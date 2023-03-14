Одни из нас! Знакомьтесь, экспериментальная петербургская ферма грибов Farming Utopia — теперь их еноки и ежовики подают в ресторанах двух столиц

Петербуржцы Кирилл Аксенов и Аня Ильвер превратили увлечение микологией в бизнес, и теперь их золотые еноки и пушистые ежовики уже подают в раменной Kazoku и тестируют в московском Björn с «Зеленой звездой» Michelin. А продвигать «грибную идеологию» ребятам помогают обучающие экскурсии и коллабы с модными брендами: только посмотрите, как розовые вешенки прорастают из сапога Sintezia!
Прародители космических грибов Аня Ильвер и Кирилл Аксенов c «букетом» хрупких лимонных вешенок
На Ане: топ и брюки 404 NOT FOUND, босоножки MIU MIU (Pif Paf Supershop). На Кирилле: брюки 404 NOT FOUND, ветровка REEBOK (Sneakers Museum)
Перламутровая вешенка, еноки и другие хиты Farming Utopia
«Помесь японской черной вешенки с эрингом или кружевная Old Road Oyster цвета слоновой кости, которая прилетела к нам прямиком с одной семейной фермы в США: мы выращиваем гибридные сорта грибов — те, которые в стране, скорее всего, есть только у нас», — рассказывают Кирилл и Аня, показывая нам свои плантации.
«В нашем арсенале разные виды вешенок: розовая, королевская голубая, лимонная, перламутровая. Персональный топ — последняя, black pearl. Этот очень красивый, вкусный, сочный, супермясной гриб идеален, чтобы заменить им животную пищу. Плюс при термической обработке у него не распадаются цвета: контраст между черной шляпкой и белой ножкой сохраняется, визуально выглядит очень прикольно. Еще золотой еноки, он же — “зимний опенок” с очень длинной ножкой, которая текстурно подходит азиатской кухне, его часто добавляют в супы. Кстати, если белые еноки еще можно найти в специализированных магазинах, то золотые, как у нас, поймать почти нереально».
Где дают рамен с ежовиками
Благодаря сарафанному радио и высокохудожественным социальным сетям о пленительных лимонных и розовых вешенках узнали шеф-повара Петербурга и Москвы. В гастрокультурном кафе kiki «питомцы» Farming Utopia участвовали в спэшле (бэйби-картофель с грибами). В аутентичном азиатском ресторане Kazoku (проект рамен-мастеров Петра Долгих и Леонарда Конвишера!) можно заказать суп с ежовиками и эрингами. А еще коробки с полным собранием грибов Farming Utopia отправились на тест поварам из популярной веганской сети Raw to Go и московского ресторана Björn с «Зеленой звездой» Michelin — ждем, что получится!
Повторить рецепты с грибами Farming Utopia в домашних условиях — гастрономический челлендж сезона! Из кулинарно мало изученного ежовика, замаринованного на американский манер в барбекю-соусе, получается ультрасексуальный стейк. У него губчатое строение и иголочки, создающие непередаваемые ощущения на языке. Предварительно нужно избавиться от лишней влаги, затем жарить с ароматным маслом и подавать с запеченным бататом.
Из шиитаке получается отличный вегетарианский паштет — плотный и питательный. Помимо грибов в него можно добавить вымоченные грецкие орехи и поэкспериментировать с маслами и специями. Рейши, популярный в традиционной китайской медицине, следует засушить, перемолоть и добавлять в любые безалкогольные напитки. Мощнейший иммуностимулятор!
Сто оттенков розового в семейном портрете Ани Ильвер и вешенки Pink Oyster
Как Аня и Кирилл стали грибными евангелистами
В 2022 году жизни Кирилла, владевшего музыкальным магазином, и визажиста Ани, которая во время самоизоляции занялась выращиванием суккулентов, сильно изменились. Неофитское увлечение грибами постепенно превратилось в бизнес. Жилую квартиру трансформировали в экспериментальную ферму — готовый сценарий для Гая Ричи, только полностью легальный. Однажды соседи озадачились внешним видом мужчины, таскавшего подозрительные пятикилограммовые блоки по этажам, и даже вызвали полицию, но те не приехали — поверили объяснениям по телефону. Сейчас ребята организовали полноценное производство в Московском районе, откуда отправляют или выдают на руки все заказы.
Акцент делают на гроукиты — простые наборы для самостоятельного выращивания. Это блоки с мицелием, которые плодоносят несколькими волнами в течение пары месяцев. Для тех, кто только начинает, вешенки — отличный вариант. Это очень агрессивный вид, не требовательный к условиям.
У самих Farming Utopia устроен специальный цех с ламинарным боксом для стерильной работы с культурой и подходящими условиями даже для того самого кордицепса — паразитирующего редкого вида, прославленного HBO в сериале «Одни из нас».
Длинные ноги — характерная черта не только хозяина фермы Кирилла Аксенова, но и золотых еноки
Костюм HOUSE OF LEO, ADIDAS толстовка (Sneakers Museum)
Впрочем, Аня и Кирилл считают, что наши знания о грибах должны ограничиваться не только лекциями Вишневского и теорией Курехина: «Мы заметили, что в России — огромная дыра в области культивации грибов. Нет индустрии, куда можно ворваться и делать что‑то особенное. Свежие подходы, вдохновленные чем‑то кроме выращивания шампиньонов, наблюдались только в англоговорящих странах, поэтому мы решили заполнить этот несправедливо существовавший пробел. Тем более что в России с 2020 года грибы не облагаются налогом на прибыль. Информационное поле вокруг тоже растет, ученые исследуют медицинские виды, в массовой культуре циркулируют и создаются устойчивые образы и мемы. Людям это царство живой природы кажется миролюбивым, разнообразным, но все еще плохо изученным.
Никакой эзотерики в нашем подходе нет, наоборот, Farming Utopia — проект скорее экзотерический: мы полностью за то, чтобы знания о выращивании в городской среде были максимально доступны. Основная функция всех грибов, которые пришли на Землю, в том, чтобы декомпозировать, то есть переработать мертвый или увядающий материал в здоровую почву. И это на самом деле грандиозно! Но представить себе это как что‑то привлекательное — сложно. Мы пробуем эстетизировать и одомашнить этот процесс, делая красоту локальной и доступной (посмотрите наш видео-коллаб с обувным брендом Sintezia или кампейн с магазином одежды и аксессуаров 8 Store). Ежедневное производство грибов — это одновременно мучительно и прекрасно».
Топ и брюки 404 NOT FOUND
Кажется, Farming Utopia — утопия, которая стала нашей с вами реальностью: команда уже проводит детские экскурсии по лаборатории с лекциями об этапах культивациии и учит создавать гроукиты, а еще планирует запустить продажи мицелия, чтобы популяризировать фермерство, делать пробы анализа ДНК грибов и флаконы с медицинскими экстрактами из ежовика и рейши.
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Дарья Фомина
Сталь: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Николай Балясников Skypoint
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