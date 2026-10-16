Салями из дикого кабана и медовик с горгонзолой: главные гастрономические события недели

Bona

Арт-ужин устраивает ресторан Bona в Петергофе. Крестраж шефа Дмитрия Орешина прячется не только в кулинарии, но и в живописи: он пишет картины как на холстах, так и на фартуках. 23 октября в 19:00 шеф раскроет свое творческое альтер эго и создаст сет по мотивам собственных картин и связанных с ними историй. В программе: тартар из говядины с маком и лимоном, осьминог с томатами и картофелем, дуэт лосося и трески со шпинатом и икрой, питивье с диким лосем, кофе и брусникой, медовик с мороженым из горгонзолы. К еде — винное сопровождение от шеф-сомелье Регины Халиковой.

Петергоф, Разводная улица, 7к1