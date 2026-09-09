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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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В хачапури, с жемчужными луковками и фуа-гра: где искать инжир в Петербурге

Ловим сезон винной ягоды! Инжир украл наши сердца — его мэтчат с пиццей, кладут в хачапури и женят с прошутто. Собрали 16 ресторанов, где пробовать инжирные спешлы.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Vakh

Vakh

Инжир тут соединили с тестом в двух вариантах: в хачапури с грузинскими сырами и в тарталетке с творожным сыром и карамелью.

ул. Большая Зеленина, 34

Фото предоставлено пресс-службой заведения Grain

Grain

Шеф Вадим Куликов готовит два блюда со спелым инжиром: карпаччо из цветных фермерских томатов со свежим базиликом и жемчужными луковками, а также салат с кремом из феты, жареным пеканом и заправкой трюфель-бальзамик.

ул. Моховая, 12

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Огородники»

«Огородники»

В особняке Александра Данилевского подают сладкую «бабушкину булочку», запеченный халуми, творожную ватрушку, карпаччо из томатов — и все это с медовым инжиром.

Институтский пр., 22A

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Academia Шувалова»

«Academia Шувалова»

Это красиво! В графском замке концепт-шеф Илья Харченко рифмует инжир с дыней и пармой, нежной бурратой и рукколой. Дополняет сезонное меню коктейль от концепт-бармена Даниила Лемана с медовым ликером, биттером и инжиром.

ул. Моховая, 10

Фото предоставлено пресс-службой заведения Salone pasta&bar

Salone pasta&bar

Нарядный итальянский ресторан балует элитным прошутто Сан-Даниеле D.O.P. (окорок с защищенным наименованием происхождения производят только в коммуне на холмах региона Фриули-Венеция-Джулия) с инжиром и страчателлой с инжиром и мостардой.

наб. Фонтанки, 30

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Перемена»

«Перемена»

У команды DuoBand сразу две сезонные новинки: инжир с вяленой свеклой, молодым сыром, базиликом и мятой, а также утиная грудка с кейлом, карамелизированным инжиром и фуа-гра. 

наб. Петроградская, 18

Фото предоставлено пресс-службой заведения МОА

МОА

Шеф Павел Филин словил тотальный инспирейшн и приготовил фирменный тарт-татен с ванильным кремом, крудо с дальневосточным гребешком и цитрусовым дрессингом, фермерскую страчателлу с хамоном из Иберийского кабана. На десерт — легкий коктейль с инжиром, ароматом травами и сочным манго.

ул. Маяковского, 44А

Фото предоставлено пресс-службой заведения Tondo

Tondo 

Сила двух! В ресторане Антона Исакова приготовили целый тарт с кофейным кремом и инжиром, а на закуску — теплый салат с греческим йогуртом и грецким орехом.

ул. Корпусная, 9

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mill

Mill

Комфортная роль у инжира в Meal: тут его добавляют в фирменную сырную пицу с горгонзоллой, бофором, грюйером, моцареллой; а также подают на десерт с кремом фрешем и кофейной карамелью.

ул. Чайковского, 36

Фото предоставлено пресс-службой заведения Matilde

Matilde

Шеф Степан Востриков поверил в инжир и создал террин из фуа-гра на бриоши с хересом, мальдонской солью и запеченным кедровым орехом (винную ягоду тут фламбируют с коньяком!); тирамису с инжиром и шоколадной стружкой; лепешку крешиа с сыром и черным трюфелем. 

наб. реки Карповки, 31к1

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Прошуттерия»

«Прошуттерия»

Инструкция к бабьему лету: каждый глоток сладкого хереса заедаем панна коттой с инжиром и грецким орехом и ловим финальные лучи уходящего лета на итальянской террасе.

Озерной пер., 7; ул. Большая Пушкарская, 34

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Марко Густо»

«Марко Густо»

В видовом ресторане Марка Финкельштейна подают брускетту с инжиром и рикоттой, карпаччо из инжира с хамоном, печеный баклажан с хумусом и томатами, суп из фенхеля с риетом из копченого лосося, панна-котту с инжиром.

Приморский пр., 80к2

Фото предоставлено пресс-службой заведения Villa Madelina

Villa Madelina

На колумбийской вилле инжир живет свою лучшую жизнь: в морковном бисквите с грецким орехом «Садко» и прослойкой из крем-чиза, на песочной тарталетке с лимонным курдом и кремом из маскарпоне и белого шоколада, в салате с вяленой фермерской уткой и жареным брокколи.

наб. Обводного канала, 114к3

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Ферма Бенуа»

«Ферма Бенуа»

Сезон инжира в гранд-ресторане! Пробуем карпаччо из инжира с пармской ветчиной и кремом из горгонзолы, брускету с инжиром и сыром бри, салат с утиной грудкой и вялеными томатами, куриную печень с карамелизованным инжиром и соусом таледжио, пиццу со свежим инжиром и беконом. Все блюда, кроме брускетты и пиццы не содержат глютен (входим в ПП-эру).

Тихорецкий проспект, 17Г

Фото предоставлено пресс-службой заведения Fresa

Fresa

Оперная певица и солистка Мариинского театра Наталья Павлова придумала три спешл-блюда для флагманского ресторана Антонио Фреза, и один из них — легкий солнечный салат со спелым инжиром и авокадо на гриле. Пробуем до 30 сентября.

Вознесенский пр., 6

Фото предоставлено пресс-службой заведения Frantsuza Bistrot

Frantsuza Bistrot

В бистро «у француза» аka Ивана Фролухина появился запеченный чизкейк с инжиром, ванильным кремом на основе сметаны и маскарпоне и гелем из черной смородины. Ловим в меню завтраков каждый день с 9:00 до 12:45.

наб. Адмирала Лазарева, 22

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