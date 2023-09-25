Итальянская сборная в Петербурге! 10 шеф-поваров из Рима, Милана и Сицилии

Мануэль Сурачи и Симоне Гобби

Пиццайоло Мануэль карьеру начал еще в 15 лет в родном городе Реджо-ди-Калабрия в заведении своего дяди, который дважды был чемпионом мира по приготовлению классической пиццы. Сурачи работал в Лондоне, после перебрался в Москву, где познакомился с Арамом Мнацакановым, и в 2019 году присоединился к Probka Family. Фирменную пиццу Мануэля можно попробовать в Da Manu и панорамном ресторане R14 (был отмечен 50 TOP PIZZA, который выбирает лучшие пиццерии по всему миру!).

Симоне Гобби родился в городе Чезена в Эмилие-Романье, и до появления в команде Арама Михайловича работал в ресторанах по всему миру: в Милане — с легендарным шефом и ведущим шоу Hell’s Kitchen Italia Карло Кракко, в Сан-Франциско — с Кори Ли, обладателем 3-х звезд Michelin. С Карло Кракко и шефом Эммануэле Поллини Симоне продолжил сотрудничать и в России – в ресторане OVO в LOTTE Hotel, а после присоединился к проекту Vadvare и ГЭС-2 Николы Мавика.