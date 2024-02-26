Одна из самых молодых женщин-виноделов Екатерина Юдина — о том, что такое гравитационная винодельня космического вида

«Имение Сикоры» — одна из самых знаменитых российских виноделен. Екатерина Юдина, не смотря на молодость, уже шесть лет работает здесь главным виноделом в команде с главным энологом Аленой Целоусовой. Мы поговорили с Екатериной о профессии, гравитации в российском виноделии и моде на вина.
Екатерина, как и почему вы выбрали эту профессию?
Я выбрала профессию винодела сердцем, а дальше полагалась на интуицию и не ошиблась. Училась в Краснодаре, в Кубанском государственном технологическом университете. После окончания работала сначала в «Вина Арпачина» и в 2018 перешла в «Сикоры».
Почему женщин-сомелье довольно много, а женщин-виноделов существенно меньше?
Работа винодела — тяжелый физический труд. Не каждая девушка к такому готова. Многие отказываются еще и потому, что, как правило, винодельни расположены в сельской местности, далеко от цивилизации. У нас в группе было около 20 девочек, и только 5 работают на винодельческих предприятиях.
Кстати, имеет ли какие-то основания часто встречающееся деление вин на «мужские» и «женские»?
Мне не нравится такое разделение. Восприятие вина скорее зависит от характера человека, его натуры, чем от пола.
За последние годы российское виноделие прошло большой путь, что вы считаете наибольшим достижением и что предстоит сделать?
Одно из самых важных, на мой взгляд — появление маленьких виноделен со своей идеологией и философией, которые работают с виноградом конкретной местности, выделяя терруары. Модернизировалось оборудование, на котором работают российские виноделы, это позволяет больше экспериментировать и выводить вина на более высокий уровень. Следующий шаг — понимание, как лучше растить виноград, как исследовать и подбирать индивидуальные подходы к местности и сорту. Виноделие будет развиваться параллельно с познанием своего терруара. Вино — это продукт не только местности, но и человека, который его создает.
Можно ли считать, что на Кубани уже сложился принятый пул сортов винограда, или нас еще могут ждать неожиданные открытия?
Сейчас появляется много молодых хозяйств, которые осваивают новые земли. Большинство сажают, конечно же, классику, сорта, проверенные временем, но многие и экспериментируют. Открытия однозначно будут.
Как вам кажется, текущая мода на оранжи и петнаты с нами надолго?
Для меня мода в виноделии, как и мода в одежде: пройдя через эксперименты, мы все равно возвращаемся к традиционным направлениям. Классика остается актуальной на все времена.
В «Сикоры» построена новая гравитационная винодельня, в чем смысл такого подхода и какие еще здесь есть особенности?
Правильнее будет сказать — винодельня с гравитационными элементами, совместный проект французских и российских архитекторов. Такой подход был предложен французом Матье Брюллоном, поскольку это довольная частая практика во французских хозяйствах. Основной смысл — в бережном отношении к ягодам. Использование гравитации позволяет минимально травмировать виноград на первых этапах. У Александра Павловича Сикорского большая строительная команда, поэтому дальше они сами дорабатывали и усовершенствовали проект.
Сейчас «Имение Сикоры» — одна из самых технологичных виноделен на Кубани, но все серьезные винодельни подбирают технические решения под свой стиль вин. Многое друг у друга заимствовано, но каждый индивидуален.
В «Сикоры», пока шла стройка, невозможно было попасть. А сейчас планируется развитие энотуризма?
Наше главное направление — выращивание винограда и создание вина. Энотуризм нужен для того, чтобы люди могли поближе познакомиться с нашим проектом. Сейчас «Сикоры» открыты для туристов круглый год, можно приехать на экскурсионно-дегустационный тур. Но ресторан строить мы не планируем. У нас есть прекрасные соседи, ресторан черноморской кухни «Винотеррия», мы всегда уверенно рекомендуем его для посещения.
Считаете ли вы важными эногастрономические правила?
Сочетаемость, конечно, очень важна. У нас пока эта культура слабо развита, но ситуация постепенно начинает меняться. Лично я получаю огромное удовольствие, выбирая вино на ужин и придумывая к нему еду. Из любимых пар могу отметить рислинг «Семейный резерв», желательно выдержанный, со свиной рулькой. Пино нуар «Семейный резерв» или «Сикоры» — отличная пара к утке с ягодным соусом. Совиньон блан «Семейный резерв» я люблю с рыбой, например с севиче из сибаса с цитрусовым соусом. Вина «Имение Сикоры» в целом очень гастрономичны, поэтому я обожаю экспериментировать и пробовать новые для себя сочетания блюд и наших вин.
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