бокал на пике жизненного цикла.
В чем особенность терруара «Шумринки»?
Вино рождается на винограднике. Сочетание особенностей конкретного места это как раз то, что вино получает «от бога». В «Шумринке» на одной территории четыре вида почв, всего около 30 терруарных сочетаний. Есть красная глина, на которой вина получают сложность, минеральность. Есть практически чистый мергель — каменистые породы, на которых хорошо растут красные сорта — «сира», «каберне совиньон». Разнообразие территории в сочетании с 17-ю сортами винограда, которые растут в «Шумринке» — это и есть наша уникальность. Все это дает богатую основу для создания сложных вин, ассамбляжей.
Есть у вас какие-то фирменные сорта, стили вин, которых нет у других?
Наш основной стиль — вкусные вина, которые легко пьются. То, что нравится сегодняшней аудитории вина, которая в России постоянно расширяется. Наш основной путь — это ассамбляжи, композиции разных сортов винограда в одном вине. По этому пути идут многие успешные хозяйства мирового уровня. Сортовые вина мы тоже производим, но в ассамбляжах мы увидели особенную прелесть. Яркие, выигрышные черты одних сортов можно дополнять другими.
Есть у нас и эксклюзив. Для того, чтобы экспериментировать и отличаться от других виноделен на рынке, мы выбрали необычные балканские сорта. 2,5 га в «Шумринке» занимает красный «пробус». Он создан в честь римского императора Марка Аврелия Проба, прославившегося своим законом о виноделии. Есть также «мальвазия истрийская», которая входит в ассамбляж нашего игристого.
Еще одно направление — сладкие вина из винограда позднего сбора. Сочетаем моравский сорт «палава» с «рислингом», пораженным благородной плесенью. Это легкие десертные вина с невысоким содержанием алкоголя. Они тоже очень популярны.
Что ждет в «Шумринке» винных туристов?
У нас есть комфортный павильон — шатер для дегустаций на винограднике. Людям очень нравится дегустировать на природе, наблюдая за работами, которые в это время идут. А для того, чтобы дать возможность гостям купить понравившиеся вина, мы в августе этого года открыли небольшой магазин в 300 метрах от винодельни. В планах полноценный винный бутик на набережной Анапы. Есть также проект туристического кластера «Курорт “Шумринка”» с винным глэмпингом.
Нужен ли гастрономический ресторан на винодельне?
Это отдельный бизнес, в котором есть свои высокие профессионалы, хотя с нами с удовольствием работают шефы ресторанов, подбирая удачные гастрономические пары к винам «Шумринки». У нас был опыт сотрудничества с «мишленовским» рестораном в немецком регионе Рейнгау. Если же говорить о ресторане для гостей винодельни, думаю, вряд ли это будет место уровня «Мишлен». Сомневаюсь, что такие затраты оправдаются. Пока мы думаем о понятной кухне с простой едой хорошего качества, которая поможет раскрыть человеку мир гастрономических сочетаний.
Я считаю, что все винодельни, которые стремятся создать новый мир русского вина, могут много сделать именно в направлении работы с ресторанами, создания пар с локальными продуктами. Вести такую просветительскую деятельность. Я и сам в ней участвую.
Какие гастрономические сочетания вин «Шумринки» вам самому нравятся больше всего?
У нас есть белое вино первого урожая 2018 года. Когда-то на старте я считал его слегка субтильным, а сейчас, по мере развития в бутылке, оно мне нравится все больше. Очень хорошо сочетается с дыней с хамоном, страчателлой.
На мой взгляд, наши красные можно пить без всякого сопровождения. Я вина «Шумринки» сейчас именно по этому признаку на закрытых дегустациях узнаю — они не требуют еды.
Что вы думаете о российском виноделии в целом, какие яркие личности двигают его вперед?
Не могу не упомянуть Артура Саркисяна, одного из апологетов продвижения российского вина. Благодарен ему за содействие и совет на старте. За 10 лет в нашем виноделии сложился круг лидеров, которые стараются показать потенциал русского терруара. Классных виноделов пока немного, к сожалению. Круг еще ограничен, мы все общаемся и с крымскими коллегами, многих знаем. Наверное, еще не так много времени прошло, чтобы люди поняли: хорошее вино требует грамотных и при этом увлеченных людей. Специалистов, для которых вино — это творчество.
Винодельня «Шумринка» расположена на 96 гектарах в регионе Анапы, в селе Гай-Кодзор. 56 гектаров — плодоносящие посадки, перепад между верхним и нижним участком более 80 метров.
Семисам — название доступной линейки вин региона и географическое название горного хребта, самой западной части Большого Кавказа, на склоне которого находится виноградник хозяйства.
Петрикор —название «старшей» линейки вин виноградника. образовано от латинских: «петра» — камень и «ихор» — кровь богов. Считается, что так пахнет земля после дождя.
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