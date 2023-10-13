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Герои

8 лучших шеф-барменов ресторанов Петербурга

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Коктейли в ресторанах города теперь пьют ничуть не хуже, чем вино. А все благодаря им! К кому идти на безалкогольный French 75, а к кому — на шоу с башней из бокалов с тремя видами негрони и миксы, украшенные черной икрой? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

Игорь Антропов (Mio)

Провозглашаем Антропова амбассадором роскошных подач: в Mio к завтракам у него россини в гипертрофированно высоком флюте, а на вечерний дижестив — башня из бокалов и графина с тремя видами негрони со льдом в замысловатых узорах. Набивал руку Игорь в лучших местах: ресторане Ante, отеле W и в Percorso в Four Seasons.

Булат Арсланов (Blackchops)

Английский паб и ресторан ресторанной Dreamteam открыт в том числе во славу их пива Dreamteam Brew, но коктейли Булата соседствуют с ним едва ли не на равных. Абрикосовый том коллинз, смородиновый гимлет, б/а French 75 — и, конечно, листинг джинов и тоников (британская классика!), которые собираются как конструктор.

Ильгар Вахабов в Ognivo

Барная стойка ресторана Ognivo, когда за нее встал Ильгар, стала важной дестинацией для коктейльных энтузиастов: они съезжаются туда на выдержанный в бочке манхэттен и сбальято с вербеной. Еще Вахабов — патрон двух барных корнеров в фудмолле Balagan: Balagur и нового «Кураж» с «пушистым» негрони на апельсиновым фреше.

Дмитрий Кулагин (Sea, Signora)

У Антонио Фрезы в высокобюджетной «Синьоре» Кулагин вырос до шеф-бармена всего за год: каков кредит доверия! Действительно, ДНК места он чувствует великолепно: виски сауэр делает с трюфелем, а эффектно окутанный дымкой жидкого азота микс клубнично-кокосового джина и земляники украшает черной икрой.

Елена Латыпова (Giallo, Ezo Izakaya)

Ресторан Giallo может конкурировать с коктейльными барами, настолько у Елены, шеф-бармена из изакаи Ezo, харизматичная миксология. Реплика на «Кровавую Мэри» у нее с водкой на красных сицилийских апельсинах, «Чиччолина», твист на Porn Star Martini, с бананом и маракуйей: вечером столов без хайболов и сауэров вы просто не увидите.

Игорь Лобурцев (Salone Pasta&Bar, Joli)

Рестораны italy & сo. в Петербурге — едва ли не главные по части светской явки, и клубный вайб в них создают именно коктейли. В Joli Лобурцев курировал создание карты, в Salone кроме прочего организовывает нарядный барный кейтеринг, а еще присматривает за открытием Shibui и Salone в Лимассоле.

Иван Миклухин (Duoband)

Скажи 10 лет назад Дмитрию Блинову, что к нему будут приходить в том числе и на коктейли, он бы не поверил — пока в его Duoband не вырос до шеф-бармена всех ресторанов Миклухин. В Duo Asia у него сауэр с васаби и бергамотом, в Recolte б/а ромашковый физ — миксология в Duo, Harvest и «Тартарбаре» — тоже его заслуга.

Кирилл Пишенин (Chang)

У патриарха коктейльного искусства в Петербурге мощнейшее портфолио — в нем Zig Zag и PMI Bar, «Мойка, 3», Polugar Bar и Cococo. Теперь ходим на маститого бармена в азиатский ресторан от Che Group на яркие хайболы с саке, манхэттен с водорослями и флипы с текилой, настоянной на карри — всего в барной карте до 10 страниц.

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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