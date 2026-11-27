Фестиваль сыра, вечеринка с суши-тортом, гадания на кофейной гуще и гастропрогулка по дому Бадаева — в свежем выпуске ресторанного дайджеста рассказываем, чем заняться на выходных.
Maison Rouge
Нарядный ресторан итало-французской кухни на Конюшенной площади отмечает год жизни. В пятницу, 27 ноября с 20:00 до 23:30, тут прогремят диджей-сеты от резидентов, вокальные выступления, перфоманс от танцоров балета. Ровно в полночь на сцену выйдет Антон Севидов (основатель и фронтмен Tesla Boys) с премьерой авторского шоу. Поднимем бокал!
Конюшенная пл., 2Г
БРОД × ДК «Суббота»
Скажите «сыыыр»! 28 ноября с 12:00 до 18:00 сыроварня и пекарня БРОД проведет Моцца Фест в дачном клубе «Суббота» в Комарово. В течение дня ребята будут делать моцареллу и буррату на глазах у гостей: прогревать и вытягивать сырную массу, формовать моцареллу и наполнять буррату страчателлой. В 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут сырные лекции от шеф-сыровара Александра Малютина. В планах спешл-меню и выездная лавка БРОД с фирменными сырами и свежей выпечкой.
Посёлок Комарово, Кавалерийская улица, 4/4И
«ЮИ»
Семейное азиатское кафе от создателей «Дома Культуры и Отдыха ЮИ» отмечает семь лет! Праздновать будут в субботу 28 ноября: стартуют в 18:00 на Стрельнинской с диджей-сетами от друзей, блюдами из самого первого меню (куриные крылья, фреш роллы и капуста в кокосе) и суши-тортом. Продолжение последует в уже новом доме команды на Карповке, где организуют сразу два танцпола. Вечеринка начнется в 22:00, вход по билетам.
ул. Стрельнинская, 2б; наб. Карповки, 5к36
Animals x gaby bistro
В воскресенье, 29 ноября с 10:00 до 13:00, команда Animals будет готовить завтраки в гостях у gaby bistro. Шеф-повар Борис Кондратьев привезет три утренние тарелки из меню Animals: фирменную «завтрачную» тарелку, тарелку сморреброд и английский завтрак. К кофе — маковая булочка, ватрушка с хурмой и шоколадный баскский чизкейк. Встреча станет первой частью обмена между командами: следом шеф gaby Мансур придет в Animals с ответным бранчем. Дату и меню объявят отдельно.
наб. реки Карповки, 31к1
Von Witte
План-капкан для уютного вечера в Петербурге: поужинать в баре «Фон Витте» в бельэтаже «Гранд Отеля Мойка 22». Бренд-шеф Николай Хвалынский подготовил особое зимнее сет-меню: креветки в тесте катаифи, фиш-энд-чипс, сэндвич «Рубен» с пастрами, хашбраун с жемчужно-розовой карельской форелью, деревенской сметаной и малосольным огурцом. Стоимость «Зимнего сета горячих закусок для хорошей компании» — 5 200 руб. К нему в пару берем светлый лагер в классическом немецком стиле «мюнхенский хеллес» (это мэтч!).
набережная реки Мойки, 22
POOOL Bistro
Новое меню в шампань-бистро Владимира Чистякова! На закуску — риет из скумбрии с песто из укропа и сэндвич с тартаром из говядины и черной икрой. Среди горячих блюд — суп с говяжьей щекой и полбой, пирог с ягненком и топинамбуром, треска с чечевицей и рибай. Гребешки теперь подают с кремом из капусты, копченой грудинкой и соусом из белых грибов, а сибас — с томатным соусом. Вау-десерт: мороженое из белых грибов.
ул. Фонтанная, 1
«Индиго»
Встречаем нового шефа отеля «Индиго»! К осенне-зимнему сезону Артур Самигуллин глобально обновил меню ресторана «Вино и Вода»: пробуем каштановый суп с копченой уткой (маст-хэв!), татаки из тунца с грейпфрутом и томатами, утиную грудку с полбой и белыми грибами в винном соусе, риет из подкопченого лосося с тапенадом из оливок кальмата и многое другое.
ул. Чайковского, 17
«Праздник Шоколада» в «Брусницыне»
28 и 29 декабря идем на «Праздник Шоколада» в «Брусницын Холл», чтобы пробовать необычные плитки, крафтовые десерты, сыры и ремесленную еду. Здесь можно будет узнать, какой путь проходит какао-боб, прежде чем стать плиткой. В субботу в 17:00 шоколатье Виктория Дим поведует историю шоколада в Петербурге в формате лекции, а в воскресенье миллиардер и лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажет, как выстроить и масштабировать ресторанный бренд. Гадания на кофейной гуще, битва кондитеров, шоколадный шопинг — тоже в планах!
Кожевенная линия, 30
D.O.M. AKYAN ÇAVA
29 ноября в 12:00 команда самых нарядных вечеринок Çava Disco приглашает познакомиться с историей дома Бадаева и своими гастро-проектами в стенах отеля Akyan. План грандиозный: начать утро с итальянского бранча в Mia Strada, послушать винил и выпить апероль; затем — заглянуть в Harry Not Original Pub на пинту пива и футбольный матч; после «опрокинуть» настойку в баре «Витя» на русском столе (прямо в парадной) и завершить маршрут инжирным негрони в Chez Serge.
ул. Восстания, 19
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