Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2026: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет. В честь юбилея премии мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории только шефы!