Плов на исторической даче, день рождения старейшего винного бара, бранч-лото с гидом из рилсов, предновогодний стол (фальстарт!) и открытие лектория в ресторане — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
MEGUmi
20 ноября с 19:00 до 23:00 Юта Инагаки — шеф-бармен и совладелец первого московского Butler The Japanese Bar, победитель международных коктейльных турниров в Гонконге и Великобритании — представит свои спешлы и сыграет виниловый DJ-сет в ресторане при Lotte Hotel St. Petersburg. Хозяева и гости подготовили совместное гастроменю японской кухни со специально составленным к нему сетом коктейльных пейрингов: оригинальные кукуруза и спаржа MEGUmi с цитрусовой Paloma, кани-ролл с коктейлем Il Cacciatore, хрустящие креветки «Канзури» с выдержанным Manhattan, гедза с мраморной говядиной вагю с Blue Cheese Martini, крем-брюле с матчей в компании Caffè Corretto.
пер. Антоненко, 2
Загородный клуб «Скандинавия»
Едем на фэнси-дачу за горячим пловом с бараниной! В эту субботу, 21 ноября в 14:30, шеф местного ресторана «Дача Брассери» Александр Тиханов приготовит его на костре прямо под открытым небом. К щедрой порции плова подадут комплимент от заведения в виде шота водки; а также пирожки с капустой, яблоком и мясом.
г. Сестрорецк, ул. Парковая, 16литД
Do Immigration
Винный бар Do Immigration прожил несколько жизней (построил мост, обзавелся и распрощался с верандой, сменил название и вернулся к прежнему) и разменял 13 лет! Праздновать будут 29 ноября с 18:00 — обещают блестки, игристое, фирменный коктейль на основе белого вина с трюфелем и фиалковым ликером. За музыку ответят диджеи Cvetan и Sneaky Kot. А уже 22 ноября тут откроется «Выставка номер 13», где куратор Егор Лебедев предложит взглянуть на бар как на автономную арт-институцию.
ул. Восстания 24/27, второй двор, пространство «Флигель»
«Зайцы»
Бранч-лото устроят в музыкальном ресторане Алексея Раппопорта. 22 ноября в 13:00 петербургский гид, историк и создатель популярного проекта «Под лаком» начнет воскресенье с азартом: под увлекательную игру в лото (каждый выкрикнутый номер превратится в маленькое шоу!). Самым удачливым подарят призы.
Каменноостровский пр-т, 10
Tondo
Итальянскому ресторану Антона Исакова — два года! Праздновать будут уже в это воскресенье: 22 ноября в 13:00 подадут велком-дринк (от игристого до домашнего пунша), а к 19:00 вынесут праздничный тирамису и предложат задуть свечи всем вместе! С 17:00 до 19:00 в гости к Исакову приедет музыкальный директор проектов Catch 22 и Blum Женя Литвяк, который поставит любимые пластинки в стиле экзотик-диско. Еще будет беспроигрышная лотерея и цветочная станция.
ул. Большая Зеленина, 18
«Министерство Вкусовой Промышленности»
Новогодний стол в советском стиле накрывают (уже!) в «М. В. П.» на Петроградской стороне. Новый шеф Геннадий Королев, переехавший из Хабаровска (работал в приморском ресторане Main Wine), собрал в новом меню щи из квашеной капусты, уху по-министерски, домашние котлеты с толченкой, лукошко пирожков, холодец по ГОСТу, оливье с колбасой или языком. Встречаем также шаверму на тарелке и фаршированные крабовые палочки (да!). Для компаний добавили блюда в стол: набор из горячих и закусочных бутербродов с колбасой и сыром, салом, сельдью и шпротами.
ул. Ординарная, 4
Праздник французского вина
Масштабный праздник устроили на этой неделе рестораны Петербурга в честь праздника молодого французского вина божоле (его пьют сразу, не дожидаясь выдержки!). BRASSERIE by ACADEMIA, Sea Signora, FRESA, KIRA, Mon ChouChou, ZAZAZU и Stroganoff Steak House подготовили спешлы с особыми позициями (меню действуют до 22 ноября). К примеру, в Kira открывают бутылки того самого божоле и сочетают его с тартаром из говядины с черным трюфелем, тигровыми креветками по-гречески, стейком бавет с бок-чой и перечным соусом. Во французской брассери ACADEMIA — подают к вину ассорти французских сыров, а в ресторанах Антонио Фреза шумно откупоривают бутылки яркого и фруктового.
«Жером»
26 ноября в 19:00 ресторан «Жером» совместно с «Крестецкой строчкой» устраивают ужин, посвященный драматургу и врачу Антону Павловичу Чехову. Вечер проведет телеведущая Дарья Александрова: она не только расскажет о Чехове и его произведениях, но и прочитает несколько небольших рассказов. Чехов был человеком тонкого вкуса и отлично разбирался в еде, поэтому в меню ужина (с винным сопровождением) войдут блюда, которыми Антон Павлович «угощал» своих героев и которые предпочитал сам: равиоли с белыми грибами, утиная грудка с вишней и топинамбуром, теплая галета с вишней и ванильным мороженым, чай из самовара. Стол накроют именным текстилем «Крестецкой строчки» из коллекции «Чехов» — это красиво!
ул. Большая Морская, 25
«ФЛО»
Новый ресторан на правом берегу Невы запускает цикл «Петербург за одним столом» с разговорами о столовом этикете. 26 ноября в 19:00 здесь пройдет первая встреча с экспертом Валентиной Хлистун: собравшимся расскажут о правилах поведения за столом — от использования приборов до особенностей ресторанного этикета в разных странах. Шеф-повар Кирилл Игнатов подготовит специальное меню из пяти подач: тарталетки с красной икрой, сахалинский гребешок с тыквой и трюфельным понзу, пате фуа-гра с абрикосовым конфитюром и облепиховым сиропом, филе говядины с картофельным гратеном и соусом из трав, ганаш малина-жасмин.
ул. Стахановцев, 1/1
«МАРЬЯ Виллы и СПА»
28 ноября в 19:00 в гастробаре курорта «МАРЬЯ Виллы и СПА» пройдет ужин «Карелия 2.0. Путь из варяг в греки»: шеф Максом Мингачевым продемонстрирует, как менялись вкусы и кулинарные традиции от берегов Балтики до Константинополя. Гастротрип начнется в Бирке с паштета из утиной печени на ржаном чипсе, продолжится в Старой Ладоге копченой осетриной с зерновой кашей, приведет в Смоленск к зельцу из кабана со смоленскими лапунами и в Киев — к пельменям из днепровской щуки с маринованной репой. Финальная точка — Константинополь с десертом из фисташкового крамбла, греческого йогурта и брусники.
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское 60.673757, 30.138383
«Блок»
Команда ресторана «Блок» запускает собственный лекторий в честь дня рождения Александра Блока. Первое историческое чаепитие с лекцией «Александр Блок. Рыцарь в поисках Прекрасной Дамы» пройдет уже 28 ноября в 13:00. Искусствовед Полина Федорова расскажет, кто стоял за образом Прекрасной Дамы, почему лучший друг поэта стал его соперником и что мистического было в смерти Блока, а также прочитает его стихи. Все соберутся за общим столом в зале «Мезонин», к чаю и ягодным морсам подадут угощения от шеф-повара Евгения Зубова. Бронирование по телефону +7 (812) 415-40-40.
ул. Потемкинская, 4
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