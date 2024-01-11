Основатель RAW Владимир Басов — о том, какое будущее у российского натурального виноделия и за кем надо следить уже сейчас

Работаем с тем, что есть

На мой взгляд, вино можно считать био-, если оно сделано на «диких» дрожжах (виноград не стерилизован) и серы добавлено до 70 мг на литр. Соблюсти даже эти минимальные требования очень сложно, так как по российскому винному законодательству они не соответствуют нормам. Поэтому, кроме одного человека, никому из тех, кто занимается натуральным вином, не удалось получить лицензию. Исключение — Павел Швец, он получил лицензию до 2014 года, когда Крым еще был украинской территорией, а она продлевается автоматически. Все, кто начинал позже, такой возможности не имеют. Поэтому выбирают единственно возможный путь: найти крупную винодельню, снять там «угол» и выпускать свое вино под чужой лицензией. Но и здесь энтузиасты сталкиваются с проблемами. Приходит такой «гаражист» на завод, а ему говорят: «У нас сертификат, никакого осадка в вине быть не должно». А ведь осадок в натуральных винах — заурядное явление, их обычно не фильтруют или фильтруют минимально.

«"Винодел-гаражист" сталкивается с проблемой: на заводе ему говорят, что никакого осадка быть не должно — а в натуральных винах это заурядное явление!».

Еще одна проблема: виноград. В Крыму, где сейчас в основном сконцентрировано биовиноделие, мало виноградников, а винограда, пригодного для натуральных вин, еще меньше. Так что почти все биовиноделы — негоцианты, работающие с покупным виноградом. Но тут оказывается, что нельзя прийти и сказать: «Отгрузите мне тонну “муската”», «муската» может вообще не быть, а есть «сильванер» и «шардоне» или «саперави» и «цитронный магарача». Приходится работать с тем, что есть.