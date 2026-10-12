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Что Где Есть

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Ресторану «Ферма Бенуа» — 10 лет! Как восстали из пепла исторические дома бывшей молочной фермы Юлия Бенуа рассказывает CEO Елена Плахтий

Паблик-арт из модных городских галерей посреди безмятежных панелек Калининского района — вот главный хотспот всех нишевых путеводителей по Петербургу. Общественным пространством десять лет управляет идеолог и CEO «Бенуа 1890» Елена Плахтий — именно она занялась урбан-апгрейдом квартала рядом с легендарным ЦНИИ робототехники: спродюсировала в саду на месте бывшей молочной фермы архитектора Бенуа выставки-квизы, исполинский общепит «Ферма Бенуа» (10 октября отметил юбилей!) и идиллический коворкинг в реконструированной деревянной даче Юлия Юльевича.

Анна Авилова

Исторические дома бывшей молочной фермы Юлия Бенуа и парк на Тихорецком проспекте восстали буквально из пепла в начале 2010-х — так же, как сейчас обрастает инфраструктурой и новыми корпусами здание бывшего аккумуляторного завода на улице Даля (ждем открытия RE:Karpovka в 2027-м!). Как это было и как это будет, редактор Собака.ru Алла Шарандина выяснила у Елены Плахтий и основателя ГК «Бестъ» Андрея Лушникова (редевелопмент парка в Калининском районе и набережной Карповки спродюсировал он!). И важно: передаем вам RSVP на юбилей ресторана «Ферма Бенуа» в покирпично восстановленном коровнике XIX века. 

В саду Бенуа (с видом на «Ферму Бенуа» и башню ЦНИИ робототехники и технической кибернетики!) выставляют паблик-арт
Ильяс Даутов

В саду Бенуа (с видом на «Ферму Бенуа» и башню ЦНИИ робототехники и технической кибернетики!) выставляют паблик-арт

Есть рестораны, куда ходят с любовницами. В «Ферму Бенуа» — с женами

Общепит лихорадит, многие заведения закрываются через год-другой, а «Ферма Бенуа» уже десять лет кормит нас безглютеновой пиццей с вяленой свиной шейкой и рикоттой. Чувствуете себя маклаудами индустрии?

ЕЛЕНА: Вообще нет. Мы строили «Ферму Бенуа» с расчетом не на десять, не на двадцать и даже не на пятьдесят лет!

АНДРЕЙ: Вот не шутим. В Европе такие семейные дома-рестораны работают по три века.

ЕЛЕНА: А у нас семейный дом в квадрате. Сначала — фамильная дача архитектора Юлия Бенуа. Юлий Юльевич — соавтор того самого дома Бенуа на Каменноостровском проспекте и архитектор еще двух десятков зданий в Петербурге. А для себя на Тихорецком проспекте построил передовую ферму с собственной молочной лабораторией — настоящая достопримечательность Гражданки конца XIX века и начала XX. Все из рода Бенуа оставили след в Петербурге, недавняя выставка в «Манеже» это мощно подсветила.

АНДРЕЙ: В советское время здесь был совхоз «Лесное» — он снабжал овощами жителей блокадного Ленинграда.

ЕЛЕНА: А потом, через годы забвения, на Тихорецком снова возник семейный бизнес. Когда мы только пришли в cад Бенуа, здесь было буквально пепелище — дача Бенуа сгорела в 2001-м при невыясненных обстоятельствах. И теперь в общественном пространстве «Бенуа 1890» — а это ресторан «Ферма Бенуа», восстановленная после пожара дача Бенуа, сад Бенуа и коворкинги «Бенуа Page» и «Бенуа Кампус Page» — работаем и мы, и наши дети. Дочка и невестка Андрея, например, контролируют многие процессы. Так что я не воспринимаю десять лет как точку — или даже как точку пересборки. Скорее это повод сказать спасибо гостям ресторана и двигаться дальше.

Общественное пространство «Бенуа 1890» — это ресторан «Ферма Бенуа», восстановленная после пожара дача Бенуа, сад Бенуа и коворкинги «Бенуа Page» и «Бенуа Кампус Page».

Но наверняка что-то изменилось с 2016-го. Ставим на публику!

