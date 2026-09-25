Кефирное мороженое, копченые перепелки и дикая груша с ростбифом: главные гастрономические события недели

Грибной Рынок выходного дня

Срочный сбор! Команда #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ созывает в Севкабель Порт 26-27 сентября (11:00-22:00) на тихую охоту, — отменяем тоску по лету и отправляемся гулять по сосновым борам с лукошками! По доброй традиции ходим по рынку и находим лучшее для себя, рассаживаемся за длинным столом и наслаждаемся лакомствами. В программе — вся грибница удовольствий: местные фермеры и локальные производители соберутся на одной площадке, чтобы вы собрали в лукошко песто, сыры, колбасы и не только. Будут грибные спешлы, гирос и паста с грибами, грибной какао, трюфельное масло и даже фотозона из вешенок. А на самом рынке пройдет розыгрыш на лучший грибной костюм. Вход свободный.

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40 (УКТ)