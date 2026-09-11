Тако с козленком, баран на вертеле и сэндвич с шашлыком: главные гастрономические события недели

Bona People x «Эко-усадьба Белово»

Обед на ферме! 20 сентября в 15:00 пройдут деревенские гастроли от ресторанной группы Bona People в естественной среде обитания коз и кур, лошадей и баранов (животные свободно гуляют по территории!). В окружении лесов и озер поставят длинный общий стол, а концепт-шеф Алексей Ермаков (Matilde, Bona, Must, Lalaki и Merci Madlen) приготовит обед из фермерских продуктов, овощей и грибов. Один из курсов возьмет на себя местный шеф эко-усадьбы (ждем тако с козленком, барана на вертеле, жареный инжир с хамоном). Созвучные вина тоже будут. Всех желающих пригласят на прогулку по ферме, а после — в поход в лес за сентябрьскими грибами. К сумеркам затрещит костер. Будут пледы и стол под деревянным навесом, мерзнуть не придется. Подробности по телефону: +7 (812) 904-69-00.

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение