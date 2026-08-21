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Что Где Есть

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Ашкеназские кошерные закуски и спагетти на воде: главные гастрономические события недели

Славик-уикенд с похмельным бранчем, «Грязный ужин» в модном виниловом баре, премьера фильма о рок-н-ролльном шеф-поваре, встреча с писателем и лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru Антоном Секисовым — в новом дропе ресторанного дайджеста!

Фото предоставлено пресс-службой заведения Meat_Coin Country Club

Meat_Coin Country Club 

Спонтанный ужин на берегу Финского залива! 21 августа в 19:00 Meat_Coin в Комарово дадут ужин совместно с классной российской винодельней «Галицкий и Галицкий». Бренд-шеф мясного ресторана Ариф Найджи представит сет-меню из семи блюд: сашими из лосося, черная треска с мисо и спаржей, суши с говядиной и черной икрой, говяжья вырезка с бататом и бок ягненка с турецким кумпиром. Подачи дополнят вина из заповедного терруара «Красная Горка», в двадцати километрах от Черного моря. Нужна предварительная бронь: +7 (812) 240-66-66.

Приморское шоссе, 466

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Октав»

«Октав»

Уже традиционный «Грязный ужин» вновь прогремит в одном из моднейших виниловых баров. На этот раз — 22 августа, в формате большой субботней вечеринки с коктейлями, вином, музыкой и фестивальной едой. В секретном дворе в Щербаковом переулке будут подавать мексиканские бэнгеры от шефа Дани Тустяновского, запеченную свинину по-сербски от гастроэнтузиаста Cаши Тимашкова, не менее мексиканские коктейли от бартендера Коли Орехова и вина по бокалам от фаундера бара Саши Гутаковского. За музыку ответят резиденты и друзья проекта. Старт в 19:00.

пер. Щербаков, 17/3с2

Фото предоставлено пресс-службой комплекса We Lodge

AGA x We Lodge

Средиземноморский ужин в хвойном лесу с блюдами на огне! 22 августа в 18:00 команда средиземноморского ресторана AGA едет на свой первый гастрольный ужин в очень красивый загородный отель We Lodge. Шеф ресторана Павел Сухопаров приготовит сет из пяти курсов: креветки Ама-Эби, черная икра с маслом и фокаччей, равиоли с боттаргой, сибас аква пацца и сет мини-десертов. Чтобы ужин в беседке на берегу Медного озера был тотально эстетским — из AGA везут тарелки, текстиль, приборы! Бронь по телефону: +7 (968) 470-40-40.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Медный завод, 1ст1

Екатерина Нейотова

Charlie х Italy 

Субботний семейный ужин пройдет 22 августа в 19:00 — создатели Charlie Юрий и Ирина Манчук устраивают ностальгический вечер с блюдами из своего детства в Italy на Большой Морской. Юрий вырос младшим из четырех детей в большой семье, где всегда готовили сами (просто, много и с душой!). В планах на вечер: гратен из кольраби с чоризо и бешамелью; вареники с адыгейским сыром, белыми грибами и куриным «жу»; медовик с лимонной сметаной. К каждому блюду Ирина Манчук подобрала созвучное вино.

Большой Проспект П.С., 58

Фото предоставлено пресс-службой «Фестиваля Казанской улицы»

«Фестиваль Казанской улицы»

Ежегодный локальный фестиваль вот уже четвертый раз объединяет гастрокультурных резидентов Казанской улицы, от Невского до Фонарного переулка. 22 и 23 августа нас ждут концерты, дегустации и лекции от резидентов. В кабаке «Вчера и навсегда» писатель и лауреат премии «ТОП50» журнала Собака.ru Антон Секисов презентует эссе о духе Казанской улицы, ресторан Seto будет подавать моти-матча и угощать лимончелло на рисовом вине, ресторан Alice Garden — наливать коктейли из сезонной джазовой карты, «Лузеры» проведут турниры по бильярду и настольному теннису, «Чуфаня» организует игру в кимпаб-шашки, в dwntwn coffee пройдет встреча английского клуба, а Bruno угостит семифредо в вафельном стаканчике.

