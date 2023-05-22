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6 молодых шефов Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

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Гастрономическое комьюнити Петербурга — как Вселенная: здесь каждый день рождаются новые звезды. Вот имена, которые надо выучить прямо сейчас.

Это статья из нашего гастропутеводителя, созданного совместно с Комитетом по развитию туризма. Прочитать его полностью можно здесь

Евгения Шефер

Бренд-кондитер с дипломом парижской академии Le Cordon Bleu и стажировками в ресторанах от Осло до Бомбея широко развернулась и в Петербурге — основала передовую конфетную фабрику «Культура». С черешней амброзио, мятными каламанси и с «Белым русским» — корнер с этими конфетами встречает нас уже даже на Московском вокзале.

Сергей Гальцев

Творческий шеф-повар Juan Cantina Espanola, ресторана из группы italy & co, мексикано-испанское меню аранжировал в бодром рок-н-ролльном стиле: жарит целых цыплят на гриле с трюфелем и кормит беби-кукурузой с халапеньо и хрустящим хамоном. Севиче из креветки с грушей, утка с угольным бри, краб с манго — кажется, идеи у Сергея не иссякают.

Никита Голубев

Знатока ферментации и шеф-повара Голубева Петербург знает по проекту Zelenoe Bistro с яркой растительной кухней: скажем, капуста там была с яблоком и водорослями. Сейчас Никита шефствует в новом кафе Ivory Garden с завтраками целый день, и это снова вау: особенно буррата с хурмой и брусникой, хумус с моченым изюмом и киноа с щавелевым песто.

Александр Малютин

Су-шеф локаворского ресторана Animals открыл в себе гениального сыродела. Из козьего молока с островной фермы на Вуоксе он делает валансе в золе от виноградных лоз и бри де шевр в травах и цветах от мяты до василька, из коровьего — яркий кротен с грибными нотами. Сыры можно попробовать на специальных дегустациях или взять в лавке при ресторане.

Антонина Шпакова

Начав карьеру сразу со стажировок в парижских ресторанах, Антонина в Петербурге трудилась у Дмитрия Блинова в Duo Asia и Frantsuza Bistrot: высокая рекомендация! Вышла из Duo Band и запустила крутое меню завтраков в кофейне Am Saint: панкейки с беконом и укропным маслом, овсянка с ганашем, сэндвичи с индейкой и сальсой из огурца.

Антонина Смирнова

Когда выпускница Колледжа кулинарного мастерства решила связать карьеру с азиатской кухней, то пошла ва-банк, а точнее сразу в петербургский пятизвездочный отель Lotte. За 4 года стала там су-шефом и теперь заправляет в премиальном японском ресторане Kiku: разделывает тунца на суши, запекает устрицы с юдзу и готовит аутентичные окономияки и удон.

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