Знакомьтесь, Елена Ковтун и Павел Калинский — основатели пекарни «Слой». От одной точки в университете до бизнеса в 65 городах России

Сложно найти человека, который не пробовал ваши круассаны. Как в вашу жизнь пришли булки?

Паша: Я приехал из Владивостока учиться в «Высшую школу экономики», съездил по обмену в Америку и Канаду, где впервые познакомился и с работой поваром на кухне, и в сервисе. По окончании университета в 2016 году я заинтересовался выпечкой — вместе с партнером на свои деньги построили небольшой цех в Купчино (вопрос о домашнем производстве я отмел сразу), начали печь торты, делать капкейки на заказ для юридических лиц. Пришлось специально съездить на обучение в Барселону на курс к Жорди Бордасу, чемпиону мира по кондитерскому искусству, и в школу Valrhona во Франции.

Уже после выпуска из университета руководство попросило меня открыть в ВШЭ кафе, но помощи не оказывало. Это оказалось супервыгодной историей — средства, вложенные в ремонт, были очень небольшие, точка быстро окупилась и в течение года мы запустились во всех корпусах. Объем вырос, нужно было наращивать мощности. Так появился еще один цех и кафе на Маяковского, 3, для открытия которого я привлек займ. То бистро мы закрыли в 2021 году для раскачки оптового направления и создания бренда «Слой».

За 7 лет выручки в кафетериях «Высшей Школы» мы выросли примерно на 1000%. Много лет прошло, несравнимые параметры, да и деньги тогда были другими.

Лена, а вы когда появились в проекте?

Лена: Я пришла работать к ребятам официантом, мы с Пашей начали встречаться, я ушла работать по своей специальности в маркетинговое агентство, и в один момент через знакомых к нам обратился сервис доставки «Самокат», который в 2019 году был еще совсем маленьким и не особо известным. Для них нужно было сделать дегустацию тех же изделий, что продавались в университете. Я искренне считаю, что это крутая дифференциация: небольшой объем, ручное производство, качество на уровне. Конечно, им очень зашло, но тогда мы не поняли размера надвигающихся перспектив. Мы начинали с 2000 изделий в день, а затем каждый месяц приходилось удваивать это количество. Здесь нельзя быть самому себе хозяином, у ритейла есть определенный регламент: сертификации, расчеты, штрих-коды и т.д. Мы стали работать по ночам. Паша пек, я делала накладные, а всем остальным занимались вместе — нанимали людей, выстраивали логистику, производили закупку, организовывали то гигантское количество инфраструктурных процессов, которых необходимы для того, чтобы булка оказалась у клиента.