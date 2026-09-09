В хачапури, с жемчужными луковками и фуа-гра: где искать инжир в Петербурге

Ловим сезон винной ягоды! Инжир украл наши сердца — его мэтчат с пиццей, кладут в хачапури и женят с прошутто. Собрали 16 ресторанов, где пробовать инжирные спешлы.
Vakh
Инжир тут соединили с тестом в двух вариантах: в хачапури с грузинскими сырами и в тарталетке с творожным сыром и карамелью.
ул. Большая Зеленина, 34
Grain
Шеф Вадим Куликов готовит два блюда со спелым инжиром: карпаччо из цветных фермерских томатов со свежим базиликом и жемчужными луковками, а также салат с кремом из феты, жареным пеканом и заправкой трюфель-бальзамик.
ул. Моховая, 12
«Огородники»
В особняке Александра Данилевского подают сладкую «бабушкину булочку», запеченный халуми, творожную ватрушку, карпаччо из томатов — и все это с медовым инжиром.
Институтский пр., 22A
«Academia Шувалова»
Это красиво! В графском замке концепт-шеф Илья Харченко рифмует инжир с дыней и пармой, нежной бурратой и рукколой. Дополняет сезонное меню коктейль от концепт-бармена Даниила Лемана с медовым ликером, биттером и инжиром.
ул. Моховая, 10
Salone pasta&bar
Нарядный итальянский ресторан балует элитным прошутто Сан-Даниеле D.O.P. (окорок с защищенным наименованием происхождения производят только в коммуне на холмах региона Фриули-Венеция-Джулия) с инжиром и страчателлой с инжиром и мостардой.
наб. Фонтанки, 30
«Перемена»
У команды DuoBand сразу две сезонные новинки: инжир с вяленой свеклой, молодым сыром, базиликом и мятой, а также утиная грудка с кейлом, карамелизированным инжиром и фуа-гра.
наб. Петроградская, 18
МОА
Шеф Павел Филин словил тотальный инспирейшн и приготовил фирменный тарт-татен с ванильным кремом, крудо с дальневосточным гребешком и цитрусовым дрессингом, фермерскую страчателлу с хамоном из Иберийского кабана. На десерт — легкий коктейль с инжиром, ароматом травами и сочным манго.
ул. Маяковского, 44А
Tondo
Сила двух! В ресторане Антона Исакова приготовили целый тарт с кофейным кремом и инжиром, а на закуску — теплый салат с греческим йогуртом и грецким орехом.
ул. Корпусная, 9
Mill
Комфортная роль у инжира в Meal: тут его добавляют в фирменную сырную пицу с горгонзоллой, бофором, грюйером, моцареллой; а также подают на десерт с кремом фрешем и кофейной карамелью.
ул. Чайковского, 36
Matilde
Шеф Степан Востриков поверил в инжир и создал террин из фуа-гра на бриоши с хересом, мальдонской солью и запеченным кедровым орехом (винную ягоду тут фламбируют с коньяком!); тирамису с инжиром и шоколадной стружкой; лепешку крешиа с сыром и черным трюфелем.
наб. реки Карповки, 31к1
«Прошуттерия»
Инструкция к бабьему лету: каждый глоток сладкого хереса заедаем панна коттой с инжиром и грецким орехом и ловим финальные лучи уходящего лета на итальянской террасе.
Озерной пер., 7; ул. Большая Пушкарская, 34
«Марко Густо»
В видовом ресторане Марка Финкельштейна подают брускетту с инжиром и рикоттой, карпаччо из инжира с хамоном, печеный баклажан с хумусом и томатами, суп из фенхеля с риетом из копченого лосося, панна-котту с инжиром.
Приморский пр., 80к2
Villa Madelina
На колумбийской вилле инжир живет свою лучшую жизнь: в морковном бисквите с грецким орехом «Садко» и прослойкой из крем-чиза, на песочной тарталетке с лимонным курдом и кремом из маскарпоне и белого шоколада, в салате с вяленой фермерской уткой и жареным брокколи.
наб. Обводного канала, 114к3
«Ферма Бенуа»
Сезон инжира в гранд-ресторане! Пробуем карпаччо из инжира с пармской ветчиной и кремом из горгонзолы, брускету с инжиром и сыром бри, салат с утиной грудкой и вялеными томатами, куриную печень с карамелизованным инжиром и соусом таледжио, пиццу со свежим инжиром и беконом. Все блюда, кроме брускетты и пиццы не содержат глютен (входим в ПП-эру).
Тихорецкий проспект, 17Г
Fresa
Оперная певица и солистка Мариинского театра Наталья Павлова придумала три спешл-блюда для флагманского ресторана Антонио Фреза, и один из них — легкий солнечный салат со спелым инжиром и авокадо на гриле. Пробуем до 30 сентября.
Вознесенский пр., 6
Frantsuza Bistrot
В бистро «у француза» аka Ивана Фролухина появился запеченный чизкейк с инжиром, ванильным кремом на основе сметаны и маскарпоне и гелем из черной смородины. Ловим в меню завтраков каждый день с 9:00 до 12:45.
наб. Адмирала Лазарева, 22
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