Казанская улица и окрестности

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Авангард»

«Авангард»

За коктейль-артом — в бюро «Авангард». В рамках серии арт-интервенций современные художники переосмысляют пространство бара, который буквально стал живым холстом. Дебютная коллаборация случилась с творцом Василием Базелевсом, а теперь стены «Авангарда» украшают работы стрит-арт художника Анатолия Akue. И это сплошное буйство: окна превратились в витражи, а потолок — в расписной авторский плафон. Гастрономическое сопровождение к арт-высказыванию на этот раз: курочка карри в лепешке роти с соусом райта и коктейли — на безалкогольном роме с гуавой и черным кардамоном, на водке с кориандром и зеленым бананом.

ул. Жуковского, 33

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Русская Рюмочная №1»

Department 57 х «Русская Рюмочная №1»

Славик уикенд с пирожками и настойками, диджей-сетами и похмельным бранчем устраивают Department 57 и «Русская Рюмочная №1»! 22 и 23 августа два проекта объединятся: в субботу с 21:00 (и до победного) водочная комната Department 57 превратится в рюмочную с фирменными бутербродами и домашними настойками. В этот же вечер тут танцуем на вечеринке «Грешная» с поп-хитами и выступлениями резидентов клуба. В воскресенье с 14:00 до 18:00 в «Русской Рюмочной №1» пройдет застолье с кислыми щами, пельменями, костным мозгом, «кровавой Мэри» на огуречном рассоле, изотоником на маракуйе.

Конногвардейский бульвар, 4

Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «Аврора»

«Аврора» х Tony bistro

Самая долгожданная премьера! 27 августа в 19:30 кинотеатр «Аврора» покажет байопик «Тони» — фильм A24 о самом рок-н-ролльном шеф-поваре, документалисте своего времени и гастропутешественнике Энтони Бурдене. После — отправимся на афтепати в Tony bistro, где можно будет угощаться напитками, нетворкаться и говорить о фильме. 28 августа в кинотеатре Michèle на Исаакиевской площади фильм представит шеф-редактор рубрики «Что где есть в Петербурге» Собака.ru Дарья Павлюкевич, а 29 августа — шеф-бартендер Michèle Тарас Завальнюк.

пр. Невский, 60 («Аврора); пер. Озерной 7 (Tony bistro); ул. Малая Морская, 24 (Michèle)

Фото предоставлено пресс-службой отеля Wawelberg

Wawelberg

Инструментальный звук в исторических интерьерах — каково? 27 августа в 19:00 в Wawelberg пройдет вечер камерной музыки: в стенах отеля прозвучит сольная программа пианиста Александра Кашпурина — дирижера, доцента Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу специального фортепиано. Кашпурин гастролировал по Европе, Азии и Африке; выступал в Мариинском театре, Санкт‑Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и не только; а в этот раз представит программу из произведений композиторов эпохи романтизма. Помимо музыки будет фуршет. Узнать подробнее.

пр. Невский, 7-9

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Министерства Вкусовой Промышленности»

«Министерства Вкусовой Промышленности»

Будь здоров! Команда ностальгической рюмочной «Министерство Вкусовой Промышленности» разработала надежный план по восстановлению сил после активных выходных. Каждое воскресенье с 12:00 до 18:00 объявляют официальным «Днем здоровья» с сытным комплексным меню. Поправляем самочувствие (за 990 рублей) квашеной капустой с клюквой, рассольником со сметаной, курицей-гриль с картофелем, холодным пивом (эликсир!) — и возвращаемся к жизни!

ул. Ординарная, 4

Фото предоставлено пресс-службой заведения AF Brew Taproom

AF Brew Taproom

Скрестим шпаги пиво! Культовая петербургская крафтовая пивоварня AF Brew отмечает свой 14-й день рождения. 29 августа, С 19:00 и до самого последнего бокала, зовут играть в пивное казино и лото. В это же время откроется тату-зона. Музыки будет много: свои сеты сыграют DJ B-Bop и Антон Крамбл, а за лайв-исполнение современных хитов ответит самый веселый брасс-бенд Orchestra Beat.

