Как проходил прием Елизаветы II в Мариинском дворце — вспоминает Дмитрий Захарченко, управляющий ресторана «Европа»

Осенью 1994 года королева Великобритании Елизавета II первый (и единственный!) раз нанесла официальный визит в Россию. Двухдневная программа в Петербурге включала экскурсии в Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Мариинский театр, а днем 20 октября команда «Гранд Отеля Европа» организовала торжественный прием от имени мэра А. А. Собчака в Мариинском дворце. Дмитрий Захарченко (номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022), управляющий ресторана «Европа», который работает в отеле более 30 лет и сам обсуживал монаршую чету, поделился воспоминаниями о том, как это было.
Организация
Подготовка приема такого уровня — высокая честь и большая ответственность. «Гранд Отеле Европа» начал ее за полгода, а в процесс были вовлечены сотрудники всех уровней.
Для команды сервиса специально шили фраки, которые требовались для обслуживания приема с участием королевы. Наша команда везла во дворец все – от столов и стульев до кухонных плит и ножей. Генеральный управляющий отеля специально летал в Лондон за эталонным винтажным портвейном одного из старейших производителей, который — как удалось выяснить — особенно любила Елизавета II. Руководитель хозяйственной службы, шотландка по происхождению, ассистировала королеве во время всего приема: от открытия дверей до подачи полотенец.
Лимузин Ее Величества въезжает во двор дворца
Меню
Согласно протоколу, Ее Величество может совершить официальный визит в другое государство только единожды, все последующие поездки считаются обыкновенными путешествиями. Этот факт учитывался при составлении меню обеда: во время ее приезда в Петербург мы решили предложить все лучшие блюда русской кухни. Так, в список вошло блюдо, состоящее из пяти миниатюр традиционных закусок: блин с икрой, заливное, осетрина с хреном, столичный салат и говяжий язык. На десерт мы приготовили особое угощение – пирожное «Золотая осень». Это марципановое яблоко с начинкой из яблочного мусса. Открывал обед борщ по-петербуржски с копчеными ребрами, а основным блюдом стала кулебяка из лосося и морского окуня с соусом из красной икры.
Прием
Обед в честь королевы на 75 персон в Мариинском дворце был организован от имени мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака. На протокольных мероприятиях все заранее предусмотрено и проходит по установленным правилам. Однако, не обошлось без курьезных моментов.
Для Елизаветы II был предусмотрен ее любимый портвейн, но случилось непредвиденное – её супруг принц Филипп отказался от напитков из винной карты обеда и попросил пива. На банкетах такого уровня его обычно не подают. Пришлось послать сотрудника за пивом в ближайшее заведение.
Приглашенные на прием могут начать есть только после того, как королева возьмет в руки нож и вилку и поднесет ко рту первый кусочек. То же относится и к завершению трапезы — нужно закончить есть в тот же момент, когда это сделает она. Но гости с российской стороны не знали об этом нюансе этикета и продолжали орудовать приборами, не обращая внимания на действия Елизаветы. Некоторым из них пришлось это деликатно пояснить.
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