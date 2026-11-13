Вход через шкаф, фехтование на батонах и террин из кабана: главные гастрономические события недели

Nola Jazz Bar x Kuznyahouse

Kuznyahouse совместно с сообществом «Мыльный Пузырь» запускает серию поп-апов «OFF SEASON: ВРЕМЕННО» — встречи с командами ресторанов, которых ещё или уже нет на карте города! Первым гостем станет Nola Jazz Bar. Уже сегодня, с 19:00 до 01:00 (или дольше!), в пространстве Hidden дебютирует бар от команды «Следуй за кроликами». В сентябре 2026-го Nola съехал с помещения на Волынском (сейчас команда ищет новый дом). Центром поп-апа окажется бар с фирменными коктейлями, устрицами и закусками (бриошь с крабом и бенье с черной икрой!). За джазовое звучание ответит арт-директор Kuznyahouse музыкант Кирилл Сергеев: гастроли Nola распространятся и на «Чайную комнату», где организуют танцпол! Такие же встречи с командой Nola пройдут 14, 20, 21 и 27 ноября.

наб. Адмиралтейского канала, 2