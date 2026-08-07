Черноморские рапаны с колбасой и пышбургер с мороженым: главные гастрономические события недели

Фэнси-стритфуд от лучших шефов, маркет винтажной посуды, вечеринка в скрытом дворе, ужин на природе с песнями у костра — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Meat_coin Country Club
План-капкан для самых спонтанных — сорваться пятничным вечером на Финский залив! 7 августа в 18:00 meat_coin отметит четвертый день рождения своего загородного проекта в Комарово. На террасе в этот вечер выступят музыканты G-POL и Jeam Biscuit. Угостят закусками, пуншем и праздничным тортом.
Приморское шоссе, 466
«НАРАЗДАЧЕ»
Этим летом во дворе на Рубинштейна обосновался гастрономический поп-ап проект. Каждое воскресенье лучшие шефы двух столиц и регионов готовят здесь фэнси-стритфуд. Кто накормит петербуржцев в августе? Записываем: 9 августа — Виктор Шайдецкий (Manul, Москва) и Андрей Матюха («Угли-Угли», The Печь, Краснодар); 16 августа — Том Халпин (Lucky Group: Maya, Bruno, Limbo, Москва); 23 августа — Алексей Алексеев (Inner, Futurist, Санкт-Петербург) и Илья Елефтериади (Poly, Санкт-Петербург); 30 августа — Андрей Шмаков (Savva, Москва).
ул. Рубинштейна, 13
«Майтри»
Ужин с видом на море? Конечно, да! 8 августа в 17:00 команда ресторана северной кухни «Гребешки» во главе с шеф-поваром Андреем Сотником едет на загородный курорт «Майтри». В панорамном баре с панорамой Финского залива будут готовить дальневосточного гребешка, запеченного в углях, с юдзу и миндалем; тако с говядиной (начинку тушат в казане здесь же), ананасом на гриле и острым соусом; гриль-дуэт из осьминога и кальмара под кленовым соусом с хрустящим салатом сом-там; перцы падрон с пряным соусом чоризо и каплями свежего лайма. Все это — в окружении соснового леса, под шум волн.
Ленинградская область, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми
Винтажный маркет на Сытном рынке
8 и 9 августа, с 12:00 до 18:00, на Сытном рынке появится лавка посудных ценностей от реставратора Ксюши Сидориной из команды краеведов «Гэнгъ» и гастроэнтузиастки Карины Шалыгиной. Поп-ап-маркет разместится в главном павильоне: ищем винтажную, авторскую, советскую, праздничную и будничную посуду.
ул. Сытнинская, 5А
«Юнион»
В королевстве на Литейном раздается лай: 8 августа в 21:00 дуэт «Поп псы» во главе с Мишей Колесниковым и Сашей Колокольцевым готовится показать свою любовь к поп-хитам, представить опасные мэшапы и песни, которые до боли знакомы сердцу и ушам. Только в этот вечер можно попробовать знаменитый пышбургер (приготовьтесь) — с говяжьей котлетой, мороженым, бананом и петербургскими пышками вместо булки.
Литейный пр., 55
Ателье Tapas & Bar
Испано-мексиканскому проекту Михаила Соколова и Тимура Дмитриева — 9 лет! 9 августа в 14:00 откроет ворота нарядный двор на Лахтинской улице, чтобы с размахом отпраздновать день рождения: с текилой, тако, чимичангой и целой батареей джин-тоников на баре. За музыку в ответе специальный гость из Тбилиси — Леван Мерабишвили. Будет дэнс!
ул. Лахтинская, 8
«Белый рябчик»
Шеф Роман Найзабеков представил обеденное меню, которое действует по будням, с 12:00 до 17:00. В потоке будничных дел не забываем прерваться, чтобы попробовать нисуаз со скумбрией, дачный салат со щавелем и свекольной ботвой, картофельный пирог с говядиной, окрошку на квасе или кефире, картофель с лисичками и лимонную курицу.
ул. Блохина, 6/3
gaby x Rap Nekrasova
Всем рэп! Новый хот-спот с пицца-сэндвичами, который появился в окошке на Некрасова этим летом, 12 августа отправляется в однодневную командировку на Петроградку — прямиком на кухню к шефу Мансуру Валиеву, в бистро gaby. Ребята будут собирать сэндвичи с мортаделлой и страчателлой, говядиной и малосольными огурцами. Предупреждают, что булок хватит не всем. Старт в 16:00.
наб. реки Карповки, 31, корп. 1
TEYA NEO
Уважаемый шеф Андрей Матюха («Угли-Угли» в Краснодаре) — один из главных популяризаторов авторской кухни на Кубани — едет в Петербург. 12 августа в TEYA NEO бренд-шеф Валерий Порядин и Андрей Матюха проведут совместный ужин «Север х Юг». Подадут миндальный мягкий сыр с копченым виноградом и цитрусовым дайконом, северного кальмара с перцами падрон, палтуса в глазури из черного мисо с томатным барбекю, утку с начинкой из трех видов лука и равиоли с тыквой и абрикосом, говяжью грудинку с картофельным суфле. На десерт — «Трес лечес» с мороженым из жженого сливочного масла.
ул. Маяковского, 16
Duo Asia
Самому азиатскому проекту Duo Band — 9 лет! Ресторан Дмитрия Блинова на Рубинштейна отмечает день рождения в компании Juan Cantina Española — испано-мексиканского проекта Italy Group. 13 августа шефы Илья Колесник и Павел Ермишкин представят авторские закуски из премиальных свежайших морепродуктов. В планах также диджей-сет от Lesha Mironov с танцами до поздней ночи, велком-напитки, итальянское джелато и сорбеты от Popio. Старт в 19:00.
ул. Рубинштейна, 20
Regions и Takadaya The Japanese Bar
13 августа в 19:00 ресторан Regions и Takadaya устраивают совместный ужин под предводительством саке. Шеф-повар Regions Максим Ражев подготовил сет-меню, которое раскроет вкусы разных регионов России, от Дальнего Востока до Татарстана. В программе вечера: сахалинский гребешок с соусом из клоповки, алтайская оленина с елью и вяленой жимолостью, черноморские рапаны с пряной колбасой, котлета из ладожского судака с пюре из сельдерея, куллама с томленой барашевской уткой, летнее разнотравье. К каждому блюду подберут созвучное саке.
ул. Жуковского, 10
Ruc's Heaven
Барные гики из #perfectbarsteam представили испанский сет из четырех курсов, а к каждому блюду предусмотрели свой коктейль. Пробуем холодный суп на ферментированном томате и арбузе с джином на оливковом масле и ревеневом тонике, сливу в масле чоризо с фермерским гусем и кальвадос с пачараном, осьминога на гриле с томатной глазурью и белое вино с анисовым ликером, персик на гриле в глазури из сидра и сидровый вермут с сельдерем и комбучей. С 14 августа сет можно заказать в Ruc's Heaven: целый месяц, с четверга по воскресенье.
ул. 9-я Советская, 9/30
Blackchops
Каждое лето шеф Blackchops Илья Бурнасов отправляется на Карельский перешеек, чтобы устроить ужин на природе. 15 августа в поселке «Форест Вилладж» приготовит все самое-самое: отрубы стриплойна на гриле, лосося на доске, хрустящие овощи с молодым сыром, мангал-салат, ростбиф, печеный картофель с грибами. Начало в 17:00, финал — поздним вечером, за посиделками с песнями у костра под звездным небом.
Первомайское сельское поселение, Ленинградская обл.
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