Вход через шкаф, фехтование на батонах и террин из кабана: главные гастрономические события недели

Фестиваль пива, поп-ап новоорлеанского джаз-бара и омакасе-ужин в японском ресторане — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Nola Jazz Bar x Kuznyahouse
Kuznyahouse совместно с сообществом «Мыльный Пузырь» запускает серию поп-апов «OFF SEASON: ВРЕМЕННО» — встречи с командами ресторанов, которых ещё или уже нет на карте города! Первым гостем станет Nola Jazz Bar. Уже сегодня, с 19:00 до 01:00 (или дольше!), в пространстве Hidden дебютирует бар от команды «Следуй за кроликами». В сентябре 2026-го Nola съехал с помещения на Волынском (сейчас команда ищет новый дом). Центром поп-апа окажется бар с фирменными коктейлями, устрицами и закусками (бриошь с крабом и бенье с черной икрой!). За джазовое звучание ответит арт-директор Kuznyahouse музыкант Кирилл Сергеев: гастроли Nola распространятся и на «Чайную комнату», где организуют танцпол! Такие же встречи с командой Nola пройдут 14, 20, 21 и 27 ноября.
наб. Адмиралтейского канала, 2
«Лузеры»
Уже сегодня в 20:00 на Казанской улице официально откроется винтажный бар «Лузеры» (заметно прибавив в квадратных метрах с момента технического запуска 13 месяцев назад) — с американским бильярдом, пинг-понгом, детройтской пиццей и секретной комнатой под названием «Квартира», куда можно попасть через шкаф! Открытие отметят турниром: 15 ноября тут пройдут соревнования по бильярду и пинг-понгу, а в другие дни ребята также планируют играть в покер и проводить сражения по шахматами и нардам.
ул. Казанская, 21
«На вина!»
Винный бар в Петроградском районе разменял десять лет! 14 ноября в 20:00 тут собираются «все свои», чтобы сделать сабраж, чокнуться бокалами и попробовать магнумы, которые таятся на полках бара с самого начала. За музыку ответят диджеи, а на улице разожгут горелки, чтобы было тепло как летом. Чирс!
Кронверский пр., 65
«Кафе на Хлебозаводе»
В кафе с модными завтраками и вау-булками появилась пицца в нью-йоркском стиле 40см! В меню — три вида пиццы: с маринованными грибами и трюфельным маслом, грушей и горгонзолой, ндуей и чоризо с медом. Готовят только по четвергам, с 17:00 до 22:30.
ул. Барочная, 4А
«КИДО»
Добрая инициатива! В честь 25-летия сеть ресторанов японской кухни запустила благотворительную акцию в поддержку фонда «Центр реабилитации ребенка». Во всех заведениях появился специальный ролл «Мегуми»: часть выручки от его продажи направят на помощь детям с церебральным параличом — а именно, на оплату реабилитации (курсы массажа, лечебной физкультуры, занятия с логопедом, изготовление ортопедической обуви). Акция продлится до конца года. А уже в это воскресенье, 15 ноября в течение дня, во всех ресторанах будут встречать гостей игристым (а на Зеленина подадут праздничный торт!).
Московский пр., 177; Полюстровский пр., 84А; ул. Большая Зеленина, 31; Суворовский пр., 51
«Полярники»
Встречаем новый ресторан арктической кухни «Полярники»! Запустила проект Светлана Козейко — экс-шеф проекта «Мурманчане» (номинанты премии «Что где есть в Петербурге» в 2023, 2024 и 2026 годах). Идем на морских ежей, мурманских гребешков, сугудай из якутского муксуна, олюторскую сельдь, арктическую сливочную уху с лососем, оливье с кальмаром и тот самый беляш с томатной помакухой.