АНДРЕЙ: Ну, в те годы я крепко задавался вопросом, стоит ли кормить плохих людей из 1990-х — и даже консультировался по этому поводу с отцом-основателем Probka Арамом Мнацакановым. Вывод сделал следующий: стоит, потому что, во-первых, они и сами в основном исправились, а во-вторых, их дети будут другими. И раз уж эти дети растут прямо у нас в ресторане, в «Ферме Бенуа» мы обязаны показать им большое и открытое комьюнити.

ЕЛЕНА: В реконструированной после пожара деревянной даче Бенуа были художественная школа со своими маскотами-бенуариками (их отрисовал участник группы «Колдовские художники» Николай Копейкин) и образовательный детский сад. В пандемию группы разрослись раз в десять, и это перестало соответствовать нашей специализации и лицензии. Садик пришлось закрыть, но мы оставили франшизу и в юбилейный год возобновляем мастер-классы на территории исторической дачи Юлия Юльевича.

Баранья рулька
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ферма Бенуа»

Баранья рулька 

Кто еще заходит к вам на эталонный сметанник и баранью рульку?

ЕЛЕНА: Многих гостей я знаю лично: например, Николая, который обедает на «Ферме» каждый (без преувеличения каждый!) день вот уже десять лет. Бываю тут трижды в неделю и еще ни разу не пропустила его приветствие. Таких «фермеров» наберется человек тридцать. И именно для них мы устраиваем вечер в честь дня рождения нашего ресторана — с благодарностью, красивым ужином и винной дегустацией (сомелье Марина Безимова выберет самое интересное из ста позиций нашей карты).

АНДРЕЙ: Главная публика «Фермы Бенуа» — это семьи. Есть рестораны, куда ходят с любовницами, есть — куда с женами. К нам — по второму сценарию.

ЕЛЕНА: А я рада, что в «Ферму» не боятся зайти люди любой профессии и уровня дохода. Иногда ресторан всем своим видом показывает: тут слишком дорого, столик требует брони и повода. У нас же на одном этаже гуляет свадьба, на другом — двадцать тоддлеров разносят детскую комнату, в гостиной приватно отмечают юбилей, а у бара ведут деловые переговоры.

АНДРЕЙ: Деловых сейчас поменьше. Но такой формат мы сами скорректировали. Помню первые месяцы работы «Фермы Бенуа»: за каждым столиком человек с ноутбуком и чайком. Слова «коворкинг» в те годы еще не слыхали, но практиковать незнание не мешало. Через несколько лет мы открыли такой коворкинг в соседнем от ресторана доме, в саду Бенуа — и за месяц наш «Бенуа Page» заполнился под завязку.

Соседями из башни ЦНИИ робототехники?

ЕЛЕНА: Вряд ли — насколько я понимаю, это режимное предприятие. Его сотрудники забегают на «Ферму» в обеденный перерыв без лишних слов. А в нашем коворкинге не отмолчаться — резиденты каждую пятницу участвуют в играх, дискуссионных клубах и в «Диалогах о рыбалке». Это мастермайнд приглашенных нами крутых предпринимателей, где они честно рассказывают о проблемах в бизнесе, а наши «рыбаки» предлагают решения. Все друг друга примечают и наращивают связи.

Так выглядел главный дом дачи Бенуа до пожара
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ферма Бенуа»

Так выглядел главный дом дачи Бенуа до пожара

Десять лет назад нас считали не урбан-активистами, а простыми идиотами 

Ваш проект «Бенуа 1890» — это какой-то сити в Калининском районе! Редевелопмент в спальных районах Петербурга — челлендж до сих пор, а вы были одними из первых. Среда быстро под вас подстроилась?

ЕЛЕНА: Как минимум, квартиры в соседних домах выросли в цене. За три первых года — на 12%. Мы кое-что понимаем в недвижимости, и проанализировали эффект. Во-первых, вид из окна капитально поменялся — с развалин на ухоженную локацию с арт-объектами. Во-вторых, выросла безопасность — раньше идти через темный, без единого фонаря сад без перцового баллончика в руке было, честно скажу, стремно.

Как вы вообще замэтчились с этим местом на городской окраине?

АНДРЕЙ: Я постоянно ездил из дома мимо сада Бенуа на тренировки по хоккею. И с грустью смотрел в окно. А через пару лет позвонил глава фонда имущества и сказал, что именно эти сгоревшие здания выставлены на торги: «Ну ты же любишь интересную недвижимость!» И я немедленно озвучил идею команде.

