В хачапури, с жемчужными луковками и фуа-гра: где искать инжир в Петербурге

Villa Madelina

На колумбийской вилле инжир живет свою лучшую жизнь: в морковном бисквите с грецким орехом «Садко» и прослойкой из крем-чиза, на песочной тарталетке с лимонным курдом и кремом из маскарпоне и белого шоколада, в салате с вяленой фермерской уткой и жареным брокколи.

наб. Обводного канала, 114к3