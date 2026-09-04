Луковый суп с фуа-гра, наггетсы с черной икрой и вешенки с белым чаем: главные гастрономические события недели

«Подписные издания»

Любимый городской книжный отмечает свое столетие грандиозным опен-эйром. Дано: привоз суперзвезды китайской литературы Чжан Юэжань и знатока тайн династии Медичи Марчелло Симонетты, паблик-токи с участием Льва Лурье, Алены Долецкой и Наума Клеймана, выступления групп Евгения Цыганова и Паши Артемьева, а также перформансы «Упсала-Цирка». Book the date — c 4 по 6 сентября! В меню — готовые корзины для пикника, панини и кукуруза на гриле.

6+, мероприятия пройдут с 4 по 6 сентября в Итальянском саду (Литейный, 57). Вход свободный.