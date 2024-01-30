10 звезд российского винного авангарда

Российское виноделие притягивает самых разных людей. Чтобы стать звездой, можно продолжить семейное дело или прийти в новую профессию из внешней торговли, хирургии или металлургии. Главное — упорство.
Belmas Winery
Марина, Владимир и Екатерина Бельмас
Биография семьи Бельмас — кинематографичный сюжет о следовании за мечтой. Марина вела ивент- и турбизнес, Владимир — финансовый, а параллельно учился в «Энотрии» и грезил своим вином. В 2010-х они переехали в Крым и построили рестораны Wine Room и Marinara, где продвигали местные кокуры, а затем выпустили свой первый пино нуар. Их стиль — легкие, питкие, без выдержки и очень классические вина. Обратите внимание на леденцовый рислинг и розе из линейки младшей Бельмас — Екатерины.
«А. Гордиенко & М. Николаев»
Арсений Гордиенко
Номинант премии «Что где есть в Петербурге» 2019 года за выдающуюся работу сомелье в «На вина!», Utopist и Animals. Работал на виноградниках у Павла Швеца, затем на винодельне в Австрии. В 2021-м сделал пару сортов в тандеме с виноделом Михаилом Николаевым. Да так удачно, что перебрался в Краснодарский край и под брендом «А. Гордиенко & М. Николаев» производит петнаты и красное тихое вино карбонической мацерации.
STN Winery
Андрей Долингер
Потомственный петербуржец мечтал стать архитектором, но бросив пленэры, с 2010-х работал сомелье в ресторанах Петербурга. В 2020-м уехал в Севастополь заниматься виноделием, учится у лучших — Павла Швеца, Алексея Чернеги, пока сам не возглавляет винный кластер STN Winery. Там все сегодняшние трендсеттеры совершают свои прорывы — от панковских оранжей Никиты Абалихина до мурведра Gavras. Долингер выпускает и свои вина — одни из самых необычных и ярких мускатов, совиньонов и шардоне.
Oblako
Дмитрий Фролов
Резидент номинации «Лучший сомелье» премии «Что где есть в Петербурге». Преподавал в «Энотрии», курировал десятки ресторанов. В партнерстве с Михаилом Николаевым из «Лефкадии» выпускает верментино, редкий для Краснодарского края сорт. Это тотальный авангард: не цветочное, как в Италии, а сложное, с фенхелем и абрикосами. Стиль назвали бэбиоранж, а линейку — «Обlако» в честь известной поэмы Маяковского.
Paradise Garage
Константин Наумов и Дмитрий Гриньков
Свои виноградники они только сажают, но из покупного крымского винограда на бахчисарайской винодельне Winecraft уже сделали духовитые оранжи и пышные, южные красные. Результат: аплодисменты профильных блогеров, высочайшие рейтинги, маст-хэв всех ресторанов Москвы и Петербурга, которые гордятся своей экспертизой в вине.
Le K2
Кира Ефимова
Винная биография Киры Ефимовой - готовый сценарий сериала Wine Girl Power. Собственная компания по импорту мяса была обменяна на заброшенный алычовый сад в районе села «Родное» и несколько лет каторжного труда. Потоп, который смыл часть молодого виноградника, прокладка электричества на гору в сплошном камне, проблемы с постройкой винодельни. Кира, как стойкий оловянный солдатик, прошла все это. Сама директор, инженер, маркетолог, продавец, борец за идею и просто красавица. Первые вина вышли в продажу в 2023 году. На этикетках зашифрован путь к винному просветлению (чтобы одновременно решать 130 задач, Кира практикует медитацию), из нескольких букв, разбросанных по этикеткам от совиньон блан до сира, складывается слово «начало».
Олег Репин, Ксения Репина
Папа Ксении, Олег Репин — один из главных личных брендов в российском виноделии. Но Ксения пошла собственным путем. Окончила профильный вуз, отправилась в Москву, где работала сомелье в Russian Wine Bar — первом заведении со 100 % российской винной картой. Заработанные деньги вложила в участок земли недалеко от крымского села Скалистое. Сейчас, как говорят в семье Репиных, там «детский виноградник», высажены лозы шардоне, из которого будут делать игристое «по классике».
Bakla Vines
Дарья Ходченкова и Виктор Процко
Крымчанин Виктор Процко считается мировым светилом в области хирургии стопы. Ортопедию он решил разнообразить виноделием, вместе с друзьями высадив виноградник необычных сортов в селе Малиновка, а потом еще один — у подножья древнего пещерного города Бакла. В честь него и назвали хозяйство «Лозы Баклы». Виноделом стала жена Дарья. Выпускница Московского института стали и сплавов теперь делает легкие элегантные вина из армянского сорта кангун и экспериментирует с первым урожаем виноградника «на Бакле», где растут рислинг, совиньон блан, пино нуар, каберне фран. Одна из целей проекта — раскрыть миру полузабытый средневековый город княжества Феодоро, где столетия назад росли виноградники и делали вино.
Villa Di Alma
Игорь Клещевников
Свою профессиональную жизнь Игорь посвятил игристым винам. Мало найдется в Крыму новых проектов, где Игорь не поработал бы над «классикой». Вместе с Ильей Волошиным трудился в Cock t’est belle, запускал тему игристых вин на Alma Valley, а сейчас с головой окунулся в «органику», став главным виноделом хозяйства Villa Di Alma. Игорь поклонник чистого классического стиля вин, выдержанных в бутылке, а его гордость – пино гри, сделанное в стилистике колфондо.
«Усадьба Сенетх» «Дубинин»
Никита Дубинин
Банковский клерк, отбросивший духоту офиса ради ветра виноградников и прохлады винных погребов. Сначала делал вино вместе с отцом на семейной винодельне в Краснодаре. Сейчас руководит виноделием двух проектов — «Усадьбы Сенетх» в Анапе и собственного бренда «Дубинин». Никита работает в чистом звонком стиле белых и розовых вин, неплохо получаются красные «глу-глу», не забывает и про петнаты.
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