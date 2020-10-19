Леонид Довладбегян: «Это бизнес, который приносит людям в дом добро»

Леонид, в конце августа онлайн-гипермаркет Perekrestok.ru стал называться «Перекрёсток Впрок». Расскажите пожалуйста, почему понадобился ребрендинг и как новое название отражает вашу концепцию?

Смотрите, на рынке работают магазины разной площади — от небольших магазинов у дома до гипермаркетов. Последние находятся обычно на выезде из города, но там широкий ассортимент. А в маленький магазин у дома удобно забежать ненадолго, но выбор там небольшой. В онлайне сложилась похожая история. Есть сервисы, которые привозят за полчаса, но выбор товаров ограничен, а есть большие и ассортиментные, как наш. Наша миссия так и называется — закупка впрок. О таком сервисе просили наши клиенты: чтобы делать крупные покупки, удовлетворяющие все потребности на неделю-две, и не таскать тяжелые продукты — воду, корм для домашнего питомца, бытовую химию. Это все так называемые low involvement goods*, или, по-простому, boring goods, то есть «скучные товары». Без них не обойтись, но вникать в покупки не хочется — хочется, чтобы просто все это оказалось дома, чтобы товары привез курьер, который будет хорошо одет, которого можно пустить в дом. Наши курьеры, точнее водители-экспедиторы, даже иногда доносят товар до холодильника. Мы долго думали, какое выбрать название для нашего суббренда в зонтике «Перекрёстка», и решили, что «Перекрёсток Впрок» — это лучшая идея. «Впрок» — хорошее русское слово, которое означает большую, ассортиментную, достаточно дешевую закупку. Впрок покупают, чтобы дома был запас. И мы считаем, этот бренд прекрасно отражает наше CVP**, то есть то, что мы предлагаем клиенту.