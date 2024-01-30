10 звезд российского винного авангарда

Винная биография Киры Ефимовой - готовый сценарий сериала Wine Girl Power. Собственная компания по импорту мяса была обменяна на заброшенный алычовый сад в районе села «Родное» и несколько лет каторжного труда. Потоп, который смыл часть молодого виноградника, прокладка электричества на гору в сплошном камне, проблемы с постройкой винодельни. Кира, как стойкий оловянный солдатик, прошла все это. Сама директор, инженер, маркетолог, продавец, борец за идею и просто красавица. Первые вина вышли в продажу в 2023 году. На этикетках зашифрован путь к винному просветлению (чтобы одновременно решать 130 задач, Кира практикует медитацию), из нескольких букв, разбросанных по этикеткам от совиньон блан до сира, складывается слово «начало».