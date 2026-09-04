Луковый суп с фуа-гра, наггетсы с черной икрой и вешенки с белым чаем: главные гастрономические события недели

Пивной марафон, столетие легендарного книжного, дискотека на закате в панорамном баре: в новом дропе ресторанного дайджеста.
Futurist
Безлимитное игристое и устрицы с маринованной тапиокой на завтрак — мы такое будем! В ресторане Futurist теперь практикует новый шеф Илья Чубрик (Tartarbar и Harvest, «Санта-Глория»). Пробуем два сборных завтрака с мясом или рыбой, шакшуку с авокадо и кремом из перцев, бифштекс из говядины с маффином, врап с тунцом конфи и спайси соусом, зеленую гречу с белыми грибами и копченым тунцом. Подают ежедневно с 10:00 до 13:00, а к ним — нон-стоп игристое для блеска глаз.
улица Барочная, 6с1
Catch 22 х L Terrasa
Команда музыкально-коктейльного бара на Фонтанке провожает лето! Уже сегодня, 4 сентября, ребята захватят крышу панорамного бара при отеле Lotte. Вечер разделят на два акта: с 18:00 до 20:00 будут мешать фирменные коктейли (за которыми собираются очереди на выходных!), ужинать и слушать сет старосты диджеинга Жени Литвяка. С 20:00 до 23:00 танцпол падет во власть Tony Lil: в планах танцы на закате под хип-хоп и r’n’b. Основное меню L Terrasa тоже будет доступно.
пер. Антоненко, 2
Teplo
Внезапно, сентябрь! Кто бы мог подумать?! В эту субботу, 5 сентября, на террасе ресторана Teplo — урожайное меню шефа Александра Векшина и выступление фанк-панк-джаз трио «Кто бы мог подумать?!». В планах с 13:00: бигус, ребра с гриля, фаршированные перцы и осенние пироги (капустные, с томатами, моцареллой и скаморцей), а на десерт — наполеон. В 17:00 стартует музыкальный полдник с сумасшедшими мэшапами. И важно: теплые пледы и горячие сидры будут раздавать без ограничений!
ул. Большая Морская, 45
«Подписные издания»
Любимый городской книжный отмечает свое столетие грандиозным опен-эйром. Дано: привоз суперзвезды китайской литературы Чжан Юэжань и знатока тайн династии Медичи Марчелло Симонетты, паблик-токи с участием Льва Лурье, Алены Долецкой и Наума Клеймана, выступления групп Евгения Цыганова и Паши Артемьева, а также перформансы «Упсала-Цирка». Book the date — c 4 по 6 сентября! В меню — готовые корзины для пикника, панини и кукуруза на гриле.
6+, мероприятия пройдут с 4 по 6 сентября в Итальянском саду (Литейный, 57). Вход свободный.
Sea, Signora
Встречаем новое меню (впервые за три года!) в самом рыбном ресторане Антонио Фреза! Основатель и идеолог Fresa’s Group лично проработал каждое блюдо: пробуем тартар из тунца с черной икрой (его готовят прямо у стола), наггетсы с фермерской сметаной и черной икрой, крудо из гребешка с черешней и юдзу кошо, буррату с красными креветками и боттаргой кефали или авторскую интерпретацию Цезаря с креветками из хоспера. А дальше — паста: спагетти с осетровой икрой, каламарата с сибасом и желтыми томатами, тальолини с ягненком и ризотто с устрицей и лаймом. На горячее — осьминог с запеченными перцами.
ул. Большая Морская, 30
Trappist
Пивной марафон в Trappist! В брассерии Алексея Бурова с 4 по 6 сентября устраивают наш любиммый и самый душевный Belgian Beer Weekend. Обещают три дня музыки, уникальных сортов пива и специальное меню от шефа Романа Клюквина (креветки кафе де пари, бургер с поркеттой, кальмар с ромеско, устрицы к столу). На улицу выставят ролл-бар и гриль, фасад украсят флажками, устроят пивное казино и бирпонг, дадут слово музыкантам. Помимо сплава по рекам пенного, можно будет поучаствовать в лотерее и выиграть мерч в виде кепки и худи, лимитированную бутылку из коллекции заведения и именной бокал. В воскресенье сюда приедут диск-жокеи из «Пивной карты» по соседству со своей коллекцией винила. Без сабража не уйдет никто!
ул. Радищева, 36
Nola
Последняя дискотека! Nola Jazz Bar переезжает (здание признали аварийным) — новый дом уже нашли, но решили красиво закончить эту главу жизни. В воскресенье, 6 сентября, приглашают всех сделать фотографии на память, выпить любимые коктейли, послушать джаз и винил. В 19:00 выступит джазовое трио, а с 22:00 — Soul Sista с виниловым DJ-сетом. Эстетский дэнс продлится до двух ночи. Совсем скоро команда расскажет, куда переезжает бар.
Волынский пер., 2
jidai
Спешл-карту саке к японскому микросезону риса подготовили в ресторане jidai. До 7 сентября пробуем четыре разных стиля, которые по-разному раскроют характер зерна: первый сорт создали по технологии бодаймото, при которой закваска образуется естественным путем; второй разрабатывали три года специально для сочетания с устрицами; третий сделали из отполированного до 38% риса. Завершает карту супер-редкое премиальное саке, которое сложно найти в России — именно к ней шеф Артур Пан придумал подавать комплимент — дальневосточного гребешка с дайконом, шисо, цедрой лайма и сладким соевым соусом. 4 и 5 сентября с 19:00 до 22:00 диджеи Texture и Jax поставят японское диско, сити-поп, буги, дип-хаус и даунтемпо.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Bellevue
Самое грибное место найдено в ресторане Bellevue на крыше «Гранд Отеля Мойка 22» — сюда приехал лесной урожай. Шеф Николай Хвалынский создал особое сентябрьское меню: на закуску соленые грузди с копченой сметаной и печеной картошкой, затем ломтики белых грибов с луком конфи и пармезаном, на горячее волован с рагу из боровиков в мадере. На десерт тоже грибы – тирамису с белыми и трюфелем. Меню стартует 5 сентября и продлится как минимум неделю.
набережная реки Мойки, 22
«География»
Впервые за 13 лет «География» открывает новый раздел полностью безалкогольных напитков, который шеф-бартендер Николай Орехов разработал вместе с Артемом Филиновым, шефом по ферментации ресторана Boreal в Хельсинки (отмечен звездой Michelin!). Комбуча, ферментация, чай, фрукты, овощи и умами — все это самостоятельные коктейли в стиле proxy wine (так называют сложные безалкогольные миксы, где важны сухость, кислотность, текстура, аромат и послевкусие). Пробуем яблоко с лавром и дыней, вишню с томатом и соей, персик с белым пионом и желтым перцем, вешенки с белым чаем и виноградом. В меню — с 7 сентября!
ул. Рубинштейна, 5
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