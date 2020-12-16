Как Олег Лега и команда «Буше» воспитывают в себе и в петербуржцах осознанность, не забывая кормить тортами

Как уважать экологию и быть осознанным, если у вас 42 пекарни в Петербурге? Редакция «Собака.ru» встретилась с командой «Буше», чтобы узнать что такое манифест о «новой искренности», зачем нужен «Экомарафон», что будет в Приморском парке Победы и куда делся капшеринг.
Действующие лица:
Олег Лега — создатель и идеолог «Буше»
Евгения Песьякова — директор по проектам «Буше», самый экоосозннный человек в компании
Роман Певзнер — коммерческий директор и главный по реализации всех проектов «Буше»
Говорят, что любые изменения начинаются с изменения нашего сознания. Как прозрели вы?
Олег Лега. Я твердо убежден, что личность — часть поля, в котором мы же и обитаем. У меня есть любимая фраза: «Бизнес ищет там, где нет конкуренции, но при этом никто не летает на Марс» — ведь там просто нет жизни. Ты занимаешься практиками, бизнесом и чувствуешь уважение к пространству, которое заполняешь. Но если забирать из пространства и не восполнять — это эксплуатация, а не уважение. И вот однажды я наткнулся на сообщение одной нашей гостьи, некой Юлии: «Здравствуйте, а могли бы вы не использовать пластик №6?» Да, я и до этого много думал об окружающем мире. Но этот вопрос стал чем-то вроде последней капли: раз люди замечают то, какие типы пластика мы используем, значит, запрос на осознанность есть!
После этого и родился манифест о «новой искренности» — я написал небольшой текст о моих взглядах на жизнь и экологию, который стал философией не только «Буше», но и моей собственной жизни. В этом тексте я попытался донести мысль: экология и сознательность — это не про статистику или теоретические показатели. Это про наших детей, которым предстоит жить на огромной свалке, если именно мы не начнем работать над собой прямо сейчас. И важно осознавать: забота об окружающем мире — это не альтруизм, а забота в первую очередь о себе и своей семье. Сейчас я называю это вечной искренностью — и именно так сейчас живет каждый сотрудник «Буше».
Вы перестроили философию компании, поменяли бизнес-процессы. А как поначалу ваша команда реагировала на экологические нововведения? Как вы объясняли, что теперь «Буше» живет по-другому?
Олег Лега. Когда пришло время внедрять новые решения, совет директоров, и правда, задумался, как же все это донести до команды? Непонятно, поймут ли нас или засмеют — все же разные. Собрали мы народ в цехе и выступили: «Времена такие: теперь мы все будем сортировать отходы, а где возможно, их не образовывать». Угадаете реакцию? Были аплодисменты. У меня аж мурашки по коже, когда я об этом говорю.
Компания «Буше» в моем понимании особенная — про живое, настоящее. Наши сотрудники в соцсетях стали писать: «Я счастлива, что я работаю там, где обращают внимание». Понимаете, когда изменения тесно связаны с вашей жизнью, это перестает быть каким-то экологическим бредом. И да, чтобы не получить порцию негатива и не потерять людей, очень важно перейти в осознанное вовлечение. Полтора года назад мы для всей команды провели «Экомарафон»: рассказали о «новой искренности», о том, почему важно заботиться о планете, сортировать отходы, как общаться с гостями на эту тему. Сейчас каждый новый сотрудник компании проходит обязательный вводный курс, в котором есть отдельный блок про экологию. Теперь это просто часть работы.
Зачем вам нужны эти перемены? Ведь можно просто продавать вкусные булочки, радовать людей и наслаждаться жизнью.
Олег Лега. Если человечество пройдет точку невозврата — боюсь, наслаждаться жизнью и булочками придется недолго. В мире происходят ужасные вещи, и изменение климата для меня — действительно серьезная история. Многие говорят, что это хрень — я не лезу. Но у меня встречный вопрос: «А если не хрень, то что тогда?» Это как лотерея в страховой компании: со мной ничего не случится, но я страхуюсь. И люди находят безумно красивые способы это делать. Ко мне пришел один товарищ и стал рассказывать про свое дело: «Мы делаем органическое вино, а транспортировали его с помощью машин, из-за чего увеличивали свой углеродный след. Теперь для перевозки мы используем яхту». Мой главный вызов на сегодня — создавать красоту, через которую можно теснее разговаривать с обществом. Привлекать незаинтересованных и находить решения, которые отвечают потребностям современности.
