Петербургский проект «Между нами» производит полезные быстрозавариваемые каши, которые можно съесть прямо на ходу. А делают их люди с особенностями — три сотрудника, регулярно получающие зарплату. Создательница проекта Аля Федосеева рассказала «Собака.ru» о проблемах развития инклюзивного бизнеса в Петербурге и о том, почему она была вынуждена перестать сотрудничать с психоневрологическими интернатами.
Как в Петербурге люди с особенностями делают каши быстрого приготовления
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Создательницы проекта Аля Федосеева (справа) и Ирина Шеремет
Про опыт взаимодействия с людьми с особенностями
Еще в 17 лет я начала волонтерить в доме-интернате для детей с особенностями — в благотворительной организации работала моя мама. Потом регулярно гуляла с людьми из психоневрологического интерната в Пушкине. Это была небольшая инициатива: я собрала волонтеров и по выходным мы водили взрослых с психическими расстройствами в парки, на пикники, на концерты и даже устраивали представления в самом интернате — все, разумеется, бесплатно. Это длилось четыре года.
Как родилась идея проекта
Идея родилась в 2018 году, но официально проект зарегистрирован год назад. В ПНИ есть сообразительные и добрые люди, которые ничем не занимаются. Совсем крошечный процент подопечных интерната работает. Я задумала сделать проект, в котором они могли бы трудиться. Можно, конечно, договориться с уже существующими предприятиями, но мне казалось, что это сложнее — нужно готовить работодателя и будущих коллег, многое им объяснять. Я решила, что так как я уже знаю все их особенности, лучше запустить что-то самой. Сразу мне захотелось, чтобы проект был связан с едой.
Вместе с моей подругой и соосновательницей «Между нами» Ирой Шеремет мы попали в акселератор «Начни иначе», там три месяца нас учили всем премудростям предпринимательства. Наш главный запрос был — определиться с продуктом. Мы пробовали все: брали подопечных из интерната, ехали к моим друзьям, у которых была большая кухня, и готовили пироги, марципаны, леденцы, капкейки. Но у нас были ограничения: мы две мамы с маленькими детьми, явно не могли заниматься проектом 24 на 7. Решили, что нам нужен продукт долгого хранения, чтобы было время понять, как его продавать, найти целевую аудиторию.
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Аля и сотрудники «Между нами»
На акселератор мы ехали в Москву на поезде, у меня были проблемы с животом, а у моей подруги была привезенная откуда-то каша. Но в ней не было ложки, а кондуктор спал. И мы подумали, что вместе с ложкой это был бы идеальный вариант для производства. Мы в тот момент из-за нехватки времени питались на бегу, не регулярно, и не хватало перекуса, который при этом был бы здоровым и полезным.
Мы определились с концепцией и узнали у знакомых поваров, какие ингредиенты можно заваривать в кипятке. Накупили их и несколько дней смешивали, записывая удачные сочетания. Выбрали два варианта: один — бананы, финики, курага, другой — кускус с овощами. Решили, что ложка должна быть внутри, чтобы кашу можно было заварить где угодно. Нашли знакомого дизайнера, который смог сделать этикетки — сначала просто писали название и состав маркером на упаковке. Продавать каши на ярмарках начали в декабре 2018 года.
Как началось и почему закончилось сотрудничество с ПНИ
На этом этапе мы сняли площадку, привозили туда трех-четырех человек из ПНИ №4 в Пушкине. Они засыпали ингредиенты, клеили наклейки — конечно, под нашим присмотром. А потом мы увозили их обратно, так как были за них ответственными. Все это было на словесных договоренностях — руководство интерната просило об этом особо не распространяться и расценивало нашу деятельность как трудотерапию, вероятно, не особо веря, что мы будем их трудоустраивать. В какой-то момент нам запретили фотографировать лица ребят — хотя в то же время наши фотографии висели у них на стендах. Несмотря на три года регулярного проведения прогулок, отношения ухудшались. Директор при личных встречах допрашивал меня, не сотрудничаем ли мы с другими организациями против ПНИ.
Потом нам и вовсе отказали в каких-либо связях. Говорили «Не сейчас», «позже», а от коллег из другой организации я узнала, что на нас написали анонимку в прокуратуру. После прямого вопроса администрация дала мне ее почитать — конечно, там была написана полная ерунда, что-то про подрывы авторитета Российской Федерации и то, что наши волонтеры выманивают у проживающих деньги. Было очень обидно, ведь мы находили нашим подопечным шахматы, книги, шарфы на зиму, всегда устраивали застолья. Ничего из анонимки не подтвердилось, но администрация и раньше холодно к нам относилась, а это стало последней каплей. Сказали, что даже те прогулки, которые я проводила много лет, стали неинтересны — я поняла, что меня пытаются выдавить. Мне до сих пор звонят друзья из ПНИ, с которыми я гуляла, но, к сожалению, мне не дают с ними даже просто встречаться.
Как нашлись новые сотрудники с особенностями
После отказа интерната нам обеим было тяжело, какое-то время мы еще надеялись, что рано или поздно нам снова разрешат работать с теми же людьми. Но потом я поняла, что главная цель проекта — дать возможность работать тем, у кого ее нет. Я познакомилась с проектом «Пространство радости» для подростков и молодых людей с особенностями развития. Там я сделала презентацию «Между нами» и оттуда ко мне пришло сначала шестеро ребят. В итоге осталось на постоянную работу трое — мы сотрудничаем уже год. Они работают два раза в неделю по три-четыре часа.
Эти ребята иначе мыслят: хуже ориентируется в пространстве, им сложно понять чужие чувства, многие вещи им приходится объяснять и уточнять, точно ли они поняли суть. Для них важно постоянство — в этом смысле карантин нам сильно повредил, многому их пришлось обучать заново.
Им нравится работать — я вижу, с какой гордостью они отвечают на звонки родственников «Я на работе». Среди их круга общения работать — это очень круто, статусно. И деньги, какие бы они ни были, для них важны — мы всегда выдаем им наличку, потому что им нужно пощупать свою зарплату, ощущать, что в кошельке есть личный заработок. Несмотря на то, что после карантина им стало сложнее вливаться в процесс, они постоянно названивают, спрашивают, когда можно выйти на смену в следующий раз, им не хочется сидеть дома.
Прибыль
Прибыли проект пока не приносит и на самоокупаемость выйти тяжело, к этому мы стремимся, но пока у нас еще остались деньги с гранта, который мы получили. Сейчас наши каши можно найти в пяти кофейнях, двух zero waste магазинах, одном йога-центре и одном ларьке. Но поток покупателей снизился в кофейнях, а у нашей продукции — тем более. Поэтому мы сейчас ищем новые каналы продаж.
Фото Юлия Сафиханова
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