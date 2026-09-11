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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Тако с козленком, баран на вертеле и сэндвич с шашлыком: главные гастрономические события недели

Чаепитие на даче (с вареньем из местных яблок!), кофейная дискуссия со студентами СПБГУ, аттракцион с пивной бочкой и фэнси-обед на ферме с походом в лес: в новом выпуске ресторанного дайджеста.

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Дача Брассери»

«Дача Брассери»

Едем на первую береговую линию Финского залива! 12 сентября в 12:00 загородный ресторан «Дача Брассери» устраивает дегустацию домашнего варенья из яблок, которые растут прямо здесь. Варенье (по своему собственному секретному рецепту!) сварил Павел Абрамов, который каждую пятницу проводит на местности лекции о дачных традициях 20 века. К варенью предложат свежую выпечку и чай из настоящего кузнецовского фарфора на серебряных ложках и в мальцовских вазочках. Записаться можно по телефону: +7 931 323 03 41. Стоимость участия — 2000 ₽.

Сестрорецк, Финский залив, Парковая 16д

Фото предоставлено пресс-службой Сытного рынка

Лавка на Сытном рынке

Рай для эстетов! 12 сентября в 12:00 на Сытном рынке открывается винтажно-букинистическая лавка «Временно». Гастрофурия Карина Шалыгина, кофейный букинист Дима Щербачёв и волонтер-реставратор Ксюша Сидорина дадут волю страсти к старой посуде и выставят на продажу тарелочки Конаковского фаянсового завода, селедочницы из Песочного и много другое. Обещают беспроигрышную лотерею и самовар. Часть предметов планируют продавать и онлайн, с доставкой по стране.

Сытный рынок, историческое здание, место №53

Фото предоставлено пресс-службой заведения «буше»

«Выслушать» х «буше»

Кто что пьет в Петербурге? Вокруг напитков выстраиваются городские привычки, в Петербурге подобная культура сложилась еще со времен Петра I. Вместе со студентами из СПбГУ из проекта «Выслушать» — 12 сентября в 17:30 — «буше» проведет дискуссию о культуре потребления напитков. Обещают разобраться, что пили в разные эпохи, сколько стоили напитки и что они могли рассказать о городе и его жителях. В дискуссии примут участие: Павел Федосеенко, руководитель барного отдела буше; Константин Крылов, редактор Собака.ru в отделе «Хайпа и громких событий»; Семён Некрасов, историк, экскурсовод и исследователь городской повседневности; Эрика Шакирова, главный редактор журнала «О чём говорят в кофейне?». Регистрация здесь.

ул. Льва Толстого, 1-3 (второй этаж «буше»)

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Федя, дичь!»

«Федя, дичь!» х Rap Nekrasova

Сэндвич с шашлыком желаете? Бессовестно продлеваем летний сезон: 12 сентября фирменный шашлык из «Федя, дичь!» на один день приезжает на Некрасова. Команда хайпового проекта Rap Nekrasova будет выдавать специалитет прямо из окна жилого дома под вывеской «Ключи». В планах — два сэндвича на свежевыпеченных лепёшках: с курицей, маринованным луком, свежими овощами и сливочно-чесночным соусом; а также со свининой, маринованным луком и томатным соусом. Старт в 13:00, и до солдаута.

ул. Некрасова, 26

Фото предоставлено пресс-службой заведения MAD Asian BBQ

MAD Asian BBQ

Ресторану Натальи Цыпленко с азиатской кухней — четыре года! 18 сентября тут закатят праздник: привезут вагю из Японии от поставщика S.meat, — а шеф Илья Новожилов будет готовить стейки стриплойн, рибай-кэп и вырезку. В планах живая музыка и праздничный торт. Чин-чин!

ул. Пионерская, 32

Yami

Только посмотрите на эту гастро + арт коллаборацию сервиса доставки Yami и современного петербургского художника Паши Пошукай. Пухлые роллы (миндаль с черным рисом и угрем, лосось в карамельном соусе или хрустящий ролл в стиле Том Кха!) приедут в супербоксе с наивным рисунком русалки внутри и «морского такси» снаружи. Этот кейс можно использовать повторно!

Фото предоставлено пресс-службой заведения Blackchops

Blackchops

Всем пиво! 19 сентября в 19:00 английский паб Blackchops от команды Dreamteam закатит вечеринку по случаю Октоберфеста. Здесь воспроизведут традицию «забития крана в бочку» — это главная фишка открытия фестиваля, когда мэр Мюнхена специальным деревянным молотком вбивает пивной кран в первую 200-литровую бочку и восклицает по-баварски: O’zapft is! («Откупорено!»). На Фонтанке тоже откроют первую бочку Октоберфеста. Ещё в планах живая музыка, праздничный декор и спешл-блюда.

наб. Фонтанки, 5/2

Фото предоставлено пресс-службой заведения Sea, Signora!

Sea, Signora!

Это люкс! Икорный ужин 19 сентября в 18:00 устраивает самый морской ресторан Антонио Фреза. Обещают церемонию получения икры, которую проведет Давид Амирханян, владелец производства черной икры Royal Catch. К столу подадут осетра, а Давид расскажет о том, как добывают деликатес. После получения икры можно будет ее попробовать, а затем из свежей тушки шеф Никита Купавых приготовит спешл-блюда: карпаччо из тунца, ризотто с вонголе, устрицы с маслом бергамота, наггетсы, осетр с белыми грибами и бер-бланом — все это с черной икрой! Бронь по телефону: +7 (931) 357-09-92.

ул. Большая Морская, 30

Фото предоставлено пресс-службой «Эко-усадьбы Белово»

Bona People x «Эко-усадьба Белово»

Обед на ферме! 20 сентября в 15:00 пройдут деревенские гастроли от ресторанной группы Bona People в естественной среде обитания коз и кур, лошадей и баранов (животные свободно гуляют по территории!). В окружении лесов и озер поставят длинный общий стол, а концепт-шеф Алексей Ермаков (Matilde, Bona, Must, Lalaki и Merci Madlen) приготовит обед из фермерских продуктов, овощей и грибов. Один из курсов возьмет на себя местный шеф эко-усадьбы (ждем тако с козленком, барана на вертеле, жареный инжир с хамоном). Созвучные вина тоже будут. Всех желающих пригласят на прогулку по ферме, а после — в поход в лес за сентябрьскими грибами. К сумеркам затрещит костер. Будут пледы и стол под деревянным навесом, мерзнуть не придется. Подробности по телефону: +7 (812) 904-69-00.

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение

Фото предоставлено пресс-службой заведения P-26

P-26

Кебабный опен-эир! 19 и 20 сентября стартует официальное открытие нишевой кебабной на Рубинштейна. У руля кухни — шеф Леонид Гущин (ex. Dizengof99, Leila). Готовит кебаб трех видов: дюрюм в пшеничной лепешке, дёнер в пите и тепси на подносе — с курицей или говядиной. Еще есть карри вурст с домашними огурчиками и коул слоу, и пиде с овощами или разными видами сыра и медом. Хлеб, кебабы и соусы делают сами, а к закускам предлагают айран с зеленью или яблочный шорли. Будет мясо!

ул. Рубинштейна, 26

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