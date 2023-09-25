Итальянская сборная в Петербурге! 10 шеф-поваров из Рима, Милана и Сицилии

В Петербурге — своя Италия! Рассказываем, к кому и куда идти за аранчини, пиццей, пастой и тирамису.
Мануэль Сурачи и Симоне Гобби
Пиццайоло Мануэль карьеру начал еще в 15 лет в родном городе Реджо-ди-Калабрия в заведении своего дяди, который дважды был чемпионом мира по приготовлению классической пиццы. Сурачи работал в Лондоне, после перебрался в Москву, где познакомился с Арамом Мнацакановым, и в 2019 году присоединился к Probka Family. Фирменную пиццу Мануэля можно попробовать в Da Manu и панорамном ресторане R14 (был отмечен 50 TOP PIZZA, который выбирает лучшие пиццерии по всему миру!).
Симоне Гобби родился в городе Чезена в Эмилие-Романье, и до появления в команде Арама Михайловича работал в ресторанах по всему миру: в Милане — с легендарным шефом и ведущим шоу Hell’s Kitchen Italia Карло Кракко, в Сан-Франциско — с Кори Ли, обладателем 3-х звезд Michelin. С Карло Кракко и шефом Эммануэле Поллини Симоне продолжил сотрудничать и в России – в ресторане OVO в LOTTE Hotel, а после присоединился к проекту Vadvare и ГЭС-2 Николы Мавика.
Алессандро Кария
Повар в третьем поколении с сардинскими корнями, который родился и вырос в Милане, стажировался в мишленовских Le Pergola в Риме и Le Calandre в Падуе, а поработать успел во многих регионах Италии, в Англии, Франции, России и даже Монголии. Теперь его можно найти в Jerome: пицца (одна из лучших в городе!), паста ручной работы, образцовая винная карта, завтраки, терраса, доставка, лавка и даже кейтеринг.
Фабрицио Фатуччи
Римлянин, через кухню которого в свое время проходили братья Березуцкие (московский Twins Garden), теперь шеф-повар ресторана Faces cafe миллиардера Алексея Феликсова («585*Золотой», «Цех 85»). Гастрономический падре кормит Петербург почти 20 лет, в данный момент — блюдами по рецептам бабушки Луиджианы на оливковом масле — из семейного сада в Италии.
Франко Казадеи
Свой первый проект, скромное кафе-мороженое Caffé Venezia, Франко Казадеи вместе с супругой Еленой Кузнецовой запустил около 17 лет назад, с тех пор их джелато окрестили лучшим в Петербурге. Следом в ранг общегородских дарлингов отправились Caffe Italia на Бакунина и Casadeicaffe — тоже с мороженым, пиццой и пастой.
Марко Тальяферри и Марко Пенниси
У Марко и Марко уже два собственный проекта — миланский il Milanese на Литейном, который входит в список лучших итальянских ресторанов за пределами Италии по версии путеводителя Gambero Rosso, и пицца-бар Grissino на Чайковского, 36, где готовят пиццу c хрустящей корочкой и 13 видами начинки, традиционные аранчини и каннеллони.
Винченцо Драго
Еще 8 лет назад на Сицилии Винченцо вместе с братом-близнецом открыл первую пиццерию на набережной в Marina di Ragusa, сейчас там работают его родители и брат. А в 2020-м итальянец построил еще одну сицилийскую пиццерию Pizzeria da Vincenzo, но только в Петербурге — на Короленко, 3. Тут готовят по семейным рецептам, в меню — десять видов от классики до специалитетов типа пиццы Рагузана — сочная сальсичча и рикотта на пышном тесте или с фисташковым кремом и мортаделлой (ее, кстати, производят итальянцы в России).
Мирко Дзанини
Аксакал итальянской общины (в Петербурге с 98-го года!) — владелец культовых Romeo’s, Arancino и Little Italy. В этом году открыл именную остерию Mircuccio Osteria, где готовит райскую пасту, пармиджана, ризотто с трюфелем, пиццу с пеперони и тирамису.
ул. Моисеенко, 27
Франческо Барбато
Сегодня он — шеф итальянского бистро-бара Mio Марка Лапина на Казанской, 3. Родную Италию посещает регулярно и привозит оттуда самые ценные деликатесы (ах этот белый трюфель из Пьемонта!). Долгое время Франческо был лицом и бренд-шеф ресторана Francesco, входящего в холдинг Ginza, пока он не закрылся.
Комментарии (0)