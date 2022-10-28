История, достойная Netflix: как россиянка и бельгиец купили руины в Шампани, случайно нашли корни винограда и теперь производят выдающееся вино

Знакомство

Анна Сердюкова родилась в Забайкалье, но все детство приезжала в Петербург к родственникам. Полноценно переехала в 16 лет: поступила в ФИНЭК на переводоведение с основным английским языком и дополнительным французским. На 4-м курсе благодаря программе по обмену Аня на полгода уехала на стажировку во Францию, вернулась на 5-й курс и перед самой защитой диплома ей предложили работу в Брюсселе — в фэшн-индустрии в области CRM и digital.

Параллельно в бельгийской столице всю жизнь жил Максим Улленс и думал, что так будет всегда: размеренность, спокойствие и совместная работа с отцом в его компании по реставрации старинных исторических сооружений. Все изменилось в 2013 году, когда Максим и Анна встретились на одной новогодней вечеринке и моментально влюбились друг в друга.

«На тот момент я был страстно увлечен камнем, реставрацией, но я не осознавал, по каким причинам это жило во мне. Потому что этим занимался отец или потому что я с детства был погружен в дело его жизни? Потом я просто понял, что никогда не буду также хорош как он. Это было не только внутреннее ощущение, оно исходило и от заказчиков. Они часто немного расстроено спрашивали: "О…а здесь только ты сегодня? Папы не будет на месте?". Я очень благодарен этой работе», — улыбается Улленс.