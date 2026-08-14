Фермерский рынок выходного дня и вечеринка на высотной террасе: главные гастрономические события недели

Шампань-пикник, устричный бар, лаунж-зона на сеновале и безлимитное игристое — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Майтри» х «Банщики» х «Дегтярные бани»
Душеспасительный уикенд на берегу Финского залива! 15 августа на курорт «Майтри» едут команды ресторана «Банщики» и «Дегтярных бань»: в планах русское застолье и парение среди сосен. Программу разделят на два блока: с 12:00 стартуют индивидуальные и коллективные парения (на выбор) с контрастным перерывом на ледяную купель, ближе к вечеру гастроли переместятся в пляжный бар курорта. Бренд-шеф «Банщиков» Станислав Левохо представит спешл-меню, в нем: лепешка из печи с набором дипов, окрошка с копченым лососем или пряной индейкой на айране с йогуртом, салат с лисичками и молодыми кабачками, плов с говядиной и казы, шашлык из маринованной в травах баранины с аджикой, сметанный мусс с сезонными ягодами на десерт. На сеновале обустроят лаунж-зону с видом на залив и напитками. Места ограничены, нужна бронь: +7 (921) 873-92-32.
Ленинградская область, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми
Frantsuza Bistrot
По пятницам, субботам и воскресеньям во французском ресторане Duo Band теперь работает устричный бар. С 14:00 предлагают несколько сортов устриц («Фин де клер», «Белый жемчуг», «Моари»), их можно заказывать отдельно или ассорти. К моллюскам — шампанское от небольших домов и классика по спецценам.
набережная Адмирала Лазарева, 22
«Флоу Фест» х «Севкабель Порт»
15 и 16 августа на территории «Севкабель Порта» пройдет кофейный фестиваль «Флоу Фест». Здесь устроят чемпионат бариста, проведут дегустации, организуют музыкальную сцену. В числе хедлайнеров: инди-группа hehehe, уральский постпанк-коллектив «Перемотка» и петербургский артист Хмыров. В фестивале участвуют более 40 кофеен и обжарщиков из регионов России, среди них — «Сварщица Екатерина», «Буше», «Синтония» и «Триптих». Подробности по ссылке.
Кожевенная линия, 40
Animals
Ресторану Animals — 7 лет! Поздравляем команду проекта и идем отмечать на уже традиционный фермерский рынок выходного дня. В это воскресенье, 16 августа, в первом зале разобьют продуктовые лавки: привезут сыр из «Брода», овощи и зелень, которые вырастили в Ленобласти, и лоты от друзей-фермеров. Помимо маркета тут появится спешл-выпечка, шампань станция (да!), сезонные безалкогольные напитки. Старт в 11:00 и до конца дня!
ул. Некрасова, 60
Poool
Люкс-пикник — тот, где наливают игристое и кормят фэнси-блюдами. Шампань-пикник в этот уикенд, 15 и 16 августа с 12:00 до 16:00, пройдет в новом бистро шефа Владимира Чистякова. Все будет предельно ясно: шампань по бокалам и еда, которую хочется есть руками — хот-дог, сэндвич с мясным рагу и сыром, хрустящий картофель с соусом тартар и креветки темпура с трюфельным спайси соусом. Сеанс чревоугодия дополнит диджей-сет.
ул. Фонтанная, 1
La Piada
Ресторану La Piada — 4 года! Отмечать будут целую неделю: 17 августа дарят подарки и угощают просекко весь день, с 17-го по 21-е подают дынный сет в комплимент к любому заказу из меню, с 21-го по 23-е запускают гигантскую коктейльную супницу на компанию. В следующее воскресенье, 23 августа с 12:00, устроят праздник с кофе из моки и диджей-сетами, игрой в лото, рисованием в технике шаржа, пастой от шефа Алексея Секретова и праздничным тортом.
ул. Садовая, 53
Michèle
Сибирские гастроли! В среду, 19 августа с 19:00 до 01:00, за барную стойку Michèle встанет команда легендарного новосибирского бара Friends (этим легендам уже 15 лет!). Сибиряки привезут четыре напитка из разных разделов меню: Blood, Sugar, Sex и Magic, — по следам культового альбома Red Hot Chili Peppers 1991 года. Пробуем ламповый Blood с кремовым акцентом банана и пандана; контрастный Sugar с кофейной горечью, сладостью персика и терпкой черноплодкой; Sex — яркий с клубникой и артишоком; и, наконец, пикантный Magic с травянисто-сливочным союзом сырной тинктуры (алкогольный настой!) и эстрагона.
