6 молодых шефов Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

Гастрономическое комьюнити Петербурга — как Вселенная: здесь каждый день рождаются новые звезды. Вот имена, которые надо выучить прямо сейчас.

Это статья из нашего гастропутеводителя, созданного совместно с Комитетом по развитию туризма. Прочитать его полностью можно здесь.