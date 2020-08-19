Зачем шеф-кондитер FermA Кузьма Ложников (те самые булочки со сливками!) ушел из компании и открыл свою кондитерскую

Ты проработал в компании White Group на позиции шефа-кондитера шесть лет. Отвечал за четыре производства, которые снабжали два ресторана «Ферма» и семь одноименных кондитерских огромным ассортиментом. Хорошая зарплата, надежная компания, амбициозная должность. Почему ты ушел?

На мне и правда было большое производство: так или иначе ассортимент включал три десятка пирожных, пятнадцать тортов, линейка хлеба, конфеты. Я очень ответственный человек, но в последние годы уставал от потока и одинакового, в общем-то, ассортимента. В основной своей массе люди хотят чего? Наполеон, эклер, медовик. Малиновый рулет. И они будут хотеть это всегда. Самое сложное — изо дня в день надо выдавать ровное качество изделий.

Мне все знакомые, коллеги, друзья давно говорили, что у меня должен быть свой бизнес. Я долго шел к этому шагу. У меня была достойная зарплата, ко мне с большим уважением относилось руководство. Работа в «Ферме» мне дала колоссальный опыт и уверенность в себе. Я очень благодарен за это моим руководителям, они меня много чему научили. Но морально уходить я был не готов. Карантин подтолкнул — я понял, что вот он, тот самый момент, когда надо развивать свой личный бренд.