ЕЛЕНА: Покупать развалины было безумием. Но никто не решился спорить с Андреем. И мы начали возводить сожженные дотла здания с нуля — и коровник, и бывшую дачу Юлия Юльевича Бенуа.

АНДРЕЙ: Их много раз поджигали с прицелом на выкуп. И уже были подготовлены всякие проекты — от ТЦ до комплекса девятиэтажек. А мы стали восстанавливать всё по архивным фото. Разбирали пепелища, очищали от гари кирпичи и по-гиковски искали похожие на развалах после сноса других исторических домов (кирпичи дачи Бенуа — особенного размера, такие сейчас практически не выпускают). В общем, сделали бережную реставрацию еще до того, как это стало мейнстримом. Нас в те годы считали не урбан-активистами, а простыми идиотами. А теперь люди выкупают «Кресты» под гостиницу, и никто не крутит пальцем у виска.

Коровник и дачу Бенуа мы возводили по архивным чертежам плечом к плечу с КГИОПом.

Вам крутили?

АНДРЕЙ: И «Ферму», и коворкинги я лично делал для души — или как минимум из азарта превратить неудобные здания в доходную недвижимость. Сегодня на эту волну прыгнули и другие девелоперы: всем ясно, что деньги могут испариться в любой момент и стоило бы их вложить в вечное и нестыдное.

ЕЛЕНА: Коровник и дачу Бенуа мы возводили по архивным чертежам плечом к плечу с КГИОПом. Взаимодействовали тогда с комитетом в первый раз. А сейчас он у нас на быстром наборе чуть ли не каждую неделю — все выставки нужно согласовывать с городом, потому что нам принадлежат только сами здания и земля под ними. Сад Бенуа значится как охраняемый объект культурного наследия регионального значения. И после завершения выставки мы обязаны восстанавливать даже травяной покров под скульптурами.

АНДРЕЙ: Поначалу мы торпедировали план развития сада Бенуа: хотели поскорее понаставить скамеек и фонарей. Чтобы были и огород, и спортплощадка — ну чисто Зарядье. Но быстро не получалось. И сейчас, когда проект реконструкции сада стал осязаемым, мы относимся к нему гораздо бережнее.

ЕЛЕНА: Тут правда все сложно — освещение должно быть деликатным, а яблони, как на архивных фото, высадить нельзя.

Это почему?

ЕЛЕНА: Плодовые деревья в общественных местах Петербурга под законодательным запретом — вы знали? Но места для современного искусства компания, которая делает проект, обещала предусмотреть, а КГИОП одобрил нам пять постаментов. Держим пальцы!

Веселые коровы стрит-арт-художника Турбена — часть медиаинсталляции «120 МУ» в бывшей силосной башне ЖАКЕТ LIME, ЮБКА МАРИЯ МИЛЬМАН, ТУФЛИ WYSH
Ильяс Даутов

Веселые коровы стрит-арт-художника Турбена — часть медиаинсталляции «120 МУ» в бывшей силосной башне

ЖАКЕТ LIME, ЮБКА МАРИЯ МИЛЬМАН, ТУФЛИ WYSH

Знаем, что вы прямо сейчас урбанизируете еще один глухой микрорайон — но уже на Петроградке.

ЕЛЕНА: Да, промзону у реки, где раньше был завод «Источник». Начали реанимировать эту территорию несколько лет назад после его банкротства — и только что сдали первую очередь комплекса «Авеню на Карповке» с жилыми помещениями, офисами и стрит-ретейлом. Привлекаем для ее заполнения таких же предпринимателей, как мы. Неважно, большие это или маленькие компании, главное, чтобы они были заточены на жизнь в комьюнити себе подобных. Для них и формируем общественное пространство. На отрезке от улицы Даля до улицы Профессора Попова мы первыми запустили арт-выставку со «Стрит-арт хранением» — работами уличных художников из Нижнего и Екатеринбурга.

Как вы поняли, что этот арт и этот БК подойдут Карповке?

ЕЛЕНА: Лицо у района уже есть, мы просто стараемся ему соответствовать. А с холлом здания разобрался Янис Чамалиди — производственную брутальность здания он поставил выше декораций.

