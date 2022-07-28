Знакомьтесь, Михаил Трифонов — его мастерская авторского вина претендует на звание самой северной в России

Как ты пришел к виноделию?

Я родился и вырос в Ленинграде, а живу в Петербурге. Раньше был судовым электриком, а сейчас — винодел-негоциант. Начинал с сидра и пришёл к вину. После яблок мне стало интересно поэкспериментировать с виноградом. Это затянуло. Я нигде не учился, сам все узнавал и решал проблемы по мере их поступления. В своём загородном доме в Стрельне у меня винодельня в самом прямом смысле слова «гаражная». Как у французов, откуда и пошло само это понятие. Я все делаю со своей семьей в гараже. Правда, со времени постройки там ни разу не стояла машина. Инструменты и прочие атрибуты сменились ёмкостями (с плавающими крышками вообще-то) и бочками. Для контроля температуры, а она очень важна для создания вина, я поставил сплит-систему.

Ты делаешь вино в Петербурге, но здесь ведь не вырастить подходящий виноград. Где ты его берёшь?

Это правда, в Петербурге не вырастить технические сорта винограда, которые нужны для вина: земля не та, температура экстремальная. 8 лет назад я поехал в Краснодарский край посмотреть терруары и познакомиться с фермерами. Сейчас тоже периодически туда приезжаю, но у меня одни и те же поставщики уже много лет. Каждый год они отправляют урожай в рефрижераторах при температуре 5°. Дорога в Петербург занимает около 36 часов. Холодный свежий виноград мы дробим за заднем дворе и отделяем гребни. У меня итальянская дробилка! Затем сусло перемещаем в бочки для брожения. Для разных сортов нужно разное время, чтобы процесс завершился. Дальше все как обычно: выдержка, снятие с осадка, розлив, бутилирование. Для моих петнашей процесс совсем другой.