Черноморские рапаны с колбасой и пышбургер с мороженым: главные гастрономические события недели

«Майтри»

Ужин с видом на море? Конечно, да! 8 августа в 17:00 команда ресторана северной кухни «Гребешки» во главе с шеф-поваром Андреем Сотником едет на загородный курорт «Майтри». В панорамном баре с панорамой Финского залива будут готовить дальневосточного гребешка, запеченного в углях, с юдзу и миндалем; тако с говядиной (начинку тушат в казане здесь же), ананасом на гриле и острым соусом; гриль-дуэт из осьминога и кальмара под кленовым соусом с хрустящим салатом сом-там; перцы падрон с пряным соусом чоризо и каплями свежего лайма. Все это — в окружении соснового леса, под шум волн.

Ленинградская область, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми