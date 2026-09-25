Кефирное мороженое, копченые перепелки и дикая груша с ростбифом: главные гастрономические события недели

Охотничий обед в Репино, грибной рынок с фермерами, винтажный маркет для театралов, ужин с французским шампанским домом — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
Percorso
Ужин по мотивам цветов — это романтично! 26 сентября в 19:00 в ресторане Percorso при отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg пройдет флористический ужин «Цветочная симфония». Шеф Лука Де Астис вдохновился символикой и сезонностью разных цветов и придумал пять блюд: бессмертник — желтохвост с копченым на ромашке бер-бланом, роза — ризотто с лангустинами и ферментированным лимоном, физалис — запеченный сибас с фенхелем и соусом юдзу, хризантема — телячья щека с глазированными каштанами и соусом жу на основе Бароло Кинато. На десерт: подсолнух — медовый мусс с карамелизированными семенами подсолнечника и кефирным мороженым. К концу вечера для каждого гостя соберут композицию из селекционных цветов, ее можно будет забрать с собой, как и другие подарки от партнеров отеля. Бронь по номеру: +7 (812) 339-80-00.
пр. Вознесенский, 1
POOOL
Шеф и основатель модного шампань-бистро Владимир Чистяков обновил меню! Пробуем попкорн из креветок (залетает за милую душу!), зеленый салат с шисо и дачный нисуаз с запеченным баклажаном. На горячее — конкилье ригате с морепродуктами, королевские креветки с травами, гребешки с картофельным пюре и целый запеченный сибас. В разделе десертов ловим панна-котту с желе из шампанского и ягодами — еще один повод не останавливаться на достигнутом и заказать очередной бокал шампани.
ул. Фонтанная, 1
Грибной Рынок выходного дня
Срочный сбор! Команда #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ созывает в Севкабель Порт 26-27 сентября (11:00-22:00) на тихую охоту, — отменяем тоску по лету и отправляемся гулять по сосновым борам с лукошками! По доброй традиции ходим по рынку и находим лучшее для себя, рассаживаемся за длинным столом и наслаждаемся лакомствами. В программе — вся грибница удовольствий: местные фермеры и локальные производители соберутся на одной площадке, чтобы вы собрали в лукошко песто, сыры, колбасы и не только. Будут грибные спешлы, гирос и паста с грибами, грибной какао, трюфельное масло и даже фотозона из вешенок. А на самом рынке пройдет розыгрыш на лучший грибной костюм. Вход свободный.
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40 (УКТ)
«Форест Вилладж» и Blackchops
Каждый охотник желает знать... Где пройдет обед с бренд-шефом ресторана Blackchops Ильей Бурнасовым! 26 сентября в 15:00 едем в Репино в поселок «Форест Вилладж» на обед в духе охоты. В меню — паштеты из дичи, копченые перепелки, лесные грибы, большая кулебяка с дичью и грибами, а на горячее — утка, копченная в бочке, и рыба, запеченная целиком на деревянной доске у огня. Специальный гость мероприятия — краевед Федор Погорелов, который приправит смену блюд короткими историческими зарисовками. Билеты по ссылке.
Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение
Grain
Копчение, соленья и маринады! В ресторане Grain на Моховой — осеннее обновление. Шеф Вадим Куликов поет оду фермерскими продуктами на пике созревания. Фиолетовую морковь добавляет к домашней пшеничной лапше с митболами, копченую дикую грушу и перец тимут — к ростбифу, а карельскую форель коптит и превращает в сливочный рийет со щучьей икрой. Прежние блюда тоже достигли апдейта — тартар из говядины подают с кремом пекорино и картофелем фри, фирменный бургер — с двойным соусом (трюфель и тоннато!) и копченым сулугуни. Отдельная любовь шефа — маковый бисквит с кремом из чая анчан и сливками с бобами тонка, и ганаш из горького бельгийского шоколада с вишней кола.
ул. Моховая, 12
«Астория»
27 сентября, с 12:00 до 19:00, в отеле «Астории» пройдет традиционный винтажный маркет! В этот раз сбор посвятят теме театрального сезона: обещают фарфор, керамику, столовые приборы, фетровые шляпы, бинокли, перчатки, книги, столовый текстиль, ароматы для дома и свечи, винтажные украшения, а также авторские изделия современных мастеров. Супер-план на воскресенье на заре золотой осени: позавтракать в гостиной «Ротонда» при «Астории» (без игристого — никуда!) и отправиться на эстетский шопинг. Регистрация по ссылке.
ул. Большая Морская, 39
AGA
Винный ужин с французским шампанским домом Besserat de Bellefon! 29 сентября в 19:00 в ресторане с вау-видом пройдет ужин с гастрономичным шампанским, задуманным для сопровождения всего пиршества, а не только аперитива. В планах крудо из королевской дикой дорадо, дальневосточный гребешок с черной икрой и цедрой апельсина, морской язык в белом вине с картофелем, солнечник с соусом из артишоков и таджасскими оливками, тарт «Сен-Тропе». Резерв по телефону: +7 (921) 909-66-77.
пр. Добролюбова, 16к2, 7 этаж
Regions
Шеф Максим Ражев представил особые блюда в «Регионах» — идеальны для начала холодов! Идем на осенний салат со свеклой, козьим сыром и вяленой сливой; котлету из судака с пюре из сельдерея и лесными грибами; фермерского ягненка с молодой капустой и трюфелем. Гранд-финал согревающей трапезы — черничный пирог с пломбиром.
ул. Жуковского, 10
«Траппист»
Большой осенний ужин в стенах «Трапписта» устроят 29 сентября в 19:00! Шеф Роман Клюквин подготовил шесть курсов: гребешок с виноградом и укропом, выдержанная форель с яблоком и хреном, перепелка с брюссельской капустой, кальмар с молодым картофелем и северной креветкой, палтус с белыми грибами и печеной капустой с икрой, лесные ягоды со сметанным кремом. Отдельного внимания удостоят пивные гастропары от шеф-сомелье Антона Дунаева (веселые истории про пиво прилагаются!). Для ужина отвели целый второй этаж брассери, еще будут вэлком-комплименты. Билеты по ссылке.
ул. Радищева, 30
Bist
Субботняя «Перемена» в Bist! 3 октября с 10:00 до 15:00 бранчуем на Василеостровской. Шеф-повар Сергей Грачев привезет в итальянский ресторан фирменные завтраки «Перемены» с русским духом: оладьи с красной икрой, драники из цукини с лососем слабой соли, «Большую Перемену» с ветчиной и десерты из собственной пекарни. Красная икра встретится с оладьями, краковская колбаса — с омлетом и шпинатом, а лосось слабой соли — с драниками из цукини. На витрине Bist появятся ватрушка с малиной и лимонным кремом, медовик с вареной сгущенкой и «Волна» с кремом из листьев черной смородины.
Большой проспект Васильевского острова, 18
Комментарии (0)