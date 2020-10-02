Как в Петербурге люди с особенностями делают каши быстрого приготовления

Потом нам и вовсе отказали в каких-либо связях. Говорили «Не сейчас», «позже», а от коллег из другой организации я узнала, что на нас написали анонимку в прокуратуру. После прямого вопроса администрация дала мне ее почитать — конечно, там была написана полная ерунда, что-то про подрывы авторитета Российской Федерации и то, что наши волонтеры выманивают у проживающих деньги. Было очень обидно, ведь мы находили нашим подопечным шахматы, книги, шарфы на зиму, всегда устраивали застолья. Ничего из анонимки не подтвердилось, но администрация и раньше холодно к нам относилась, а это стало последней каплей. Сказали, что даже те прогулки, которые я проводила много лет, стали неинтересны — я поняла, что меня пытаются выдавить. Мне до сих пор звонят друзья из ПНИ, с которыми я гуляла, но, к сожалению, мне не дают с ними даже просто встречаться.

Как нашлись новые сотрудники с особенностями

После отказа интерната нам обеим было тяжело, какое-то время мы еще надеялись, что рано или поздно нам снова разрешат работать с теми же людьми. Но потом я поняла, что главная цель проекта — дать возможность работать тем, у кого ее нет. Я познакомилась с проектом «Пространство радости» для подростков и молодых людей с особенностями развития. Там я сделала презентацию «Между нами» и оттуда ко мне пришло сначала шестеро ребят. В итоге осталось на постоянную работу трое — мы сотрудничаем уже год. Они работают два раза в неделю по три-четыре часа.

Эти ребята иначе мыслят: хуже ориентируется в пространстве, им сложно понять чужие чувства, многие вещи им приходится объяснять и уточнять, точно ли они поняли суть. Для них важно постоянство — в этом смысле карантин нам сильно повредил, многому их пришлось обучать заново.

Им нравится работать — я вижу, с какой гордостью они отвечают на звонки родственников «Я на работе». Среди их круга общения работать — это очень круто, статусно. И деньги, какие бы они ни были, для них важны — мы всегда выдаем им наличку, потому что им нужно пощупать свою зарплату, ощущать, что в кошельке есть личный заработок. Несмотря на то, что после карантина им стало сложнее вливаться в процесс, они постоянно названивают, спрашивают, когда можно выйти на смену в следующий раз, им не хочется сидеть дома.