Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2026: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Стартует главное гастрономическое событие года! Перед вами — полный список номинантов премии «Что где есть в Петербурге» — 2026. Голосуйте за любимые рестораны, шефов и открытия на официальном сайте премии до 12 октября!
Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет. В честь юбилея премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!
ЗАВЕДЕНИЯ
«Лучший новый авторский ресторан»
- «Баски & Монегаски»
- «Белый рябчик»
- «Зайцы»
- «Лодочная станция»
- «Перемена»
- Bergamot
- Closer
- Jidai
- Poool bistro
- Self Edge Chinois
«Лучший новый ресторан на каждый день»
- «Бистротека»
- «Кафе Бенуа»
- «Кафе на Хлебозаводе»
- «Марко Густо»
- Antonio Bistro
- Ava bistro
- Brasserie by Academia
- gaby bistro
- House of Jade
- MOA
- Persimmon
- Tony
«Лучшая гастрономическая бутербродная»
«Лучший новый музыкальный бар»
ЛЮДИ
«Рестораторы 20-летия» — выбор Cобака.ru
- Алексей Алексеев
- Владимир Басов
- Галина Белоусова
- Анри Бер, Роман Киселев, Стивен Шарма
- Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
- Катя Бокучава
- Алексей Буров
- Сергей Глазунов, Клим Жуков
- Артем и Алексей Гребенщиковы
- Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
- Марк Лапин
- Алена Мельникова
- Арам Мнацаканов
- Эдуард Мурадян
- Леонид Ноткин, Иван Третьяков
- Михаил Соколов, Тимур Дмитриев
- Надежда Третьякова
- Антонио Фреза
- Наталья Цыпленко, Светлана Яковлева
- Александр Шавлиашвили
«Лучшая барная команда» — выбор Cобака.ru
- «Ипполит», «Федя, дичь!», «Наденька» (Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов)
- «У Ларисы», «У Марьи» (Стас Федулин, Мария Шипуля)
- «Хроники» (Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова)
- AF Brew (Артем Кольчуков, Никита Филиппов)
- Follow The Rabbits (Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук)
- Orthodox, ARKA (Леонид Ноткин, Дима Суворов, Иван Третьяков)
- Perfect Bars Team (Иван Ляшук, Владимир Николаев)
«Лучший шеф-повар» — голосуют шеф-повара
- Александр Богданов («Гельвеция», Kuznyahouse, B-side)
- Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
- Мария Дементьева (Closer)
- Франсуа Кантен («Астория»)
- Роман Киселев (Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа», Solids)
- Андрей Ковалев (Duo Band)
- Олег Перфилов (Crevette Bistrot, Bergamot)
- Дмитрий Тян (Dreamteam)
- Владимир Чистяков (Poool bistro, Santa Gloria)
- Евгений Энгельке (italy)
«Прорыв среди шеф-поваров»
- Олег Азимов (Michèle, «Счастье»)
- Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)
- Лука Де Астис (Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg)
- Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
- Роман Найзабеков («Белый рябчик», «Круч»)
- Егор Рыбалко (Casper)
- Максим Шаршов (Wawelberg)
- Анатолий Шурубура (Mill)
«Лучший концепт-сомелье»
БЛЮДА
«Лучший авторский сет»
«Лучший зеленый салат»
- AGA — Зеленый салат с авокадо и брокколи
- Animals — Зеленый фермерский салат с кешью- творогом и кольраби
- Bellevue — Зеленый салат с брокколини
- Bist — Зеленый салат с авокадо и брокколи
- Saviv — Большой зеленый салат с дзадзики и авокадо
«Лучший гастрономический стритфуд»
- «Мурманчане» — Беляш с крабом и томатной помакухой
- Big Wine Freaks — Тако с крабом
- Closer — Хот-дог из печи
- Faces — Хот-дог с осьминогом
- Il Lago dei Cigni — Профитроли с паштетом из фуа-гра
- Jam Café — Adult Happy Meal
- Meat Coin — Бургер с черной икрой
- Poool bistro — Стрипсы с черной икрой
- Probka — Пицца с лососем и черной икрой
- Roots le petit bar — Фри с черной икрой и сметаной
«Лучший шашлык»
Согласно правилам, голосование возможно один раз в сутки за одного кандидата в рамках каждой номинации. Редакция еженедельно мониторит активность с применением антифрод-систем: все голоса, полученные с использованием автоматизированных методов или коммерческих схем, будут удалены. После окончания голосования на сайте, главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 22 октября!
Комментарии (0)