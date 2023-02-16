Знакомьтесь, семья Костанян — они построили сыроварню в Ленобласти и теперь производят все: от пальчотты и армянского лори до брюноста с шоколадом

Как вы пришли к сыроварению?

Артак: Я закончил институт пищевой промышленности в Петербурге, строил пивные заводы в Обнинске, работал пивоваром по найму здесь. В этом деле я достиг потолка, захотелось что-то свое. Идею открыть сыроварню подал мой папа Карапет, который всегда о ней мечтал. Моя бабушка вообще до сих пор делает сыр у себя дома.

Анаит: Опыта не было никакого, только желание и амбиции. Слабоумие и отвага, как говорится.

Артак: Мы сразу построили большой цех в 300 квадратных метров, думали, что будем варить только два вида: брынзу и лори. Пригласили технолога из Армении, который учился у создателя этого сыра — настоящий первоисточник. По всем остальным категориям тоже привлекаем экспертов и консультантов.

Анаит: Изначально у нас был «шикарный» бизнес-план 80-го уровня: мы прикинули то огромное количество армянских семей в Петербурге, которые съедают по килограмму брынзы в неделю, все перемножили и решили, что буквально три месяца и мы станем самыми богатыми предпринимателями в городе (Смеется). Но столкнулись с суровой реальностью. Оказалось, всех устраивает есть порошковый сыр, многие не готовы переплачивать за неоспоримое качество. Мы оказались просто с кучей сыра, с которой нужно было что-то делать.

Очевидно, вы нашли ей применение?

Анаит: Я придумала продавать наборы c разными продуктами помимо нашего основного. Мини-чурчхела, мед, орехи, открытки, очень красивая упаковка. С первого года мы забрали эту нишу себе — особо конкуренции не было. Вот прошел пятый по счету Новый год для сыроварни, в этом декабре мы продали боксов на четыре с половиной миллиона.

Артак: Сейчас спрос превышает предложение, у нас нет залежей: мы не успеваем варить, продавая через собственную сеть. В течение 5 дней получается сделать 70 кг сыра из 700 л молока. И вот занятная математика! Литр фермерского молока в оптовой закупке стоит 45 руб., из 10 литров получается килограмм сыра. То есть 450 руб.— только себестоимость сырья. Это знание очень отрезвляет, когда заходишь в лавку и видишь розничную цену в 500-600 руб., сразу возникают вопросы. Такой ассортимент имеет место быть, но понятие «фермерский» становится очень размытым.