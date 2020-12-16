Как Олег Лега и команда «Буше» воспитывают в себе и в петербуржцах осознанность, не забывая кормить тортами

Действующие лица:

Олег Лега — создатель и идеолог «Буше»

Евгения Песьякова — директор по проектам «Буше», самый экоосозннный человек в компании

Роман Певзнер — коммерческий директор и главный по реализации всех проектов «Буше»

Говорят, что любые изменения начинаются с изменения нашего сознания. Как прозрели вы?

Олег Лега. Я твердо убежден, что личность — часть поля, в котором мы же и обитаем. У меня есть любимая фраза: «Бизнес ищет там, где нет конкуренции, но при этом никто не летает на Марс» — ведь там просто нет жизни. Ты занимаешься практиками, бизнесом и чувствуешь уважение к пространству, которое заполняешь. Но если забирать из пространства и не восполнять — это эксплуатация, а не уважение. И вот однажды я наткнулся на сообщение одной нашей гостьи, некой Юлии: «Здравствуйте, а могли бы вы не использовать пластик №6?» Да, я и до этого много думал об окружающем мире. Но этот вопрос стал чем-то вроде последней капли: раз люди замечают то, какие типы пластика мы используем, значит, запрос на осознанность есть!

После этого и родился манифест о «новой искренности» — я написал небольшой текст о моих взглядах на жизнь и экологию, который стал философией не только «Буше», но и моей собственной жизни. В этом тексте я попытался донести мысль: экология и сознательность — это не про статистику или теоретические показатели. Это про наших детей, которым предстоит жить на огромной свалке, если именно мы не начнем работать над собой прямо сейчас. И важно осознавать: забота об окружающем мире — это не альтруизм, а забота в первую очередь о себе и своей семье. Сейчас я называю это вечной искренностью — и именно так сейчас живет каждый сотрудник «Буше».

Вы перестроили философию компании, поменяли бизнес-процессы. А как поначалу ваша команда реагировала на экологические нововведения? Как вы объясняли, что теперь «Буше» живет по-другому?

Олег Лега. Когда пришло время внедрять новые решения, совет директоров, и правда, задумался, как же все это донести до команды? Непонятно, поймут ли нас или засмеют — все же разные. Собрали мы народ в цехе и выступили: «Времена такие: теперь мы все будем сортировать отходы, а где возможно, их не образовывать». Угадаете реакцию? Были аплодисменты. У меня аж мурашки по коже, когда я об этом говорю.

Компания «Буше» в моем понимании особенная — про живое, настоящее. Наши сотрудники в соцсетях стали писать: «Я счастлива, что я работаю там, где обращают внимание». Понимаете, когда изменения тесно связаны с вашей жизнью, это перестает быть каким-то экологическим бредом. И да, чтобы не получить порцию негатива и не потерять людей, очень важно перейти в осознанное вовлечение. Полтора года назад мы для всей команды провели «Экомарафон»: рассказали о «новой искренности», о том, почему важно заботиться о планете, сортировать отходы, как общаться с гостями на эту тему. Сейчас каждый новый сотрудник компании проходит обязательный вводный курс, в котором есть отдельный блок про экологию. Теперь это просто часть работы.

Зачем вам нужны эти перемены? Ведь можно просто продавать вкусные булочки, радовать людей и наслаждаться жизнью.

Олег Лега. Если человечество пройдет точку невозврата — боюсь, наслаждаться жизнью и булочками придется недолго. В мире происходят ужасные вещи, и изменение климата для меня — действительно серьезная история. Многие говорят, что это хрень — я не лезу. Но у меня встречный вопрос: «А если не хрень, то что тогда?» Это как лотерея в страховой компании: со мной ничего не случится, но я страхуюсь. И люди находят безумно красивые способы это делать. Ко мне пришел один товарищ и стал рассказывать про свое дело: «Мы делаем органическое вино, а транспортировали его с помощью машин, из-за чего увеличивали свой углеродный след. Теперь для перевозки мы используем яхту». Мой главный вызов на сегодня — создавать красоту, через которую можно теснее разговаривать с обществом. Привлекать незаинтересованных и находить решения, которые отвечают потребностям современности.

От философии — к действию. Какими были первые экоперементы в «Буше»?

Роман Певзнер. Лет восемь назад мы осуществили программу энергосбережения, полностью заменив лампы накаливания на светодиодные. Свою воду мы начали очищать пять лет назад, за что в 2018 году получили знак отличия от Водоканала «Хрустальная капля». И все эти маленькие и не очень истории с самого начала были частью одной большой. «Буше» — это больше, чем пекарня. Экология — это только одна из составляющих. Мы занимаемся созданием бренда, который вдохновляет город, вдохновляется городом, становится одним из символов Петербурга. Например, во время первой волны пандемии мы выпустили плакаты и футболки с надписями «Все будет хорошо». Мы могли бы просто сидеть и депрессовать из-за того, что у нас упала выручка, но каждый в «Буше» понимал, что у Петербурга одна беда на всех, и в этой беде мы должны быть едины. Если эта акция сделала хоть одного человека счастливее — мы счастливы!