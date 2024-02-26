Одна из самых молодых женщин-виноделов Екатерина Юдина — о том, что такое гравитационная винодельня космического вида

Екатерина, как и почему вы выбрали эту профессию?

Я выбрала профессию винодела сердцем, а дальше полагалась на интуицию и не ошиблась. Училась в Краснодаре, в Кубанском государственном технологическом университете. После окончания работала сначала в «Вина Арпачина» и в 2018 перешла в «Сикоры».

Почему женщин-сомелье довольно много, а женщин-виноделов существенно меньше?

Работа винодела — тяжелый физический труд. Не каждая девушка к такому готова. Многие отказываются еще и потому, что, как правило, винодельни расположены в сельской местности, далеко от цивилизации. У нас в группе было около 20 девочек, и только 5 работают на винодельческих предприятиях.

Кстати, имеет ли какие-то основания часто встречающееся деление вин на «мужские» и «женские»?

Мне не нравится такое разделение. Восприятие вина скорее зависит от характера человека, его натуры, чем от пола.

За последние годы российское виноделие прошло большой путь, что вы считаете наибольшим достижением и что предстоит сделать?

Одно из самых важных, на мой взгляд — появление маленьких виноделен со своей идеологией и философией, которые работают с виноградом конкретной местности, выделяя терруары. Модернизировалось оборудование, на котором работают российские виноделы, это позволяет больше экспериментировать и выводить вина на более высокий уровень. Следующий шаг — понимание, как лучше растить виноград, как исследовать и подбирать индивидуальные подходы к местности и сорту. Виноделие будет развиваться параллельно с познанием своего терруара. Вино — это продукт не только местности, но и человека, который его создает.

Сегодня «Сикорам» принадлежит 48 га виноградников, на которых выращивают 8 сортов винограда, в основном — классические европейские, но есть и российский автохтон «красностоп». Вино «Красностоп на террасах» знаменитый английский винный критик Оз Кларк описал как «правильный красностоп, каким я его себе и представлял».