Ризотто на шампанском, эскарго и пан пердю: главные гастрономические события недели

ÇAVA DISCO

Самая нарядная вечеринка города прогремит уже 13 ноября с 21:00! В этот раз AKYAN Hotel превратится в гранд-кабаре в эстетике Мулен Руж. Три этажа, несколько сцен, более 20 артистов и 15 барных поп-апов; а еще бархат и перья (куда же без них!?). В музыкальном лайн-апе — бессменные резиденты; гости из Петербурга и Москвы, Тель-Авива и даже из Сан-Паулу. За диджейский пульт встанут Антон Севидов (Tesla Boy), Jax, Dietlove, Nick Brown, Stoliarova, Hamlet Movsisyan, Engage, Vibe Masta и многие другие. В номерах отеля разливать напитки и развлекать танцующих будут горячо любимые городу команды: «Русская Рюмочная №1», бар «48 стульев», ¡Por favor!, «Октав», «Пузыри и Псы» и не только. Погадать на таро и заглянуть в парфюмерный салон — звучит как план.

ул. Восстания, 19