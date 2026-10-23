Инжир с каймаком, фуа-гра с шелковым тофу и сицилийская булка с мясом и корицей: главные гастрономические события недели

День рождения бара-победителя премии «Что где есть в Петербурге» — 2026, японский ужин-ритуал, встреча с итальянским шефом и селективный сидр — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
Catch 22
Нарядный музыкальный бар на Фонтанке (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучший новый музыкальный бар») празднует первый год жизни весь уикенд напролет! 23 октября с 20:00 до 02:00 танцпол отдадут во власть диджеям и резидентам: Jax, Pasha 48, Tony Lil, Evgeniy Litvyak, Poison, Nick Brown. В субботу с 22:00 и до закрытия танцы продолжатся под ритмы и биты Sharafuga, Eidofey, Nickel, Kaya Ka и Lina Zhuravel. А в воскресенье с 16:00 до 20:00 тут состоится похмельный бранч (маффин с яйцом и щупальца осьминога с чоризо — маст-трай!).
наб. Фонтанки, 86
Seto
Японский ресторан Алексея Мочнова запустил ужины-ритуалы омакасе: это особый формат, где нет привычного меню, все блюда выбирает только шеф Павел Филин, а вы доверяетесь его предпочтениям. Действие разворачивается в малом зале вокруг chef's table, ужин состоит из 11 сменяющих друг друга подач. Важная часть перформанса — традиционные японские маски: каждое новое блюдо связано со сменой масок. Нужна предварительная бронь.
ул. Казанская, 22
Pame
Шеф греческой таверны Илья Елефтериади приглашает в гастротур по мотивам античного эпоса. 29 октября в 19:00 тут пройдет ужин из шести курсов, повествующих о долгом возвращении Одиссея с острова Итака домой. В меню — груша в вине, жареный инжир и козий сыр, сибас с вержусом и яблочным кремом, ягненок с муссом из козьего сыра и винным соусом, щека с ячменем и травами, каре ягненка с гранатовым демиглясом и печеным шалотом. В финале вечера — теплый инжир с каймаком, лавандовым медом и фисташкой.
наб. реки Мойки, 3
Ava Bistro х Au Pont Rouge
Ресторан Ava Bistro, универмаг Au Pont Rouge у Красного моста и культурно-образовательный проект BigCity.Art выступили в коллаборации и представили «Карту вдохновения». Это печатный гид по семи локациям Петербурга: от Новой Голландии до Красного моста. В маршрут вошли ресторан Ava Bistro в корпусе «Лесные склады», особняк Шретера, дворец великого князя Алексея Александровича, особняк Гильзе, Николаевский и Юсуповский дворцы, а также Универмаг Au Pont Rouge. Пройти маршрут можно целиком, а можно выбрать лишь те локации, что больше по душе.
Гид доступен по ссылке.
Lotus Bistro
29 октября в 19:30 в ресторане Алексея Алексеева состоится никкей-ужин с авторским сетом из четырех курсов от шеф-повара Вячеслава Западинского (из Токио в Лиму — за один вечер). В планах хенд-ролл с угрем и трюфелем, сахалинский гребешок в союзе с понзу и икрой палтуса, а также димсам с лососем и фуа-гра в муссе из шелкового тофу. Финальный аккорд — черная треска мисо с кремом из пастернака и фенхелем. К блюдам — созвучные вина от сомелье Сергея Калинина (победителя премии «Что где есть в Петербурге» — 2026, в номинации «Лучший концепт-сомелье»).
наб. реки Фонтанки, 14
«Общество чистых тарелок»
Сезонный борщ с говяжьими щечками, помидоры с баклажанами на гриле, дзадзики и баскская запеканка с лимонным курдом: в «Обществе чистых тарелок» осенняя зажировка. Свои хит-блюда слегка актуализировали: в ухе, карри и салате с морепродуктами мидии заменили на вонголе, пирог вернулся ближе к семейному рецепту — теперь со сливой.
ул. Гороховая, 13; пр. Владимирский, 15
«Гость»
Загородный ресторан в Сестрорецке встречает гасролера из Италии! 30 октября в 19:00 сюда приедет Алессандро Симиоли (владелец ресторана Stato Brado в городе Гаэта). Вместе с коллегой по цеху Маурицио Ликкарди он представит ужин из шести подач: маритоццо с икрой, фитоэнзиматика с говядиной, равиоли с мясом и бульоном из белокочанной капусты, рис с оссобуко и шафраном, томленая говядина с красным вином, лимонно-водочный сорбет с оливковым маслом и сицилийская выпечка с мясом и корицей.
г. Сестрорецк, Заречная дорога, 2
«Токсовская сидрерия»
Пионеры крафта — Алексей Белецкий и Константин Шмолдаев — выставили на продажу редкие экземпляры своего детища, которые формировали историю северо-западного сидроделия. В каталоге представлены сорта, от которых остались последние бутылки (они больше не повторятся). Например, первый петнат 2019 года и все последующие версии этого и 2021 годов, или последние образцы северо-западного пуаре. А еще ребята распаковали специалитеты — сайзеры, эплджеки и даже поммо с кальвадосом, выдержанные 7 лет.
Ознакомиться с каталогом можно по ссылке
Маршрут по Чернышевыской («Прошуттерия», «Лютик» и другие)
Девять гастро-фэшн-бьюти проектов района Пески объединились! С 23 по 31 октября план-капкан такой: сходить на йогу в Yoga Space, затем на кофе в Gotcha, примерить новинки в Rivka и Nasspen, порадовать себя цветами и украшениями в домике alvaar и «Чао», пообедать в «Прошуттерии», забежать в бутик «Лютик» и завершить все это расслабляющим сеансом в «Кабинете массажа». От точки к точке действует промокод «Соседи» со скидками до 50% и бонусами за услуги и покупки.
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