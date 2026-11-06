Ризотто на шампанском, эскарго и пан пердю: главные гастрономические события недели

Бурлеск в парадной, бутылка вина в подарок, самая нарядная вечеринка города и ужин с лекцией о французском этикете — рассказываем, где есть, пить и танцевать в ближайшие дни.
Itameshi
В конце октября шеф-сомелье Сергей Калинин стал победителем премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Лучший концепт-сомелье» — по этому случаю весь ноябрь в итало-японском ресторане Алексея Алексеева (при заказе от 5000 рублей) вручают праздничную бутылку вина на выбор. Нам такое по душе!
ул. Ташкентская, 6к2
«Русские Музыкальные Сезоны» х «Гранд Отель Европа»
С 1 по 9 ноября «Русские Музыкальные Сезоны» и «Гранд Отель Европа» представляют гастро-музыкальную коллаборацию. Шеф-повар отеля Денис Соболев создал специальное меню из четырех перемен. До или после концерта в Особняке Половцова — отправляемся в кафе «Мезонин» при отеле пробовать сет: индейку конфи с муссом из артишоков, томленый говяжий язык с перловкой и соусом из печеного лука, пончик с томленым яблоком и соусом из брусники. Билеты на концерт и ужин — на сайте «Русских Музыкальных Сезонов».
ул. Большая Морская улица, 52; ул. Михайловская, 1/7
Бар «Витя»
Самый вайбовый бар в парадной празднует четыре года! По такому случаю закатывают два дня грандиозных вечеринок, пропитанных вампирским духом и сагой «Сумерки». 6 и 7 ноября с 18:00 обещают бурлеск в парадной, торт, свечи и шум до рассвета. В то же время в баре-квартире Вэя Цзя этажом выше презентуют азиатскую коктейльную карту. Уже 12 ноября в «Витю» с гостевой сменой приедет команда бара «Родненькие» из Калининграда, а в «квартиру» к азиатскому профессору — ребята из екатеринбургского бара «Шалом-Шанхай».
ул. Восстания, 19
Avgvst Coffee
Команда желтой кофейни «Август» отмечает шестилетие! Специально ко дню рождения ребята подготовили несколько новых спешлов: берлинские пончики с ванильным кремом и кремом из вареной сгущенки, сосиску в тесте с вялеными томатами, лимонад «Жук» с иван-чаем и вишней. Будут ставить пластинки (приносите свой любимый винил), угощать праздничным тортом и принимать поздравления — 7 ноября с 10:00 до 21:00.
ул. Рубинштейна, 16
«Архитектор»
От моды на парфюмированные коктейли — к тренду на духи с ароматом напитков! Бар «Архитектор» запускает коллаборацию с петербургским парфюмером Валерием Соколовым, основателем бренда Le Re Noir. Вместе они создали парфюм Cadence, в композиции: полынь, ваниль, слива и ноты ромовой бочки. Те же ароматические акценты легли в основу авторского коктейля, который будет продаваться отдельно и в сетах с пробником аромата. Ищем парфюм в баре «Архитектор», в PARFBAR и на сайте Валерия Соколова.
ул. Рубинштейна 13; ул. Зверинская, 42; ссылка на сайт
ÇAVA DISCO
Самая нарядная вечеринка города прогремит уже 13 ноября с 21:00! В этот раз AKYAN Hotel превратится в гранд-кабаре в эстетике Мулен Руж. Три этажа, несколько сцен, более 20 артистов и 15 барных поп-апов; а еще бархат и перья (куда же без них!?). В музыкальном лайн-апе — бессменные резиденты; гости из Петербурга и Москвы, Тель-Авива и даже из Сан-Паулу. За диджейский пульт встанут Антон Севидов (Tesla Boy), Jax, Dietlove, Nick Brown, Stoliarova, Hamlet Movsisyan, Engage, Vibe Masta и многие другие. В номерах отеля разливать напитки и развлекать танцующих будут горячо любимые городу команды: «Русская Рюмочная №1», бар «48 стульев», ¡Por favor!, «Октав», «Пузыри и Псы» и не только. Погадать на таро и заглянуть в парфюмерный салон — звучит как план.
ул. Восстания, 19
Merci Madlen
Практикум по этикету за французским ужином устраивает школа Excuse My French в Merci Madlen 13 ноября в 19:00. Культуролог Милана Каурин научить красиво сервировать стол и грамотно вести беседу, объяснит как пользоваться тканевой салфеткой и поведует о различиях французского и английского этикета. На практику вдохновит луковый суп, эскарго и эклер. Про каждое блюдо и тонкости его подачи расскажут отдельно. Без навыков светской беседы не уйдет никто. Бронь по телефону: +7 (812) 900-72-22.
г. Пушкин, ул. Московская, 22
Percorso
13 ноября в 19:00 Лука Де Астис, главный шеф-повар отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg принимает в гостях шеф-повара московского ресторана Balzi Rossi Кармине Альфиери. В тандеме они приготовят тартар из сибаса по-средиземноморски, лакедру с томатным консоме, ризотто с осьминогом в соусе путтанеска, пасту боттони с копченым баклажаном и фондю из пармезана, обжаренного лосося со спаржей и красной икрой, вырезку из говядины с запеченным перцем и соусом жу. В финале — миндальный мусс с апельсиновым компоте и кофейным мороженым. Винное сопровождение подберет шеф-сомелье отеля Игорь Смирнов. Бронь по телефону: +7 (812) 339-80-00.
пр. Вознесенский, 1
Maison Rouge
Дикая рыба со Шри-Ланки и японский хамачи: в ресторане на Конюшенной площади — новое меню в исполнении Антона Счетчикова. Рыбу шеф подает в сыром виде, чтобы сохранить чистый вкус и текстуру: дораду — в крудо, хамачи — в крудо с апельсиновым дрессингом, тунец — в карпаччо. Но горячее берем пирог питивье в двух вариациях: с морепродуктами или томлеными говяжьими хвостами, ризотто на шампанском с лангустинами, спагетти с черным трюфелем, сибас со спаржей и вонголе. А на десерт — классический французский пан пердю из сдобного хлеба, который вымачивают в яично-сливочной смеси и обжаривают до карамельной корочки.
Конюшенная площадь, 2Г
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