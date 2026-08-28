Яйцо в яйце, копченый брауни и предпремьера фэнси-бара у фонтана: главные гастрономические события недели

Tony Bistro c Poool Bistro

Вечеринка с шефами на заднем дворе пройдет 30 августа с 12:00 до 17:00: Иван Лучкин (шеф Tony) и Владимир Чистяков (шеф и основатель Poool) скрестят шпаги ножи, чтобы устроить совместный выездной бранч «на районе», в Station Hotels. Обещают спешл-меню из хитов двух проектов: смэш-чизбургер, бутерброд на фокачче с рийетом и редисом, крошка-картошка с копченой сметаной и черной икрой, креветки поп-корн с трюфельным спайси соусом, булочка с килькой и кремом из бычков, хот-дог с черной икрой или маринованными огурчиками и сладким луком. Чревоугодие скрасит диджей-сет от старосты музыкальной сцены Петербурга Жени Литвяка.

Лиговский проспект, 1 (вход со стороны Озерного переулка, рядом с Tony)