От философии — к действию. Какими были первые экоперементы в «Буше»?
Роман Певзнер. Лет восемь назад мы осуществили программу энергосбережения, полностью заменив лампы накаливания на светодиодные. Свою воду мы начали очищать пять лет назад, за что в 2018 году получили знак отличия от Водоканала «Хрустальная капля». И все эти маленькие и не очень истории с самого начала были частью одной большой. «Буше» — это больше, чем пекарня. Экология — это только одна из составляющих. Мы занимаемся созданием бренда, который вдохновляет город, вдохновляется городом, становится одним из символов Петербурга. Например, во время первой волны пандемии мы выпустили плакаты и футболки с надписями «Все будет хорошо». Мы могли бы просто сидеть и депрессовать из-за того, что у нас упала выручка, но каждый в «Буше» понимал, что у Петербурга одна беда на всех, и в этой беде мы должны быть едины. Если эта акция сделала хоть одного человека счастливее — мы счастливы!
-
Кадр из фильма «Питер by»
Как «Буше» превращался из обычной пекарни в осознанный бренд — символ Петербурга
2015
Совместный кампейн «Вкус во всем» с петербургским брендом одежды GATE31, фотосет с участием галеристки Лизы Савиной, актрисы Полины Сидихиной, соосновательницы проекта Plants for Friends Кати Фалдиной и других молодых девушек, преуспевших в творческих профессиях, в вещах бренда с блюдами из «Буше».
2016
Организация общегородского сбора батареек.
Выпуск серии короткометражек «Питер by» на YouTube, зарисовок о жизни петербуржцев разных профессий и судеб: от стрит-артистов до бизнесменов. В главных ролях — Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Евгений Цыганов.
2017
Фестиваль уличной и классической культуры «TRICK’a и зрелищ», который повторили в 2018 году. Главным хайлайтом стал баттл между премьером Михайловского театра Маратом Шемиуновым и Григорием Пашковым из команды 158 crew.
Массовый субботник в Юнтоловском заказнике.
2018
В «Буше» произошел ребрендинг: команда московского агентства «Супрематика» наложила трафареты в форме кофейных стаканчиков на стены петербургских зданий: с тех пор постеры, визитки, сувениры и упаковка «Буше» — исключительно в цветах и фактурах архитектуры Петербурга.
2019
Создатель «Буше» Олег Лега публикует на своей странице в Facebook «Манифест новой искренности».
«Киновинофест» в Севкабель Порту, крупнейший в России фестиваль спешалти-кофе и домашнего вина с возвратной тарой.
Проведение конференции «Зеленый бизнес. Живая планета», дискуссионной площадки для обсуждения экоинициатив, в ней участвовали урбанист Лев Гордон, директор по развитию ИКЕА в России Юлия Бунина и глава компании «ЭкоТехнологии» Анастасия Чижевская.
2020
Во время карантина «Буше» выпустил серию плакатов и футболок со словами поддержки петербуржцам («Это добром кончится», «Любовь и дружбу никакие карантины не отменят»).
Озеленение сквера на улице Марата в коллаборации с фондом «Зеленый Петербург», занимающимся озеленнием города.
-
Команда «Буше»
Это просто наша мечта: Петербург — город горожан, которые горой друг за друга. Выходит, и ваша тоже?
Я всегда считал, что в бизнесе местные должны коллаборировать с местными. Например, у нас была отличная акция с Нелли Недре (бренд NNedre), одним из самых экологичных дизайнеров Петербурга. Она шьет вещи из остатков кроя других вещей — полностью безотходное производство. Нелли сделала для нас серию худи и рюкзаков, которые мы вручили судьям фестиваля уличной и классической культуры «TRICK’a и зрелищ», проходившего в 2017 году.
Каким вы видите Петербург будущего?
