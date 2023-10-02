5 новых звезд гастрономического Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Они учились у мэтров, а сейчас трудятся под софитами сольных проектов. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Прорыв года среди шеф-поваров». Голосуйте за лучших!
Максим Ражев (Ro)
На примете у гастрокритиков Максим давно: трудился в Grand Cru у Адриана Кетгласа, был опорой в Hamlet & Jacks Евгения Викентьева, но как будто находился в его тени. Под софитами первого сольного проекта, азиатского ресторана Ro, Ражев выступил великолепно: делает ананасы кимчи, бургер с вагю и домашнюю лапшу из матчи.
Виталий Папп («Мечтатели»)
Шеф «Мечтателей» идет на серьезных скоростях: придумал 12 сетов из фермерских продуктов (репа с полевыми цветами!), обновил меню завтраков (вафли из цукини!), мощно выступил на фестивале «Горизонт» в Touché (крем из щавеля!). И наш отдельный респект за овощные десерты — сметанник из капусты это нечто.
Егор Никонов (Wawelberg)
Повар (в CV у него работа в Cococo Group и шефство в Hunt) встал дирижировать работой кухни пятизвездочного отеля Wawelberg. В файндайнинге Minerals из отечественных мотивов у него складывается целая симфония: нельма с крыжовником и бузиной, вырезка с розмарином и елками, рубиновый гравлакс и янтарный угорь.
Даниил Данилов (Grill Station)
Трансфер года! Серьезные фуди фанатеют от Данилова не первый год: он готовил у гранд-винодела Павла Швеца в его файндайнинге Cyclope на виноградниках Uppa Winery в Крыму. Теперь классные хумус, салат с куриными сердечками и форшмак с зеленым яблоком он готовит в Петербурге на Московском проспекте: до сих пор не верим своему счастью.
Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia)
С гастрономией Италии у Антона связи тесные: выучился у мэтра Маттео Лаи в Jamie’s Italian в Петербурге, да так круто, что стал шефом у Антонио Фрезы в Marso Polo и Fresa’s. Теперь Счетчиков в ответе за реинкарнацию Mercado в итальянском стиле: аплодируем ризотто с просекко, тосканской баттуте и амальфитанским спагеттони с морским ежом.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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