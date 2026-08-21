Ашкеназские кошерные закуски и спагетти на воде: главные гастрономические события недели

Славик-уикенд с похмельным бранчем, «Грязный ужин» в модном виниловом баре, премьера фильма о рок-н-ролльном шеф-поваре, встреча с писателем и лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru Антоном Секисовым — в новом дропе ресторанного дайджеста!
Meat_Coin Country Club
Спонтанный ужин на берегу Финского залива! 21 августа в 19:00 Meat_Coin в Комарово дадут ужин совместно с классной российской винодельней «Галицкий и Галицкий». Бренд-шеф мясного ресторана Ариф Найджи представит сет-меню из семи блюд: сашими из лосося, черная треска с мисо и спаржей, суши с говядиной и черной икрой, говяжья вырезка с бататом и бок ягненка с турецким кумпиром. Подачи дополнят вина из заповедного терруара «Красная Горка», в двадцати километрах от Черного моря. Нужна предварительная бронь: +7 (812) 240-66-66.
Приморское шоссе, 466
«Октав»
Уже традиционный «Грязный ужин» вновь прогремит в одном из моднейших виниловых баров. На этот раз — 22 августа, в формате большой субботней вечеринки с коктейлями, вином, музыкой и фестивальной едой. В секретном дворе в Щербаковом переулке будут подавать мексиканские бэнгеры от шефа Дани Тустяновского, запеченную свинину по-сербски от гастроэнтузиаста Cаши Тимашкова, не менее мексиканские коктейли от бартендера Коли Орехова и вина по бокалам от фаундера бара Саши Гутаковского. За музыку ответят резиденты и друзья проекта. Старт в 19:00.
пер. Щербаков, 17/3с2
AGA x We Lodge
Средиземноморский ужин в хвойном лесу с блюдами на огне! 22 августа в 18:00 команда средиземноморского ресторана AGA едет на свой первый гастрольный ужин в очень красивый загородный отель We Lodge. Шеф ресторана Павел Сухопаров приготовит сет из пяти курсов: креветки Ама-Эби, черная икра с маслом и фокаччей, равиоли с боттаргой, сибас аква пацца и сет мини-десертов. Чтобы ужин в беседке на берегу Медного озера был тотально эстетским — из AGA везут тарелки, текстиль, приборы! Бронь по телефону: +7 (968) 470-40-40.
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Медный завод, 1ст1
Charlie х Italy
Субботний семейный ужин пройдет 22 августа в 19:00 — создатели Charlie Юрий и Ирина Манчук устраивают ностальгический вечер с блюдами из своего детства в Italy на Большой Морской. Юрий вырос младшим из четырех детей в большой семье, где всегда готовили сами (просто, много и с душой!). В планах на вечер: гратен из кольраби с чоризо и бешамелью; вареники с адыгейским сыром, белыми грибами и куриным «жу»; медовик с лимонной сметаной. К каждому блюду Ирина Манчук подобрала созвучное вино.
Большой Проспект П.С., 58
«Фестиваль Казанской улицы»
Ежегодный локальный фестиваль вот уже четвертый раз объединяет гастрокультурных резидентов Казанской улицы, от Невского до Фонарного переулка. 22 и 23 августа нас ждут концерты, дегустации и лекции от резидентов. В кабаке «Вчера и навсегда» писатель и лауреат премии «ТОП50» журнала Собака.ru Антон Секисов презентует эссе о духе Казанской улицы, ресторан Seto будет подавать моти-матча и угощать лимончелло на рисовом вине, ресторан Alice Garden — наливать коктейли из сезонной джазовой карты, «Лузеры» проведут турниры по бильярду и настольному теннису, «Чуфаня» организует игру в кимпаб-шашки, в dwntwn coffee пройдет встреча английского клуба, а Bruno угостит семифредо в вафельном стаканчике.
Казанская улица и окрестности
«Авангард»
За коктейль-артом — в бюро «Авангард». В рамках серии арт-интервенций современные художники переосмысляют пространство бара, который буквально стал живым холстом. Дебютная коллаборация случилась с творцом Василием Базелевсом, а теперь стены «Авангарда» украшают работы стрит-арт художника Анатолия Akue. И это сплошное буйство: окна превратились в витражи, а потолок — в расписной авторский плафон. Гастрономическое сопровождение к арт-высказыванию на этот раз: курочка карри в лепешке роти с соусом райта и коктейли — на безалкогольном роме с гуавой и черным кардамоном, на водке с кориандром и зеленым бананом.
ул. Жуковского, 33
Department 57 х «Русская Рюмочная №1»
Славик уикенд с пирожками и настойками, диджей-сетами и похмельным бранчем устраивают Department 57 и «Русская Рюмочная №1»! 22 и 23 августа два проекта объединятся: в субботу с 21:00 (и до победного) водочная комната Department 57 превратится в рюмочную с фирменными бутербродами и домашними настойками. В этот же вечер тут танцуем на вечеринке «Грешная» с поп-хитами и выступлениями резидентов клуба. В воскресенье с 14:00 до 18:00 в «Русской Рюмочной №1» пройдет застолье с кислыми щами, пельменями, костным мозгом, «кровавой Мэри» на огуречном рассоле, изотоником на маракуйе.
Конногвардейский бульвар, 4
«Аврора» х Tony bistro
Самая долгожданная премьера! 27 августа в 19:30 кинотеатр «Аврора» покажет байопик «Тони» — фильм A24 о самом рок-н-ролльном шеф-поваре, документалисте своего времени и гастропутешественнике Энтони Бурдене. После — отправимся на афтепати в Tony bistro, где можно будет угощаться напитками, нетворкаться и говорить о фильме. 28 августа в кинотеатре Michèle на Исаакиевской площади фильм представит шеф-редактор рубрики «Что где есть в Петербурге» Собака.ru Дарья Павлюкевич, а 29 августа — шеф-бартендер Michèle Тарас Завальнюк.