ул. Правды, 5
«Настоящая выдержка»
Всем пиво! 14 ноября в «Чаплин Холле» пройдет фестиваль-дегустация выдержанных сортов пива, сидра и медов. В планах — бутылки-шедевры от 30 пивоварен, медоварен и традиционных сидроделен со всей страны: имперские стауты, балтийские портеры, бельгийские ламбики, выдержанные сидры и многое другое. Фестиваль пройдет в формате безлимитной дегустации в рамках двух субботних сессий: в 12:00 и 17:00.
Пироговская наб., 5/2
«Сдобный рынок» в Севкабель Порту
14-15 ноября (11:00-22:00) в Цехе Севкабель Порта пройдет «Сдобный рынок» выходного дня от команды «Они пожрать любят». В одном месте соберутся люди, знающие толк в выпечке. Обещают знакомство с пекарями и кондитерами, а на прилавках — хрустящие круассаны и пироги с разными начинками. 15 ноября с 13:30 до 17:30 прогремит кофе-рейв, а с 12:00 до 13:30 — фехтование на батонах (да!).
Кожевенная линия, 40
«Скандинавия»
День у бассейна вопреки погоде! Загородный курорт «Скандинавия» приглашает в баню, бассейн, ресторан или СПА-центр без проживания. По будням (в дни низкой загрузки) можно приехать в банный комплекс с 10:00 до 18:00, а также в бассейн и джакузи с 10:00 до 21:00. Температура воды в открытом бассейне +28°С, в джакузи — +37°С. Мерзнуть не придется! А до 15 декабря включительно «День у бассейна» можно купить на воскресенье, а всю его стоимость использовать как депозит в ресторанах «Скандинавии».
г. Сестрорецк, ул. Парковая, 16
jidai
Дебютный омакасе-ужин (сезонный сет на 17 подач!) пройдет 17 и 18 ноября в ресторане японской кухни jidai. Шефы Михаил Чагай и Георгий Сан проведут ужин в три захода: один в первый день и два во второй. Подачи будут собирать на глазах у гостей, а меню вечера раскроют только в процессе (доверьтесь шефам!). Каждый ужин рассчитан на шесть мест за raw-баром. Бронирование: +7 (921) 111-16-61.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Charlie
Держим курс на морепродукты! Шеф Юрий Манчук представил осеннее обновление в стенах ресторана Charlie. На старт — сашими из тунца в понзу с томатами и сицилийскими перчиками пеперончини; плато лангустин на пару со сливочным маслом. В стиле Surf and Turf (мэтч мяса и морепродуктов) — тартар из говядины с угрем, трюфельным унаги и эстрагоном. На горячее — спинка трески с топлёными сливками и кальмаром, паста с лангустинами и рукколой и согревающий чаудер на крабовом биске с сашими из лосося.
наб. канала Грибоедова, 54
«МАРЬЯ Виллы и СПА»
21 ноября в 19:00 в гастробаре загородного курорта пройдет гастрономический ужин «Божоле-нуво» с бренд-шефом и основателем ресторана Mon Chou Chou Дмитрием Решетниковым. Будет большой стол с молодым французским вином и разными закусками: террином де кампань из кабана, оленя и гуся; яйцами под майонезом с трюфелем; салатом с серебристыми анчоусами. На экваторе вечера подадут жульен из гребешка и запеченную целиком курицу с лимоном (шеф приготовит ее перед гостями!). В финале трапезы — финансье с красным вином, инжиром и ванильным мороженным. Бронирование: +7 (812) 565-64-44.
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, территория Ягодная вилла, зд. 1 (оз. Суходольское).
J’PAN
Японский праздник наблюдения за красными кленами «момидзи» отмечают в японском бистро на Некрасова. По этому случаю до конца ноября пробуем блюда из спешл-меню: бенто с уткой и соусом хойсин, рамен с крабом, карри-паны с говядиной и моцареллой. Хэдлайнер — десерт кои, который в точности повторяет карпа: здесь мусс из белого шоколада, крем с кленовым сиропом и начинка из пряной груши с ванильным кранчем. При подаче рыбку поливают соусом из белого шоколада с анчаном.
ул. Некрасова, 37/20
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