Роман Певзнер. Мой Петербург будущего — это город, в котором есть место для развития каждого. Короче говоря, город будущего — город с будущим. И наши проекты — это вклад в развитие Петербурга: например, с недавнего времени активно работаем с новой командой Приморского парка Победы во главе с директором по развитию Ульяной Ким. Там запускается фудкорт под открытым небом, частью которого будут наши велорикши-киоски с кофе и выпечкой. Запускаем веб-сериал с добрыми историями, которые похожи на комедии Рязанова и Гайдая. Автор сценария — Анна Музыченко, жена Юры, солиста The Hatters. Его можно будет посмотреть на YouTube. А недавно мы открыли магазин «Город вопреки», в котором продаем футболки с символами Петербурга вроде Дворцового моста и слоганами, например, «Не Петербург, не Ленинград, а Питер» или «Любовь и дружбу мосты не отменят».
Кто главный по экологии в «Буше»?
Роман Певзнер. Раньше экологическими проектами в компании занимались все понемногу, у кого были на это силы и энергия. В 2019 году в «Буше появился отдел, посвященный бережному отношению к окружающей среде — им руководят Евгения Песьякова и Анастасия Сергеева, благодаря которым экологические дела пошли в гору. Сейчас наша команда постоянно анализирует показатели, чтобы печь ровно столько булочек, сколько нужно, и выстраивает работу так, чтобы минимизировать образование отходов. У нас в работе все ингредиенты, а остатки теста пускаем снова в производство. На предприятии персонал ходит в многоразовых тканевых бахилах и использует бумажные полотенца из вторсырья.
И мусор в офисе сортируете?
Роман Певзнер. И мусор! И не только в офисе, но и на территории всего производства. Мы сортируем макулатуру, стекло, стретч-пленку, пластик, тетрапак, крышечки. Средний показатель переработки по Европе — 60 %. У «Буше» в российских реалиях этот процент достиг 55 % — те цифры, которыми мы можем гордиться.
-
На Евгении: жакет Dries Van Noten (ДЛТ), платье Claudie Pierlot, свитер Sandro.
На Романе: куртка Marcelo Burlon, рубашка Balenciaga, лонгслив Heron Preston, брюки Burberry (все — ДЛТ)
Фото: Алексей Корзов
Свежий хлеб развозят по 53 петербургским пекарням, куда приходят тысячи людей — что изменилось там?
Евгения Песьякова. Честно говоря, изменения внутри компании стоили и мне, и всей команде меньших сил, чем в рознице. До пекарни торты доезжают в многоразовом контейнере, но потом мы вынуждены их индивидуально упаковывать для гостя. Я — сторонница того, чтобы между экологией и комфортом был какой-то баланс, поэтому сделали всю упаковку из перерабатываемых материалов — картона и пластика. На наших коробочках есть призыв к сохранению ресурсов и ссылка на карту Recycle map, где можно найти пункты для сдачи вторсырья в переработку. Мы заменили пластиковые приборы на деревянные с сертификатом FSC — он говорит том, что для производства товара была использована древесина из ответственных источников. Конечно, все, что одноразово, не есть хорошо, но для доставки мы предпочитаем наименьшее из зол.
Пандемия как-то помешала движению ваших проектов?
Евгения Песьякова. Ох, это моя боль. За месяц до коронавирусных мер мы запустили капшеринг — систему, при которой гость мог купить напиток в нашей многоразовой кружке, заплатив за нее залог. А после использования — сдать кружку в кафе, которое участвует в этом проекте, и получить назад свои деньги. Но! Сейчас Роспотребнадзор говорит «нельзя». Очень надеюсь, что ведомство не одобрит полный запрет на продажу напитков и продуктов в тару покупателей, и нам удастся вместе с нашими гостями минимизировать одноразовые отходы.
Быть экологичным бизнесом в России (еще и в год пандемии!) — это квест. Что самое сложное на этом пути от уязвимости к устойчивости?
Олег Лега. Самое сложное — это инертность, которая есть во мне и в окружении. Она говорит: «Пока нет другого способа — нечего рыпаться» — и это на 80 % правда. Мы находимся посередине между катастрофой и осознанностью. Нам всем нужны новые модели взаимоотношений, в которых каждый задумывается: «Как я могу существовать в этом мире, не причиняя ему вреда?» — когда «донкихотство» становится частью пространства, для которого не нужно преодолевать сопротивление.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.