5 новых звезд гастрономического Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Даниил Данилов (Grill Station)

Трансфер года! Серьезные фуди фанатеют от Данилова не первый год: он готовил у гранд-винодела Павла Швеца в его файндайнинге Cyclope на виноградниках Uppa Winery в Крыму. Теперь классные хумус, салат с куриными сердечками и форшмак с зеленым яблоком он готовит в Петербурге на Московском проспекте: до сих пор не верим своему счастью.