Салями из дикого кабана и медовик с горгонзолой: главные гастрономические события недели

Всемирный день хлеба, день рождения Chez Serge, арт-ужин с шефом-художником, гастроспектакль в «Доме со львами» — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Министерство Вкусовой Промышленности»
Закрываем углеводное окно на ночь глядя! В рюмочной «М.В.П.» сегодня отмечают Всемирный день хлеба: 16 октября с 18:30 ведомство переводит бар на злаковое обеспечение. Пробуем «Пшеничный фонд» — коктейль со вкусом тульского пряника; «Ржаной стандарт» — твист на олд фэшн с характером ржаного хлеба; «Семилетку» — набор из шести рюмок на дистилляте из семи злаков, с медом и лимоном (по вкусу — домашний лимонный пирог). Музыкальное сопровождение вечера — во власти DJ Timofey.
ул. Ординарная, 4
Chez Serge
Нарядный бар в лобби отеля Akyan от команды Cava Disco отмечает два года. 16 и 17 октября здесь закатят вечеринку в духе французского декаданса с диджей-сетами от звезд локальной сцены: Kito Jempere, Hamlet, Engage и не только. 17 октября арт-директор бара «Пузыри и Псы» (который вот-вот откроется на Караванной) Рома Шнайдер выступит с лайвом, а секретным гостем вечера станет основатель группы Tesla Boy Антон Севидов. В оба дня старт с 20:00, финал — по ситуации (работают 24/7). Реки негрони уже готовятся выйти из берегов!
ул. Восстания, 19
Teplo
Осенний пикник устроят во дворе Дома композиторов в эту субботу. 17 октября с 13:00 шеф Александр Векшин будет согревать всех и вся: встречать наваристым супом, томленой бараньей ногой и симитами с огня с домашним инжирным вареньем. Актер театра и музыкант Стас Бондаренко представит моноспектакль-размышление на философскую тему о человеческом бытие. Во дворе организуют уличный бар, чтобы согреть руки и носы.
ул. Большая Морская, 45
POOOL Bistro
Дачинг-бистро Владимира Чистякова продолжает серию бранчей с шефами и их ностальгическими историями в тарелке. 17 и 18 октября, с 11:00 до 17:00, бренд-шеф Blackchops Илья Бурнасов представит специальное меню из блюд своего детства: пожарскую котлету в ресторанном прочтении; паштет из печени трески; классическую кулебяку, вдохновленную английским пирогом с мясом; творожные пончики, которые мама Ильи называла колобками, с мисо-карамелью из белого шоколада.
ул. Фонтанная, 1
Reborn
В самом мясном ресторане Duo Band шеф-повар Андрей Ковалев вновь собирает камерный ужин. 21 октября в 19:00 октября вечер посвятят говядине вагю. На закуску подадут салями из дикого кабана и солодового крокета с вагю и копченой сметаной, карпаччо из денвера с карамельным луком и вяленым желтком, томленое филе Россини с черной икрой и шпинатом. В авангарде встречи — большой портерхаус вагю с классическим соусом бордолез. Как принято на ужинах у Андрея, шеф лично представит мясо гостям, расскажет о тонкостях его приготовления и разделает большой отруб прямо в зале.
проспект Добролюбова, 11Е
«Лодочная стация»
Ресторан Натальи Цыпленко с вау-видом на Лазаревский и Большой Петровский мосты празднует год! 22 октября в 19:00 тут устроят праздник с велком-игристым, живой музыкой с участием фортепиано, и конечно, праздничным тортом. Совсем недавно в соседнем от ресторана помещении открылось новое детское пространство «Лодочки» с комнатой чудес и полноценным меню от шефа «Лодочной станции» Романа Грачева — теперь на Петровской косе целый семейный курорт.
Петровский проспект, 9Л
Bona
Арт-ужин устраивает ресторан Bona в Петергофе. Крестраж шефа Дмитрия Орешина прячется не только в кулинарии, но и в живописи: он пишет картины как на холстах, так и на фартуках. 23 октября в 19:00 шеф раскроет свое творческое альтер эго и создаст сет по мотивам собственных картин и связанных с ними историй. В программе: тартар из говядины с маком и лимоном, осьминог с томатами и картофелем, дуэт лосося и трески со шпинатом и икрой, питивье с диким лосем, кофе и брусникой, медовик с мороженым из горгонзолы. К еде — винное сопровождение от шеф-сомелье Регины Халиковой.
Петергоф, Разводная улица, 7к1
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
23 октября в 19:00 в исторических интерьерах дворца Лобанова-Ростовского пройдет иммерсивный ужин «Медный всадник». Режиссер Мария Милютина представит сцену с ожившими сюжетами произведений Пушкина: «Медный всадник», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Театрально-гастрономическое действо (с костюмами из Всероссийского музея А. С. Пушкина!) покажут в пространстве атриума Чайной гостиной. Здесь же главный шеф отеля Лука Де Астис презентует ужин из пяти курсов блюд, подачу которых разобьют на акты — ждем, к примеру, мусс из слабосоленой форели с маринованным белым редисом, шафрановым соусом, красной икрой; говяжьи ребра с лесными грибами, трюфельным соусом и пюре из пастернака.
Вознесенский проспект, 1А
Tel Aviv by Saviv
Сирийский ужин за большим столом устраивает команда ближневосточного ресторана Антонио Фреза в Новой Голландии. 23 октября шеф Тимофей Милюков и су-шеф Заиниех Зиад представят блюда с характером: веганскую долму с кофе и кардамоном, хрустящий бурак с четырьмя видами сыра, котлеты из мяса с кедровыми орехами, соления из Сирии. Между закусками и горячим: инжир с начинкой из сыра бри и грецкого ореха. На горячее: зеленая пшеница с бараньей лопаткой и орехами, окра с подливкой из телячьей вырезки. Завершится вечер кнафе с сыром и цветочной водой. Сбор гостей в 19:00.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
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