ул. Курляндская, 48 

Фото предоставлено пресс-службой Особняка Мясникова

Особняк Мясникова х Poool Bistro

Обед в саду особняка XIX века — сюдааа! 29 августа в 16:00 Владимир Чистяков с командой своего Poool Bistro накроет стол под открытым небом в стиле дачного застолья. Шеф подаст тартар из сибаса с томатами, сезонные овощи и цыпленка на гриле, домашний пирог. Все курсы дополнит ремесленный хлеб, подогретый на углях со сливочным маслом. Шампань-сопровождение от À la Volée тоже ожидается. Подробнее тут.

ул. Восстания, 45 (вход с Гродненского переулка)

Фото предоставлено пресс-службой заведения Choice

Choice Box

Choice запустил линейку гастросетов в формате нярярдных и хорошо наполненных боксов  с мясными деликатесами, выдержанными и мягкими сырами, свежими ягодами, финиками, оливками и маринадами, лепешкой паратой и гриссини. Если хочется плотно поужинать, обращаем внимание на Spicy Mix Box: тут филадельфия с лососем и угрем, спайси‑роллы с лососем и угрем, и маки с огурцом и авокадо. А если душа требует рыбы — заказываем Sashimi Box, где собраны сашими и суши с начинками от лосося и угря до краба, гребешка и авокадо. На десерт — один из сладких наборов: восточный, клубничный и ягодный.

Литейный пр., 28

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «День израильской кухни»

«День израильской кухни»

30 августа в пространстве Design District DAA пройдет пятый фестиваль «День израильской кухни» при поддержке Генерального консульства Израиля. Во дворе свои корнеры разобьют ближневосточные рестораны, а приглашенные шефы и эксперты проведут лекции. Tel Aviv by Saviv представит израильско-левантийское меню, Dizengof/99 и «Лехаим» подадут ашкеназские кошерные закуски и современные сефардские блюда, «Брод» привезет сыры со специями и ремесленный хлеб, Zazazu познакомит с израильскими винами, а ребята из Çavadisco замиксуют коктейли с тельавивским вайбом. Еще ждем специалитеты от Mon Chouchou, МОА, «Шаляпина», Pame, Litera G. Именитый шеф Илья Лазерсон проведет мастер-класс по приготовлению мухаммары, а Израильский культурный центр «Натив» научит говорить не только «шалом» и «сабаба». 

Красногвардейская пл., 3

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mkitchen

Mkitchen

С большой силой приходит большая ответственность... и большие бургеры! К выходу фильма «Человек-паук: Новый день» в ресторане Mkitchen вышел спешл-бургер «Спайдер-смэш». Булочка, говяжья котлета, бекон, сыр чеддер, соус барбекю, маринованные огурцы, лук (продают сразу две порции!). Пробуем в «Мираже» на Большом и ТРК «ПИК» (тут еще готовят клубничный и ванильный милкшейки, наряженные в сладкую паутину), а также в вагончиках Mburger на Газовой и Василеостровском рынке.

Большой проспект П.С., 35; ул. Ефимова, 2; ул. Газовая, 10; Большой проспект В.О., 16/14Б

Фото предоставлено пресс-службой Spaghettata

Spaghettata х Forest Village

5 сентября загородный курорт Forest Village примерит на себя образ Венеции: с лодками, масками и застольем у воды — сюда с гастролями едет команда Spaghettata! В планах на день вэлком на лодочной станции с сезонными овощами и фруктами, путешествие с гондольерами, прогулка среди деревьев и экскурсия по Forest Village, венецианский карнавал с танцовщицами, три курса блюд от команды Italy (паста с вонголе — главный герой застолья), живая музыка, предсказания, лимончелло и тирамису. Можно приехать самостоятельно или с трансфером (с итальянским караоке и ведущим!).

Людмилы Кедриной, 2, Мистолово, Ленинградская область

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