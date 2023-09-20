9 лучших кондитеров Петербурга

Они издают книги, которые попадают в список лучших за 25 лет, выступают на мировых конгрессах, строят свои конфетные фабрики. Знакомьтесь с номинантами «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 и голосуйте за любимого кондитера на сайте премии.
Маргарита Арзамазова (Dreamteam, экс Figata Bistro, Naia)
Талант и опыт, полученный у мэтров Жорди Бордаса и Микеля Гуарро, сначала привел пермячку в хайповый Pinch на Патриарших, а затем в петербургские Figata и Naia: ее пончики бомболоне и чизкейк с вареньем из оливок были там хитами. Теперь ищите шедевры от Маргариты в ресторанах Dreamteam, где она реформирует десертные карты.
Алексей Гребенщиков (BoBo)
Попав в общепит по воле случая, Алексей стал кондитером, что публикуется в лучших журналах индустрии и выступает на конгрессе Madrid Fusión: мировое признание! Его десерты в Bobo, общем с братом- поваром Артемом ресторане, это бренд и арт — легкие, свежие, удивительные: граните из укропа и кокосовый сорбет, кофе и цветная капуста.
Анна Красовская (Кондитерская Анны Красовской)
Кондитерская империя Красовской — так было бы правильно описать все проекты, что ведет Анна. Выпустила 40 коллекций из 212 авторских пирожных-шедевров. Издала книгу Fashion Cakes (в списке лучших за 25 лет!), ведет именной канал на YouTube, рулит сетью своих кафе- кондитерских, к которой прибавила «Багетную мастерскую» и «Бистро 54».
Ксения Сясина (Lotte Hotel St. Petersburg)
Шеф-кондитер гастрономической машинерии пятизвездочного отеля Lotte — мультиинструменталист. Нужен 12-килограммовый торт в виде поля для гольфа? Будет! На видовой террасе и в лаунже просите ее тирамису — идеальная текстура для него искалась годами, в азиатском Megumi — крем-брюле с юдзу и моти.
Ирина Лылова (Отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg)
За карьерой Ирины мы наблюдаем 10 лет, и этот экшн никогда не подводит. Студентка Дюкасса, Бордиса и Гиля (светила!) давно учит сама — в уважаемых Novikov School и Stanfood, верховодила десертами в проектах Cococo Group Матильды Шнуровой, а теперь своими жасминовой панакотой и образцовым тирамису кормит в Four Seasons.
Стас Пауль (Duoband)
Стас делает гениально вкусные десерты, ни с чем не перепутаешь — хвалит Дмитрий Блинов, прибавляя, что гордится теми, кто так вырос внутри команды, как своими детьми. Заслуженно! Теперь Пауль шеф- кондитер всей Duoband: в Recolte у него невероятный мусс из черного трюфеля, в Harvest свекольный мильфей, в Duo Asia — «Павлова» с грейпфрутом и личи.
Розанна Чечеткина (Grand Hotel Moika 22)
В портфолио у потомственного кулинара главные по patisserie места Петербурга — сеть пекарен Garçon и отель «Астория». Придя шеф- кондитером в «Гранд Отель Мойка 22», она эстетизировала десертную карту ресторанов и чайной гостиной: ее птипа в Bellevue с кремом юдзу и цитрусовой карамелью — ода авангардному минимализму.
Евгения Шефер («Культура»)
Бренд-кондитер с дипломом академии Le Cordon Bleu основала конфетную фабрику «Культура», и она в рекордные сроки стала важным петербургским брендом. Драже и мармелад в коллаборации с ней хотят все: от лучшего бара El Copitas Bar и главного биодинамиста России Павла Швеца до Комитета по культуре и Дома Радио Курентзиса.
Марина Шумская (Renard)
Выпускница Высшей национальной кондитерской школы во Франции совершенствовала ремесло в Бордо и Мериньяке, в России консультировала рестораны во главе в Ginza Project — пока не открыла свое кафе Renard: скоро второе! От ее пирожных захватывает дух: формы, краски, вкусы, текстуры просто фантастические.
«Собака.ru»
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