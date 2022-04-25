Эксперимент: кофейный технолог попытался повторить кофе из Starbucks. «Бульон с запахом кильки и горелого масла»

Русалка уплыла, и слава богу? Нет, я не городской сумасшедший, которому мерещатся русалки. Просто я фанат хорошего кофе и хочу порассуждать об уходе Starbucks из России.

Если помните, первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. За 15 лет ребята задали планку. Продавали не только напитки, но и мерч, десерты, кофе в зернах и капсулах. «Старбакс» был скорее не кофейней, а неким коворкингом. Создавал атмосферу. Купил ты кофе за оверпрайс и сидишь с ноутбуком, делаешь очень важный вид. И кому какое дело, что в твоем стаканчике.

А я скажу что: там бульон из ужасно пережженного зерна с запахом кильки и горелого масла.

Кто я такой, чтобы брюзжать? Немножко имею право: семь лет в профессии, работал управляющим первой specialty-кофейни в Ижевске, затем открыл свою friendly-кофейню. Сейчас я специалист по качеству кофе в компании AROMA TEA COFFEE. Кофе для своей кофейни я покупал именно в этой компании. За свою карьеру я подсадил всех своих друзей на отличный кофе. Всех, кроме одного.

Мой товарищ разбирается в кофе, следит за индустрией, интересуется, что будет с кофе дальше, посещает кофейни, где готовят на specialty. Однако то, что он пьет дома... Мои полномочия на этом — все. Дома у него стоит дорогой суперавтомат. А в бункере этого монстра — другой монстр, та самая зеленая русалка с ухмылкой Моны Лизы.

Когда бренд махнул хвостом, приятель написал мне: «Нужна копия "Старбакс". Та же обжарка, тот же размер, тот же вкус». Не будь он моим другом, я бы тоже махнул. Но вдруг стало интересно: а получится ли повторить «легенду»?