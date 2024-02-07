Бывший топ менеджер нефтяной компании увлекся вином и создал хозяйство «Шумринка» близ Анапы. У него уже «двойная платина» от Decanter!

Александр, с чего начиналась «Шумринка»? Как вы пришли к идее создания винодельни?

Я сам себе отвечаю так: это было желание заниматься всепоглощающим, интересным проектом, в среде интересных людей. Всегда важен круг общения, а виноделы — в основном, увлеченные, образованные люди. Мои встречи с Алексеем Толстым, Петром Романишиным, визиты в винные хозяйства разных стран мира от Bolgheri в Тоскане, до Purcari в Молдове убедили меня в правильности выбора этой темы. Также неизгладимое впечатление произвел тур в хозяйство Leflaive — подарок моей сестры (она знала, что мне нравятся бургундские вина). В конце визита владелец хозяйства сказал: «Видите, как просто делать вино? Но хорошее вино делать гораздо сложней. Как именно, я вам не расскажу, к этому каждый должен прийти сам».

Моя работа всегда была связана с реализацией сложных технологичных проектов в крупной компании, с тем, что сейчас принято называть «бесшовная системная интеграция», «цифровая трансформация». Десять лет назад таким проектом для меня стало виноделие.

Что было сложней, работа с высокими технологиями или создание вина?

Есть общие черты: и высокие технологии, и виноделие требуют не только вдумчивости, но и умения погрузиться в процесс. Не нужно самому становиться виноделом. Для того, чтобы получить великое вино, винодел должен пройти, может быть, десятки урожаев. Но если создать правильные условия, достичь желаемого можно быстрее. Найти людей, которые думают с тобой в одном направлении, стремятся сделать вино, как минимум, лучше, чем у других, а потом не мешать им работать. Наблюдать, накапливать и использовать опыт, а там, где возможно — науку.

Расскажите о людях, которые создают вино «Шумринки». Удается им работать с таким научным подходом?

Наука — это, в первую очередь, повторяемость результата. Роман Логунов — винодел «Шумринки», обучался в аспирантуре, писал диссертацию. Как у каждого талантливого винодела, у Романа есть цель: не просто сделать хорошее вино, а делать его постоянно, повышая уровень. И развиваться в нюансах, в деталях виноделия. Продлить жизненный цикл вина, его развития в бутылке.

Ученый человек и наш агроном, Владо Юричич. В «Шумринке» не только выращивается виноград, но и проводятся эксперименты. Владо следит за достижениями современной науки, участвует в семинарах, изучает профильную литературу. Но все-таки, мы не научное учреждение, мы производим вино, поэтому и у наших научных занятий есть свои пределы.

Работа в команде дает понимание, что наш общий результат зависит от правильности соблюдения всех этапов создания хорошего вина. Теперь и рабочие на винограднике, и коллектив винодельни знают, что и как правильно делать, не совершают ошибок. Больше времени остается для творчества, развития стиля.

Какова лично ваша роль в этой команде?

Владелец винного бизнеса не должен, на мой взгляд, забывать о финансовых результатах своего проекта, чтобы он не превратился в хобби. Моя личная роль — риск-менеджмент, создание условий для комфортной творческой работы, обеспечение самыми современными средствами производства.

Вы говорите о виноделии как о процессе «научного конструирования». А что думаете о том, что «вину не нужно мешать» и тогда сама природа «подарит виноделу» все самое лучшее?

В этом утверждении есть доля истины: как бог дал, так вино и получилось. Но мой опыт показывает, что если вы делаете вино для настоящих ценителей и продаете его за определенные деньги, работать нужно гораздо больше, чем если делать недорогое вино. Про «божий дар» можно сказать и словами, которые приписывают Луи Пастеру: самое естественное состояние, к которому стремится виноградный сок от природы, — это уксус. Задача винодела найти такой путь в развитии вина, чтобы оно попало в бокал на пике жизненного цикла.