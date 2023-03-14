Одни из нас! Знакомьтесь, экспериментальная петербургская ферма грибов Farming Utopia — теперь их еноки и ежовики подают в ресторанах двух столиц

«Помесь японской черной вешенки с эрингом или кружевная Old Road Oyster цвета слоновой кости, которая прилетела к нам прямиком с одной семейной фермы в США: мы выращиваем гибридные сорта грибов — те, которые в стране, скорее всего, есть только у нас», — рассказывают Кирилл и Аня, показывая нам свои плантации.

«В нашем арсенале разные виды вешенок: розовая, королевская голубая, лимонная, перламутровая. Персональный топ — последняя, black pearl. Этот очень красивый, вкусный, сочный, супермясной гриб идеален, чтобы заменить им животную пищу. Плюс при термической обработке у него не распадаются цвета: контраст между черной шляпкой и белой ножкой сохраняется, визуально выглядит очень прикольно. Еще золотой еноки, он же — “зимний опенок” с очень длинной ножкой, которая текстурно подходит азиатской кухне, его часто добавляют в супы. Кстати, если белые еноки еще можно найти в специализированных магазинах, то золотые, как у нас, поймать почти нереально».