Елена Плахтий
Ильяс Даутов

Елена Плахтий

НА ЕЛЕНЕ ПИДЖАК LIME, БРЮКИ NUME
Ильяс Даутов

НА ЕЛЕНЕ ПИДЖАК LIME, БРЮКИ NUME

Что за фигня ваше современное искусство? 

Чтобы так гладко вписать искусство и коворкинги в «спальную» среду Калининского района, наверняка пришлось проводить культпросветы и ликбезы с местными?

ЕЛЕНА: С первого дня! Сначала просто объясняли, что мы не лепим новодел, а восстанавливаем историю, планируем ресторан и школу. Выставку с архивными фото фермы Бенуа организовали прямо на строительном заборе. Потом устраивали бесплатные мастер-классы для детей, танцевальный марафон в саду с танго и сальсой, лекции со свободным посещением на втором этаже ресторана (на «Очко в Европу» с рассказом про историю общественных туалетов пришло человек двести!).

АНДРЕЙ: Помните, сколько в этом парке было алкашей?

Жила здесь в 1990-е.

АНДРЕЙ: Так вот! Мы их не выгоняли, а приобщали к искусству. Запустили в сад Бенуа детей, установили паблик-арт. И ребятам с боярышником стало неуютно. Ни поматериться, ни прислониться.

ЕЛЕНА: И не только любители аптечных настоек стали по-другому относиться к культурному пространству «Бенуа 1890». Пару лет назад куратор выставок в саду Бенуа забралась для телерепортажа на скульптурный постамент. И в ту же секунду к ней подлетела строгая местная жительница: «Не трогайте наши арт-объекты, вы что тут устроили?!» Люди в хорошем смысле присвоили себе эту среду. Лучшая похвала!

Алкашей мы ине выгоняли, а приобщали к искусству.

Видим, что вы перенесли опыт Бенуа на «АЙКИ» на Петроградке, где каждый месяц проходят выставки молодых художников!

ЕЛЕНА: «АЙКИ терраса» моложе, и там мы почти сразу стали активно заниматься организацией выставок. В компании «Бестъ» есть целое направление AIKI Art — для интеграции совриска в объекты на наших локациях. Следуем девизу «Искусство коллабораций»: сотрудничество всегда подпитывает и нас, и художника (а также галерею и продакшн-компанию). Например, кто изготавливает дорогие выставочные образцы, тот забирает часть их украшать свои девелоперские проекты. Короче, все по любимому Андреем принципу айки: не сталкиваться лбами, взаимно усиливать партнера.

Что-то (по принципу айки) забрали себе домой?

ЕЛЕНА: Конечно! Вот гранитное «Ухо» Константина фон Рибена из галереи Марины Гисич стоит и что-то подслушивает в саду у нашего дома.

На частной территории — не то что в парке. Установка паблик-арта наверняка требует кучи согласований?

ЕЛЕНА: О да! Помню, как под впечатлением от поездки на японский остров Наосима с бешеной концентрацией совриска я пришла в КГИОП — утверждать первую выставку в саду Бенуа. А там были «Шпальный район» Нестора Энгельке из бревен, «Крем-брюле» Ивана Горшкова с причудливыми фигурами Пропеллера и Ломтика мандаринового пирога… Напугала специалистов отдела до панической атаки. Но когда глава комитета Сергей Макаров вернулся с обеда, то сказал: «О, Горшков! У меня в коллекции есть его работа!» — и немедленно подписал документы.

АНДРЕЙ: Зато на самом открытии выставки Макаров встретил в парке двух очаровательных женщин, которые под бутылку игристого в руке рассуждали, что за фигня это ваше современное искусство. Вышла интересная сценка.

ЕЛЕНА: Конечно, ведь в саду Бенуа нет заборов, нет замков. Приходится учитывать и дискуссионность, и антивандальность ­объектов. Однажды у глазурованного железного «Фонтана» Ивана Горшкова молодая парочка так неудачно попозировала, что отломила верхнюю часть скульптуры и в смятении унесла ее домой. А от объекта московской художницы Марины Звягинцевой спиннеры-цветочки вообще регулярно расходились на сувениры. Но это такие мелочи, что даже сами авторы с легкостью относились к потерям: значит, арт взбудоражил слишком сильно. И выполнил свою функцию.

