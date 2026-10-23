Инжир с каймаком, фуа-гра с шелковым тофу и сицилийская булка с мясом и корицей: главные гастрономические события недели

Lotus Bistro

29 октября в 19:30 в ресторане Алексея Алексеева состоится никкей-ужин с авторским сетом из четырех курсов от шеф-повара Вячеслава Западинского (из Токио в Лиму — за один вечер). В планах хенд-ролл с угрем и трюфелем, сахалинский гребешок в союзе с понзу и икрой палтуса, а также димсам с лососем и фуа-гра в муссе из шелкового тофу. Финальный аккорд — черная треска мисо с кремом из пастернака и фенхелем. К блюдам — созвучные вина от сомелье Сергея Калинина (победителя премии «Что где есть в Петербурге» — 2026, в номинации «Лучший концепт-сомелье»).

наб. реки Фонтанки, 14