Ресторану «Ферма Бенуа» — 10 лет! Как восстали из пепла исторические дома бывшей молочной фермы Юлия Бенуа рассказывает CEO Елена Плахтий

Десять лет назад нас считали не урбан-активистами, а простыми идиотами

Ваш проект «Бенуа 1890» — это какой-то сити в Калининском районе! Редевелопмент в спальных районах Петербурга — челлендж до сих пор, а вы были одними из первых. Среда быстро под вас подстроилась?

ЕЛЕНА: Как минимум, квартиры в соседних домах выросли в цене. За три первых года — на 12%. Мы кое-что понимаем в недвижимости, и проанализировали эффект. Во-первых, вид из окна капитально поменялся — с развалин на ухоженную локацию с арт-объектами. Во-вторых, выросла безопасность — раньше идти через темный, без единого фонаря сад без перцового баллончика в руке было, честно скажу, стремно.

Как вы вообще замэтчились с этим местом на городской окраине?

АНДРЕЙ: Я постоянно ездил из дома мимо сада Бенуа на тренировки по хоккею. И с грустью смотрел в окно. А через пару лет позвонил глава фонда имущества и сказал, что именно эти сгоревшие здания выставлены на торги: «Ну ты же любишь интересную недвижимость!» И я немедленно озвучил идею команде.

ЕЛЕНА: Покупать развалины было безумием. Но никто не решился спорить с Андреем. И мы начали возводить сожженные дотла здания с нуля — и коровник, и бывшую дачу Юлия Юльевича Бенуа.

АНДРЕЙ: Их много раз поджигали с прицелом на выкуп. И уже были подготовлены всякие проекты — от ТЦ до комплекса девятиэтажек. А мы стали восстанавливать всё по архивным фото. Разбирали пепелища, очищали от гари кирпичи и по-гиковски искали похожие на развалах после сноса других исторических домов (кирпичи дачи Бенуа — особенного размера, такие сейчас практически не выпускают). В общем, сделали бережную реставрацию еще до того, как это стало мейнстримом. Нас в те годы считали не урбан-активистами, а простыми идиотами. А теперь люди выкупают «Кресты» под гостиницу, и никто не крутит пальцем у виска.

Коровник и дачу Бенуа мы возводили по архивным чертежам плечом к плечу с КГИОПом.

Вам крутили?

АНДРЕЙ: И «Ферму», и коворкинги я лично делал для души — или как минимум из азарта превратить неудобные здания в доходную недвижимость. Сегодня на эту волну прыгнули и другие девелоперы: всем ясно, что деньги могут испариться в любой момент и стоило бы их вложить в вечное и нестыдное.

ЕЛЕНА: Коровник и дачу Бенуа мы возводили по архивным чертежам плечом к плечу с КГИОПом. Взаимодействовали тогда с комитетом в первый раз. А сейчас он у нас на быстром наборе чуть ли не каждую неделю — все выставки нужно согласовывать с городом, потому что нам принадлежат только сами здания и земля под ними. Сад Бенуа значится как охраняемый объект культурного наследия регионального значения. И после завершения выставки мы обязаны восстанавливать даже травяной покров под скульптурами.

АНДРЕЙ: Поначалу мы торпедировали план развития сада Бенуа: хотели поскорее понаставить скамеек и фонарей. Чтобы были и огород, и спортплощадка — ну чисто Зарядье. Но быстро не получалось. И сейчас, когда проект реконструкции сада стал осязаемым, мы относимся к нему гораздо бережнее.

ЕЛЕНА: Тут правда все сложно — освещение должно быть деликатным, а яблони, как на архивных фото, высадить нельзя.

Это почему?

ЕЛЕНА: Плодовые деревья в общественных местах Петербурга под законодательным запретом — вы знали? Но места для современного искусства компания, которая делает проект, обещала предусмотреть, а КГИОП одобрил нам пять постаментов. Держим пальцы!