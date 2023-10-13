8 лучших шеф-барменов ресторанов Петербурга

Иван Миклухин (Duoband)

Скажи 10 лет назад Дмитрию Блинову, что к нему будут приходить в том числе и на коктейли, он бы не поверил — пока в его Duoband не вырос до шеф-бармена всех ресторанов Миклухин. В Duo Asia у него сауэр с васаби и бергамотом, в Recolte б/а ромашковый физ — миксология в Duo, Harvest и «Тартарбаре» — тоже его заслуга.