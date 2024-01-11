Основатель RAW Владимир Басов — о том, какое будущее у российского натурального виноделия и за кем надо следить уже сейчас

Мода на все натуральное добралась и до виноделия, правда, здесь все непросто. Как обстоит дело с такими винами в России, рассказывает Владимир Басов, основатель виноторговой компании Real Authentic Wine, один из главных идеологов и проповедников концепта натуральных вин в России.
Работаем с тем, что есть
На мой взгляд, вино можно считать био-, если оно сделано на «диких» дрожжах (виноград не стерилизован) и серы добавлено до 70 мг на литр. Соблюсти даже эти минимальные требования очень сложно, так как по российскому винному законодательству они не соответствуют нормам. Поэтому, кроме одного человека, никому из тех, кто занимается натуральным вином, не удалось получить лицензию. Исключение — Павел Швец, он получил лицензию до 2014 года, когда Крым еще был украинской территорией, а она продлевается автоматически. Все, кто начинал позже, такой возможности не имеют. Поэтому выбирают единственно возможный путь: найти крупную винодельню, снять там «угол» и выпускать свое вино под чужой лицензией. Но и здесь энтузиасты сталкиваются с проблемами. Приходит такой «гаражист» на завод, а ему говорят: «У нас сертификат, никакого осадка в вине быть не должно». А ведь осадок в натуральных винах — заурядное явление, их обычно не фильтруют или фильтруют минимально.
Еще одна проблема: виноград. В Крыму, где сейчас в основном сконцентрировано биовиноделие, мало виноградников, а винограда, пригодного для натуральных вин, еще меньше. Так что почти все биовиноделы — негоцианты, работающие с покупным виноградом. Но тут оказывается, что нельзя прийти и сказать: «Отгрузите мне тонну “муската”», «муската» может вообще не быть, а есть «сильванер» и «шардоне» или «саперави» и «цитронный магарача». Приходится работать с тем, что есть.
Процесс ферментации
Наш путь
Сейчас в Крыму есть около 20 виноделен, которые декларируют натуральный подход. Появилось новое поколение виноделов, не ищущих легких путей. Из Москвы, Петербурга в Крым приезжают молодые сомелье с идеей делать натуральные вина. Многие из них работают на «коммунальных» площадках, в своего рода «кооперативах», где есть и обычные виноделы, и био-. Хотя я за чистоту идеи — площадка должна быть только под био-. Правда, STN Winery сейчас заявляет, что у них все именно так. Только что открылась площадка «Новозаведенная», туда перешли работать Paradise Garage и еще несколько виноделов, там тоже будет только биопроизводство.
В этой сфере все друг друга знают и помогают, новички сразу идут к тем, кто уже что-то делает, потому что вопросов много и опыт очень важен.
Чтобы делать биовино, надо быть смелым, упертым и богатым. Многие комплектующие импортные и дорогие — пробки, фольга, этикетки. Плюс на чужой винодельне ты платишь за все. Поэтому в Европе вино категории био- можно купить за три с половиной евро, а у нас даже себестоимости такой нет. Получается, что на полке наше натуральное вино дороже, например, испанского или словенского. И по вкусу импортного сразу понятно, что оно био-, а наше может никак себя не проявлять.
Но тренд на натуральные вина «тащит» за собой все страны, которые ими занимаются. Продать обычное вино из Словении или Чехии очень сложно, конкуренция в этом сегменте высокая, лидеры известны. А если это био- или натуральное вино из Чехии — уже интересно, можно взять на пробу. Так же может зайти и российское.
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