пр. Невский, 60 («Аврора); пер. Озерной 7 (Tony bistro); ул. Малая Морская, 24 (Michèle)
Wawelberg
Инструментальный звук в исторических интерьерах — каково? 27 августа в 19:00 в Wawelberg пройдет вечер камерной музыки: в стенах отеля прозвучит сольная программа пианиста Александра Кашпурина — дирижера, доцента Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу специального фортепиано. Кашпурин гастролировал по Европе, Азии и Африке; выступал в Мариинском театре, Санкт‑Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и не только; а в этот раз представит программу из произведений композиторов эпохи романтизма. Помимо музыки будет фуршет. Узнать подробнее.
пр. Невский, 7-9
«Министерства Вкусовой Промышленности»
Будь здоров! Команда ностальгической рюмочной «Министерство Вкусовой Промышленности» разработала надежный план по восстановлению сил после активных выходных. Каждое воскресенье с 12:00 до 18:00 объявляют официальным «Днем здоровья» с сытным комплексным меню. Поправляем самочувствие (за 990 рублей) квашеной капустой с клюквой, рассольником со сметаной, курицей-гриль с картофелем, холодным пивом (эликсир!) — и возвращаемся к жизни!
ул. Ординарная, 4
AF Brew Taproom
Скрестим
шпаги пиво! Культовая петербургская крафтовая пивоварня AF Brew отмечает свой 14-й день рождения. 29 августа, С 19:00 и до самого последнего бокала, зовут играть в пивное казино и лото. В это же время откроется тату-зона. Музыки будет много: свои сеты сыграют DJ B-Bop и Антон Крамбл, а за лайв-исполнение современных хитов ответит самый веселый брасс-бенд Orchestra Beat.
ул. Курляндская, 48
Особняк Мясникова х Poool Bistro
Обед в саду особняка XIX века — сюдааа! 29 августа в 16:00 Владимир Чистяков с командой своего Poool Bistro накроет стол под открытым небом в стиле дачного застолья. Шеф подаст тартар из сибаса с томатами, сезонные овощи и цыпленка на гриле, домашний пирог. Все курсы дополнит ремесленный хлеб, подогретый на углях со сливочным маслом. Шампань-сопровождение от À la Volée тоже ожидается. Подробнее тут.
ул. Восстания, 45 (вход с Гродненского переулка)
Choice Box
Choice запустил линейку гастросетов в формате нярярдных и хорошо наполненных боксов с мясными деликатесами, выдержанными и мягкими сырами, свежими ягодами, финиками, оливками и маринадами, лепешкой паратой и гриссини. Если хочется плотно поужинать, обращаем внимание на Spicy Mix Box: тут филадельфия с лососем и угрем, спайси‑роллы с лососем и угрем, и маки с огурцом и авокадо. А если душа требует рыбы — заказываем Sashimi Box, где собраны сашими и суши с начинками от лосося и угря до краба, гребешка и авокадо. На десерт — один из сладких наборов: восточный, клубничный и ягодный.
Литейный пр., 28
«День израильской кухни»
30 августа в пространстве Design District DAA пройдет пятый фестиваль «День израильской кухни» при поддержке Генерального консульства Израиля. Во дворе свои корнеры разобьют ближневосточные рестораны, а приглашенные шефы и эксперты проведут лекции. Tel Aviv by Saviv представит израильско-левантийское меню, Dizengof/99 и «Лехаим» подадут ашкеназские кошерные закуски и современные сефардские блюда, «Брод» привезет сыры со специями и ремесленный хлеб, Zazazu познакомит с израильскими винами, а ребята из Çavadisco замиксуют коктейли с тельавивским вайбом. Еще ждем специалитеты от Mon Chouchou, МОА, «Шаляпина», Pame, Litera G. Именитый шеф Илья Лазерсон проведет мастер-класс по приготовлению мухаммары, а Израильский культурный центр «Натив» научит говорить не только «шалом» и «сабаба».
Красногвардейская пл., 3
Mkitchen
С большой силой приходит большая ответственность... и большие бургеры! К выходу фильма «Человек-паук: Новый день» в ресторане Mkitchen вышел спешл-бургер «Спайдер-смэш». Булочка, говяжья котлета, бекон, сыр чеддер, соус барбекю, маринованные огурцы, лук (продают сразу две порции!). Пробуем в «Мираже» на Большом и ТРК «ПИК» (тут еще готовят клубничный и ванильный милкшейки, наряженные в сладкую паутину), а также в вагончиках Mburger на Газовой и Василеостровском рынке.
Большой проспект П.С., 35; ул. Ефимова, 2; ул. Газовая, 10; Большой проспект В.О., 16/14Б
Spaghettata х Forest Village
5 сентября загородный курорт Forest Village примерит на себя образ Венеции: с лодками, масками и застольем у воды — сюда с гастролями едет команда Spaghettata! В планах на день вэлком на лодочной станции с сезонными овощами и фруктами, путешествие с гондольерами, прогулка среди деревьев и экскурсия по Forest Village, венецианский карнавал с танцовщицами, три курса блюд от команды Italy (паста с вонголе — главный герой застолья), живая музыка, предсказания, лимончелло и тирамису. Можно приехать самостоятельно или с трансфером (с итальянским караоке и ведущим!).
Людмилы Кедриной, 2, Мистолово, Ленинградская область
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