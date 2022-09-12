Как проходил прием Елизаветы II в Мариинском дворце — вспоминает Дмитрий Захарченко, управляющий ресторана «Европа»

Прием

Обед в честь королевы на 75 персон в Мариинском дворце был организован от имени мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака. На протокольных мероприятиях все заранее предусмотрено и проходит по установленным правилам. Однако, не обошлось без курьезных моментов.

Для Елизаветы II был предусмотрен ее любимый портвейн, но случилось непредвиденное – её супруг принц Филипп отказался от напитков из винной карты обеда и попросил пива. На банкетах такого уровня его обычно не подают. Пришлось послать сотрудника за пивом в ближайшее заведение.

Приглашенные на прием могут начать есть только после того, как королева возьмет в руки нож и вилку и поднесет ко рту первый кусочек. То же относится и к завершению трапезы — нужно закончить есть в тот же момент, когда это сделает она. Но гости с российской стороны не знали об этом нюансе этикета и продолжали орудовать приборами, не обращая внимания на действия Елизаветы. Некоторым из них пришлось это деликатно пояснить.