Яйцо в яйце, копченый брауни и предпремьера фэнси-бара у фонтана: главные гастрономические события недели

Ужин с устрицами и шампанью, арт-медиация под коктейль, встреча со звездным шефом у залива, мастер-класс по лепке пасты — в новом дропе ресторанного дайджеста!
Meat Coin
Вау-ужин у залива с шеф-поваром Евгением Викентьевым (заработал для московского ресторана «Белуга» звезду Michelin в 2021 году, а до этого возглавлял культовые проекты Hamlet&Jacks и «Винный шкаф» в Петербурге) в Комарово, в ресторане Meat Coin. В центре внимания — открытый огонь. 29 августа в 18:00 он приготовит морского гребешка с крыжовником и бузиной, эскабече из креветок, утиную грудку с соусом из тыквы и розы. На десерт — копченый брауни с мисо-карамелью, пломбиром и клубникой. Бронь по телефону: +7 (812) 240-66-66.
Приморское шоссе, 466
«Счастье»
Шампань и устрицы — союз, как мы знаем, созданный на небесах. 29 августа с 14:00 до 18:30 бар-ресторан «Счастье» на Итальянской превратится в летний салон — здесь пройдет винная дегустация (ждем более двадцати этикеток из Шампани!). Во дворе появятся пять дегустационных станций, сомелье расскажут истории винных домов, диджей-поставит музыку, а еще будут устрицы из raw-бара, которые сервируют с дольками лимона. На входе каждый получит дегустационную карту, чтобы отмечать свои личные открытия и фавориты дня. Летний стритфуд тоже планируется: тако с рваной говядиной или угрем, хрустящий батат и картофель фри (идеально под бокал ледяных бабблс).
Итальянская улица, 17
Salone pasta&bar
29 августа нарядный итальянский ресторан на Фонтанке отпразднует шестилетие. Команда устраивает праздник La Notte Rosa, так популярный на Адриатическом побережье. С 12:00 до 15:00 тут пройдет открытый мастер-класс по лепке пасты от пастайоло. В 17:00 заработает стол со сладостями и пуншем Беллини. В 18:00 появится зона со свежими морепродуктами: устрицами, морскими ежами, гребешками и тунцом. Ближе к ночи гости вынесут праздничный торт и угостят всех желающих. Дресс-код: с элементами розового или тотал пинк!
наб. реки Фонтанки, 30
Андрей Шмаков х AGA
29 августа в 19:00 московский звездный шеф Андрей Шмаков (бренд-шеф московского ресторана Savva в отеле «Метрополь») даст ужин по мотивам французского кино в AGA. В ресторане с одной из самых красивых террас он представит сет из восьми курсов, вдохновленный французским кинематографом. Каждый сет шеф связал с отдельной картиной, ее настроением и местом действия: «Амели» – гужер с осетровой икрой; «Девушки из Рошфора» — морской гребешок с морским ежом и соусом бер-блан; «Жандарм из Сен-Тропе» — сибас с фенхелем, лангустином и томатами конфи; и не только. К ужину подадут специально подобранные коньяки от коньячного дома Courvoisier. Бронирование по телефону: +7 (921) 909-66-77.
проспект Добролюбова, 16к2, 7 этаж
«Пузыри и Псы»
Совсем скоро на Караванной откроется фэнси-дерти-бар «Пузыри и Псы» от Никиты Кузьмичева (экс Catch 22, Cherchez la Tarte). Запуск проекта намечен на конец сентября (подробнее рассказали здесь), а уже в этот уикенд устроят предпремьеру у фонтана на Манежной площади. Будут готовить пять видов хот-догов: классик с говяжьей сосиской, чипотл чили с мёдом и молочной сосиской, с беконом и ананасовым релишем, с рваной говядиной и соусом блю чиз, с осьминогом. Рекой польются коктейли и шампанское под диджей-сеты. Брендированные стаканы можно будет забрать с собой — вполне законное хулиганство! Записывайте: 28 августа с 18:00 до 21:00; 29–30 августа — с 15:00 до 21:00.
Поп-ап у фонтана на Караванной ул., 16
«Кафе на Хлебозаводе» х Nephew Bagels
В этот уикенд в новом «кафе на Хлебозаводе» гостит команда модной московской булочной Nephew Bagels. 29 и 30 августа с 9:00 и до солдаута ребята будут печь и подавать бейглы (всего 700 штук!) с лососем, риетом из цыпленка и каперсами, пастрами и яичным салатом, черной смородиной. Запивать предлагают новым колдбрю-инфьюз с апельсином.
ул. Барочная, 4А
«Эрарта»
План на уикенд: искусство под коктейль на берегу Финского залива! Музей «Эрарта» устроил загородную арт-медиацию — на территории курорта «Дом у моря». Кураторы отобрали 16 картин и арт-объектов, которые становятся продолжением пейзажа и продлевают лето. Сразу же после просмотра — осмыслять искусство под коктейль, цыпленка из хоспера в жгучей аджике и пирог с уткой в красном вине. Хлеб и зрелища дают в панорамном ресторане «МореШаль» с открытой террасой и видом на верхушки сосен. Выставка проходит до 30 сентября.
Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморское городское поселение, Морской пр., 1
Tony Bistro c Poool Bistro
Вечеринка с шефами на заднем дворе пройдет 30 августа с 12:00 до 17:00: Иван Лучкин (шеф Tony) и Владимир Чистяков (шеф и основатель Poool) скрестят
шпаги ножи, чтобы устроить совместный выездной бранч «на районе», в Station Hotels. Обещают спешл-меню из хитов двух проектов: смэш-чизбургер, бутерброд на фокачче с рийетом и редисом, крошка-картошка с копченой сметаной и черной икрой, креветки поп-корн с трюфельным спайси соусом, булочка с килькой и кремом из бычков, хот-дог с черной икрой или маринованными огурчиками и сладким луком. Чревоугодие скрасит диджей-сет от старосты музыкальной сцены Петербурга Жени Литвяка.
Лиговский проспект, 1 (вход со стороны Озерного переулка, рядом с Tony)
«Гранд Отель Европа»
Новый сезон бранчей в легендарном ресторане «Европа» (за свою 120-летнюю историю он видел Григория Распутина, Федора Шаляпина, Игоря Стравинского и Элтона Джона!). 30 августа в 13:00 тут пройдет бранч «Лето звездное» из нового цикла встреч. Шеф-повар Денис Соболев приготовит телятину на кости, каре баранины, запеченное филе лосося в кленовом сиропе и демидовский пирог с уткой. На горячее подаст жареного палтуса с кальмаром и капонатой, лангустина с кремом из корня сельдерея, маринованную утиную грудку с яблоком и соусом из клюквы. Вынесут также закуску «Яйцо в яйце» (гастрохит отеля!), лангустины, креветки, мидии и раки. Гранд-финал — джелато с сорбетами и десерты из сезонных фруктов. Следующие бранчи пройдут 20 сентября, 18 октября и 15 ноября. Необходимо бронирование: +7 (812) 329-68-88.
Михайловская улица, 1/7
Smoke BBQ
Большой BBQ-бранч проведет Алексей Каневский в стиле загородного пикника на веранде в самом центре города. В воскресенье, 30 августа, бренд-шеф Smoke BBQ приглашает на обед с с живым огнем: на BBQ-карусели он пожарит 50 цыплят, а еще привезет со своей дачи сезонные овощи и фрукты. С 13:00 до 14:00 маэстро лично проведет детский кулинарный мастер-класс, откуда каждый ребенок выйдет с новым (шефским!) навыком.
ул. Лодейнопольская, 5Б
Фестиваль Original Meet
Классические и кастомные автомобили и мотоциклы, барбекю-фест и вайб 70-х! 5 и 6 сентября прогремит 11-й Original Meet — этот фестивальный уикенд вырос из автомобильной выставки. Шеф-мясник Роман Редман покажет, как правильно обращаться с мясом, а со сцены прозвучит много музыки в исполнении рок-звезд из группы «Казускомы», основателя Super Collection Orchestra Ника Брусковского, саксофониста-авангардиста Сергея Летова. Голосом события станет VJ Чак (MTV Russia и A-One, ведущий Радио Maximum и музыкальных телеканалов). Ждем экспозицию редких автомобилей от энтузиастов, виниловый корнер с коктейлями от бара Catch 22, винтажный маркет с одеждой и аксессуарами, фудкорт («Митерия Чак», Wild Smokers, MBurger). Подробнее здесь.
Мануфактура 10/12. ул. Красного Текстильщика, 10–12
«Форест Хилл»
Время урожая! В «Форест Хилл» пройдет финальный ужин сезона с блюдами из овощей и фруктов, которые прямо сейчас находятся в прайме (на пике зрелости). 12 сентября бренд-шеф загородного ресторана Филипп Ваганов представит авторский сет из семи подач: томатный тартар с красной икрой, грядка овощей и зелени с соусом сацики, паштет из кролика с яблочным джемом и ломтем хлеба, печеная тыква с дольками ледяной дыни и вяленым мясом лося, крем из корнеплодов с судачком, сорбет из арбуза со снегом из брынзы. На десерт — шарлотка с сезонными яблоками и ванильным джелато. Каждый курс дополнит ювелирно подобранное вино. Старт в 18:00. Бронирование столов по телефону: 8 (812) 240-18-88.
Ленинградская обл. Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2
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