После прогулки по Сосновке идем восполнять калории десертами в ресторан «Ферма Бенуа»: от веган-торта с мармеладом из голубики до молочной девочки с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ферма Бенуа»

После прогулки по Сосновке идем восполнять калории десертами в ресторан «Ферма Бенуа»: от веган-торта с мармеладом из голубики до молочной девочки с малиной

С безглютеновым мы сильно заморочились

В ресторане «Ферма Бенуа» тоже бывают выставки?

ЕЛЕНА: До 31 октября в саду Бенуа работает интерактивная «Формула 1890» со спрятанными объектами и куар-кодами. Приходите пошуршать листьями, а заодно прокатитесь на машине времени — это ретроспектива истории нашей локации с архивными фото, которыми в том числе поделились потомки сотрудников фермы Бенуа (собирали их в мессенджерах и по мейлу несколько месяцев!). А в самом ресторане художница Аня Ману расставит живопись, мозаику, гобелены, керамику с общей темой ­загородной жизни. 

АНДРЕЙ: Вообще мы делаем «Ферме Бенуа» небольшой фейслифтинг к юбилею. Убираем сцену — она оказалась не особенно нужна на первом этаже: тут в основном тихие застолья и встречи. По той же причине уезжают на склад барные стулья и высокие столы.

ЕЛЕНА: И меняем декор на более усадебный — добавляем ковры, абажуры, мебель.

АНДРЕЙ: Масштаб как в 2016-м! Тогда мы привезли для «Фермы» три контейнера стульев с фли-маркетов в Германии, где сохранность предметов лучше, чем на наших блошках.

В 2025 году в ресторане столовались 259 тысяч посетителей.

Какие особенности есть у загородного (по сути и по вайбу) ресторана в черте города?

АНДРЕЙ: Количество людей. На «Ферме Бенуа» работают двести человек. Хотелось бы ко всем обращаться по имени, но пока нет такой возможности. Недостаточно прокачал память.

ЕЛЕНА: Посадочных мест вместе с террасой у нас примерно четыреста. А в горячий сезон добавляем двести на банкете второго этажа. В 2025 году в ресторане столовались 259 тысяч посетителей. Это как если бы на обед зашел каждый второй житель гигантского Калининского ­района или весь Васильевский остров целиком.

Что готовите в честь юбилея?

ЕЛЕНА: Бренд-шеф Евгений Волков (он в команде с самого старта «Фермы»!) решил, что для праздничного меню надо просто собрать лучшее, любимое, только для вас — то есть хиты десятилетки (меню работало до 10 октября). Это пармиджана, салат с крабом, баранья рулька с пюре из батата, дорадо с киноа и шпинатом, пицца с рикоттой и коппой, тартар с белыми грибами, сметанник и кокосовый чизкейк. А чокаться предлагает вишневым грогом и домашней настойкой. Никто не хотел превращать юбилей в сложный дегустационный сет. Скорее наоборот: идея в том, чтобы гости увидели знакомые названия и словили сладкий флешбэк.

Пицца, очевидно, безглютеновая?

ЕЛЕНА: Она существует, как и многие другие блюда «Фермы Бенуа», сразу в двух версиях. Мы первый ресторан в Петербурге, который не только делает безглютеновое меню, но и сертифицирован общественной организацией больных целиакией «Эмилия». Семьи, где есть человек с непереносимостью глютена, обычно отказываются от глютен-содержащих продуктов всем составом — это удобнее и безопаснее. Мы как раз из них — целиакия есть у одного из членов семьи. Поэтому решили сделать полноценное безглютеновое меню в «Ферме Бенуа». Безопасные блюда в меню отмечены перечеркнутым колоском: это международный знак, на него есть патентное право, и другие рестораны, по идее, не могут им воспользоваться без регулярного обучения команды и обновления сертификата. Мы этим сильно заморочились с первого дня работы. Потому что самое важное — не арт, не стены, не отзывы, а здоровье.

АНДРЕЙ: Остальное тлен.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Ильяс Даутов

Стиль: Ника Романец

Продюсер: Екатерина Кузнецова 

Визаж и волосы: Мария Швец

Свет: Михаил Ланцов Skypoint

Фото: Анна Авилова, архив «Фермы бенуа»

Материал из номера:
Октябрь
Люди:
Елена Плахтий

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