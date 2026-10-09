Раки по-луизиански, 50-килограммовый тунец и тыквенная матча: главные гастрономические события недели

Пивная дискотека, загородное чаепитие и нетворкинг с коровами под рюмочку аквавита — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Trappist
11 октября бельгийская брассери Trappist Алексея Бурова и его Dreamteam отмечает четырнадцать лет. Вечер воскресенья посветят веселью и ностальгии: на кране — крепкий траппистский эль из нидерландского аббатства, плато вареных раков по-луизиански, грушевый шнапс (для тех, кому есть что вспомнить), большой праздничный торт и музыка на виниле с 20:00 от диск-жокеев «Стерео 55» из «Пивной карты». Чирс!
ул. Радищева, 36
ABC Co.
Бренд ABC Coffee Roasters отмечает восемь лет! До 11 октября пробуем лимитированны спешл-сеты, в которых подобраны редкие лоты в пандан к десертам. Сервируют фирменный чай и бриошь с цитрусовым маслом и джемом из османтуса и персика, матча-флэт на основе церемониальной матчи и канеле, пуровер и брауни на темном шоколаде с черносмородиновым мармеладом. Кстати, этой осенью команда открыла новую точку на набережной реки Мойки!
набережная реки Мойки, 102с1; Большой проспект ВО, 18
Brasserie by Academia
Сезонные овощи в прайме! Brasserie by Academia выводит тыкву на первый план. Во французском ресторане-брассери представили несколько блюд с ее участием: фуа-гра с чатни из манго; террин из трех видов мяса, салат с уткой, тыквой и желтой свеклой; французский тыквенный суп с имбирем; эклер с тыквенным кремом, апельсиновым кули и фундуком. Из напитков пробуем новинки — ягодный глинтвейн, игристый безалкогольный пуэр и оранж-американо.
3-я линия ВО, 6
«Крестецкая строчка»
Осенний побег из Петербурга! 14 октября оставляем суету мегаполиса и уезжаем в Новгородскую область в поселок Крестцы на фабрику «Крестецкая строчка». В планах на день: экскурсия с директором фабрики и потомственной мастерицей (она расскажет историю крестецкой вышивки и покажет, как создаются изделия!), душевное чаепитие за большим столом с чаями из новгородских трав и угощениями, шопинг в аутлете. Фотосессия в осенней листве прилагается! Бронь мест по телефону: +7 (921) 899-91-10.
Новгородская область, р. п. Крестцы, ул. Новохоловская, 6
Frangipani
50-килограммовый тунец из Шри-Ланки приплывет в новое азиатское бистро Frangipani от команды Gaijin. 14 октября в 19:00 здесь пройдет камерный ужин: глава хэнд-ролл бара Андрей Олзоев разделает рыбу перед гостями и приготовит омакасе-сет из восьми курсов: классическое сашими из тунца на подушке из дайкона и листьев шисо, суши из трех разных частей тунца, хэнд-ролл с тунцом и фуа-гра, тайский зеленый салат, севиче из тунца в соусе тайгер милк, татаки-стейк из тунца со спаржей и не только. Бронь по телефону: +7 (966) 986-00-11.
ул. Кирочная, 9
Kuznyahouse
15 октября в 21:00 в Kuznyahouse отметит день рождения Кирилл Сергеев — музыкант (выступающий в России и за рубежом под псевдонимом Kito Jempere), продюсер и арт-директор проекта с 2016 года. Кирилл всегда держал руку на пульсе петербургской ночной и околомузыкальной жизни — олды вспомнят клуб MOD, «Дом Быта», Beatnik. Секретный бенефис вечера — новый танцпол, где именинник сыграет эпохальный диджей-сет.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
J’PAN
В японском бистро J’PAN воспевают тыкву! До 31 октября пробуем пряный тыквенный матча-латте с пюре лукума и сиропом попкорна и тыквы и латте с тыквенным сиропом и корицей. Все украшают воздушной сливочной пеной со вкусом попкорна и вафельной крошкой. Заказать можно как в теплом, так и в холодном виде.
ул. Некрасова, 37/20
Fresa
Все дороги ведут в Пьемонт! 16 октября в ресторане Fresa пройдет ужин с винами хозяйства Lodali (одно из старейших семейных виноделен Барбареско). Шеф Максим Козлов выстроил меню в диалоге с напитком: вителло тоннато с маринованным луком и анчоусами, салат с кроликом, цветная капуста с соусом из чеснока и анчоусов, ньокки под соусом кастельманьо, козленок во флорентийском стиле, запеченный крем-пудинг на десерт. Старт в 19:00. Бронь по телефону: +7 (931) 002-56-91.
Вознесенский пр., 6
«Ранчо Рикон»
День Скандинавии на ранчо! 17 октября на семейной молочной ферме «Ранчо Рикон» отметят праздник Скогсрей, заменяя нам прогулку по суровому краю фьордов, викингов и северного сияния. Хюгг» обеспечено: всех прибывших встретит Тор со своими верными спутниками‑козлами и проведет экскурсию по ранчо — в планах нетворкинг с коровами, козами, лошадьми, осликом Митей и другими обитателями (их можно и нужно гладить, обнимать и кормить). Затем — дегустация сыров и норвежский рыбный обед под рюмочку аквавита. Забронировать слот в 12:00, 14:00 или 16:00 можно по телефону: +7 (999) 060‑77‑02.
Ленинградская обл., Лужский район, д. Калгановка, 5
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