Фермерский рынок выходного дня и вечеринка на высотной террасе: главные гастрономические события недели

«Майтри» х «Банщики» х «Дегтярные бани»

Душеспасительный уикенд на берегу Финского залива! 15 августа на курорт «Майтри» едут команды ресторана «Банщики» и «Дегтярных бань»: в планах русское застолье и парение среди сосен. Программу разделят на два блока: с 12:00 стартуют индивидуальные и коллективные парения (на выбор) с контрастным перерывом на ледяную купель, ближе к вечеру гастроли переместятся в пляжный бар курорта. Бренд-шеф «Банщиков» Станислав Левохо представит спешл-меню, в нем: лепешка из печи с набором дипов, окрошка с копченым лососем или пряной индейкой на айране с йогуртом, салат с лисичками и молодыми кабачками, плов с говядиной и казы, шашлык из маринованной в травах баранины с аджикой, сметанный мусс с сезонными ягодами на десерт. На сеновале обустроят лаунж-зону с видом на залив и напитками. Места ограничены, нужна бронь: +7 (921) 873-92-32.

Ленинградская область, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми