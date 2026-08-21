Ашкеназские кошерные закуски и спагетти на воде: главные гастрономические события недели

Choice Box

Choice запустил линейку гастросетов в формате нярярдных и хорошо наполненных боксов с мясными деликатесами, выдержанными и мягкими сырами, свежими ягодами, финиками, оливками и маринадами, лепешкой паратой и гриссини. Если хочется плотно поужинать, обращаем внимание на Spicy Mix Box: тут филадельфия с лососем и угрем, спайси‑роллы с лососем и угрем, и маки с огурцом и авокадо. А если душа требует рыбы — заказываем Sashimi Box, где собраны сашими и суши с начинками от лосося и угря до краба, гребешка и авокадо. На десерт — один из сладких наборов: восточный, клубничный и ягодный.

Литейный пр., 28