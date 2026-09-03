Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2026
Что Где Есть

Поделиться:

Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2026: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Стартует главное гастрономическое событие года! Перед вами — полный список номинантов премии «Что где есть в Петербурге» — 2026. Голосуйте за любимые рестораны, шефов и открытия на официальном сайте премии до 12 октября!

Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет. В честь юбилея премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!

ЗАВЕДЕНИЯ

«Лучший новый авторский ресторан»

«Лучший новый ресторан на каждый день»

«Лучшая гастрономическая бутербродная»

«Лучший новый музыкальный бар»

ЛЮДИ

«Рестораторы 20-летия» — выбор Cобака.ru

«Лучшая барная команда» — выбор Cобака.ru

«Лучший шеф-повар» — голосуют шеф-повара

«Прорыв среди шеф-поваров»

«Лучший концепт-­сомелье»

БЛЮДА

«Лучший авторский сет»

«Лучший зеленый салат»

«Лучший гастрономический стритфуд»

«Лучший шашлык»

Согласно правилам, голосование возможно один раз в сутки за одного кандидата в рамках каждой номинации. Редакция еженедельно мониторит активность с применением антифрод-систем: все голоса, полученные с использованием автоматизированных методов или коммерческих схем, будут удалены. После окончания голосования на сайте, главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 22 октября!

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: