9 лучших кондитеров Петербурга

Маргарита Арзамазова (Dreamteam, экс Figata Bistro, Naia)

Талант и опыт, полученный у мэтров Жорди Бордаса и Микеля Гуарро, сначала привел пермячку в хайповый Pinch на Патриарших, а затем в петербургские Figata и Naia: ее пончики бомболоне и чизкейк с вареньем из оливок были там хитами. Теперь ищите шедевры от Маргариты в ресторанах Dreamteam, где она реформирует десертные карты.