Раки по-луизиански, 50-килограммовый тунец и тыквенная матча: главные гастрономические события недели

«Ранчо Рикон»

День Скандинавии на ранчо! 17 октября на семейной молочной ферме «Ранчо Рикон» отметят праздник Скогсрей, заменяя нам прогулку по суровому краю фьордов, викингов и северного сияния. Хюгг» обеспечено: всех прибывших встретит Тор со своими верными спутниками‑козлами и проведет экскурсию по ранчо — в планах нетворкинг с коровами, козами, лошадьми, осликом Митей и другими обитателями (их можно и нужно гладить, обнимать и кормить). Затем — дегустация сыров и норвежский рыбный обед под рюмочку аквавита. Забронировать слот в 12:00, 14:00 или 16:00 можно по телефону: +7 (999) 060‑77‑02.

Ленинградская обл., Лужский район, д. Калгановка, 5