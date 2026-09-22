Собака.ru выпустила гид «Что где есть в Петербурге» — 2026

Наш проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет! В честь юбилея премии мы впервые отобрали лауреатов в номинациях «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». В гиде подробнее рассказали про петербургские сет-ужины, гастрономический стритфуд (от беляша с крабом до пиццы с чёрной икрой и хот-дога с осьминогом), а также отметили хиты года — лучшие музыкальные бары!

В итоге — 116 заведений, блюд и профессионалов индустрии в 13 номинациях! Изучайте гастрономический гид «Что где есть в Петербурге»-2026 года в ресторанах, кафе и барах, номинированных на премию, или по ссылке.