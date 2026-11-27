POOOL Bistro

Новое меню в шампань-бистро Владимира Чистякова! На закуску — риет из скумбрии с песто из укропа и сэндвич с тартаром из говядины и черной икрой. Среди горячих блюд — суп с говяжьей щекой и полбой, пирог с ягненком и топинамбуром, треска с чечевицей и рибай. Гребешки теперь подают с кремом из капусты, копченой грудинкой и соусом из белых грибов, а сибас — с томатным соусом. Вау-десерт: мороженое из белых грибов.

ул. Фонтанная, 1