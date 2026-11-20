«Жером»

26 ноября в 19:00 ресторан «Жером» совместно с «Крестецкой строчкой» устраивают ужин, посвященный драматургу и врачу Антону Павловичу Чехову. Вечер проведет телеведущая Дарья Александрова: она не только расскажет о Чехове и его произведениях, но и прочитает несколько небольших рассказов. Чехов был человеком тонкого вкуса и отлично разбирался в еде, поэтому в меню ужина (с винным сопровождением) войдут блюда, которыми Антон Павлович «угощал» своих героев и которые предпочитал сам: равиоли с белыми грибами, утиная грудка с вишней и топинамбуром, теплая галета с вишней и ванильным мороженым, чай из самовара. Стол накроют именным текстилем «Крестецкой строчки» из коллекции «Чехов» — это красиво!

ул. Большая Морская, 25