ул. Малая Морская, 24
jidai
В jidai — специальное барное меню в философии Ичи-го Ичи-е: исторически мастера чайной церемонии в Японии напоминали гостям, что этот самый момент уже не повторится. Вот и шеф-бармен Виталий Северинов раз в месяц выбирает редкий образец алкоголя и создает на его основе три коктейля (серии не повторяются!). До середины сентября пробуем напитки на основе трехлетнего сливового ликера из префектуры Вакаяма: вариацию на Espresso Martini, тот самый сливовый ликер с сухим вермутом, а также сезонную версию Bellini со свежей сливой и шампанским.
набережная Адмирала Лазарева, 22
Reborn
20 августа в 19:00 в мясном ресторане Duo Band пройдет второй ужин серии «В центре огня» во главе с шефом Андреем Ковалевым. На старт — приветственный бокал шампанского в компании греческого сыра с печеным перцем болло и разносолы из сезонных овощей. Затем в ход пойдет салат из сезонных овощей и спешл-тартар из пиканьи сухого вызревания. Вагю в этот раз Андрей будет сочетать с черным трюфелем, а ребра молодого бычка — с фермерской морковью.
пр. Добролюбова, 11
AIKI terrasa
Панорамному бистро AIKI terrasa с видом на город и акваторию Невы — пять лет! 20 августа в 19:00 здесь прогремит большой летний праздник: в планах живая музыка и диджей-сет, спешл-блюда от шеф-повара Алексея Курышева, коктейли и подарки для гостей, праздничный торт от шеф-кондитера Елены Лапиной и вид на закат с высоты 30 метров. Проект начинался как бистро только для резидентов коворкинга «Авеню PAGE», а сегодня здесь проходят музыкальные и винные вечера, частные события и выставки современного искусства. Чин-чин!
Аптекарская набережная, 18 с1
Inner
Безлимитное игристое и трюфельный крок-мадам с мортаделлой и грибным кремом: в ресторане Inner — новые завтраки! Утреннее меню разработал лично ресторатор Алексей Алексеев. Пробуем шведский тост с красной икрой и взбитым маслом, скрэмбл с креветками и страчателлой, сырники с ягодным компоте, круассан-гриль с ростбифом и выпечку из собственной пекарни с творожной ватрушкой и сосиской в тесте. Завтраки действуют ежедневно, с 9:00 до 13:00. В это время тут подают комплиментарное игристое без ограничений.
ул. Пионерская, 31
Saviv
Дебютному израильскому проекту Антонио Фреза — 8 лет! 21 августа в 19:00 здесь отметят начало истории ресторанной группы Fresa’s, Антонио тоже будет на празднике. Шеф-повар Борис Фридман и бренд-шеф Тимофей Милюков подготовили спешл-блюда ко дню рождения. В программе также жгучий музыкальный перфоманс от Chili Sanchos с любимыми хитами, вау-мерч, и, конечно, праздничный торт со свечами.
ул. Большая Конюшенная, 9
KIRA
21 августа в 19:00 KIRA примет в гостях идеолога легендарного бара «Медведь» Павла Шитова. Он представят напитки из «Петербургской коктейльной карты», среди которых «Новая Голландия», «Аврора», «Терийоки» и «Анна Павлова». Бренд-шеф Павел Циклинский подготовит спешл-меню — в нем встретятся: испанские оливки и сыр с трюфелем, греческие критараки с креветками и морепродукты на гриле, французская утиная ножка конфи, итальянские артишоки с пармезаном и фокачча с оливками. Cубботний вечер на террасе посвятят кино: 22 августа в 20:00 закатят финальный показ летней программы — «Пятый элемент» Люка Бессона — и обсудят фильм с главным редактором сайта Собака.ru Михаилом Стацюком и кинокритиком Василием Степановым.
ул. Кирочная, 67, стр. 2
Особняк Мясникова
23 августа в 19:00 команды самых светских ресторанов Петербурга проведут ужин при свечах. Шефы Joli Виктор Кислинский и Salone pasta&bar Денис Лукьяненко подготовили вау-меню по мотивам русской и европейской кухонь конца XIX века. Там будет все! На старт — расстегаи с картофелем и грибами, рыбники с треской и лососем, мини-оладьи со сметаной и щучьей икрой, соленые грузди со сметаной. В качестве закусок — оливье с крабом, паштет из стерляди, холодец из говядины, пате из куриной печени, волован с морепродуктами в сливочном соусе. На горячее вынесут два блюда: щучьи котлеты с картофелем и лопатку ягненка из дровяной печи с запеченными корнеплодами. Без подарков не отпустят.
ул. Восстания, 45
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